من أسرار  حرب  الشيطان 2003 على وطننا العراق

متابعة ـ سلمى الزيدي ||

الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الامريكية التي احتلت العراق في كتاب مذكراته (جندي أمريكي) يقول ذهبت في سبتمبر 2002 للتحضير للحرب على العراق وتكلمت مع قادة الدول، في (قطر) التقيت الشيخ حمد وبعد التحية قال لي: (جنرال فرانكس، صدام لا يمكن الوثوق به، ولديكم الفرصة لانقاذ الشعب العراقي). قلت له: (بوش لم يتخذ قرار الحرب بعد ولكننا سنكون جاهزين اذا اتخذه)

صورة رقم 1

‏تومي فرانكس يقول ذهبت الى (الاردن) وقلت للملك: (انني اعتقد ان القوة ستكون هي الارجح مع العراق) فقال الملك: (جنرال ، يجب علي ان احمي مصالح بلدي، وانا اؤكد لك ان مصالحنا هي نفس مصالح اميركا) يقول: (خرجت من الاجتماع وانا متأكد اننا سنستخدم الجبهة الغربية من العراق، وان لدينا صديق يمكن الاعتماد عليه في المنطقة)

صورة رقم 3

‏يقول رجعت للاردن بعدها في 23/01/2003 وبعد التحية، قال لي الملك عبدالله: ( جنرال، لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة بأن العراقيين يخبؤون اسلحة بايولوجية وكيمياوية) يقول: (لم اشكك ابداً بصحة المعلومات التي قالها لي الملك عبدالله وخرجت مباشرة من الاجتماع لأبلغ رامسفيلد بالامر )

صورة رقم 2 و 4

‏يقول تومي فرانكس بعدها، وفي طريق العودة لاميركا، في اليونان، جاءنا امر بالتوجه الى (مصر). يقول التقيت الرئيس حسني مبارك في القاهرة وبعد التحية قال: ( جنرال فرانكس، انا اؤيد ما قاله الملك عبدالله لكم، يجب ان تكونوا حذرين، تكلمنا مع صدام حسين وهو رجل مجنون، لديه اسلحة دمار شامل وسيستعملها ضدكم)

صورة رقم 5

‏وبعدها يقول فرانكس ذهبت الى (اليمن) للقاء الرئيس علي عبد الله صالح. يقول بعد أحداث سبتمبر وتفجير البارجة كول، غير علي عبد الله صالح وجهته نحو الغرب، وبعد الترحيب ، قال: ( جنرال فرانكس يجب ان تحذروا، فالجيش العراقي قوي جداً . ماذا لديك من رسالة لصدام حسين؟ فانا اعرفه جيدا واتكلم معه بصورة منتظمة. يقول فرانكس حملته رسالة لصدام حسين على (انني رجل جدي وعليه ان يثق بي )!!!. يقول ان علي عبد الله صالح كان يريد ان يقوم بدوره لإيصال الرسائل لانه كان يريد تحسين علاقته مع الغرب وبدورنا قد نستفيد منه بالمستقبل .

صورة رقم 6

‏يقول فرانكس ، ثم ذهبت الى (تركيا) مع بعض أعضاء الناتو لمقابلة قائد الجيش التركي (الجنرال حلمي اوزتوك) وطرحت موضوع انزال الفرقة الرابعة الأمريكية بقيادة(الجنرال رايموند اوديرنو)في تركيا وعبورها للعراق. يقول تفهم موقفنا ولكنه اعتذر وقال انه يعلم ان صدام خطر على المنطقة ولكن علي ان انتظر لأن الانتخابات التركية في الاسبوع القادم وسافاتح الحكومة الجديدة بعدها). يقول فرانكس الجنرال كان علماني والمتوقع ان الحكومة الجديدة اسلامية، ويقول فرانكس قلت له انني مخول لاقول لك ان اميركا ستعطي مساعدات اقتصادية كبيرة لتركيا لو تمت الموافقة لمرور قواتنا، رغم ذلك اعتذر وقال لننتظر لما بعد تسلم الحكومة الجديدة و نأمل ان لا تقوم الحرب ونتجنبها)! لاحظوا التركي العلماني الملحد!!.

يقول فرانكس بعد الانتخابات لم يسمحوا لفرقة اوديرنو المكونة من 15000 جندي على متن 37 سفينة من استعمال الأراضي التركية لكنهم سمحوا للطائرات الضخمة بالعبور عبر الأجواء التركية. ثم يقول لم يسمحوا لنا باستعمال الطائرات المقاتلة ال F16 من قاعدة انجرليك وبعض الطائرات تحولت لليونان وقبرص، ولكن المفاوضات كانت مستمرة الى الأيام الأخيرة قبل بداية الحرب للضغط على الاتراك، ويقول قررنا ابقاء فرقة اوديرنو لاخر لحظة في البحر المتوسط لإيهام العراقيين ان الهجوم سيكون من الشمال .

صورة رقم 7 و 8

يقول أطلقنا على خطة الحرب اسم Hybrid1003V Plan. طلبت من الرئيس بوش ان يعطيني 48 ساعة قبل إعلان الحرب لكي ابدأ العمليات السرية من(الاردن والسعودية) يقول جلبنا الآلاف من الكوماندوز والقوات الخاصة من الذين شاركوا في افغانستان الى (الاردن والسعودية) إضافة للقوات البريطانية والاسترالية الخاصة

صورة رقم 9

‏يقول فرانكس جهزنا 290 الف مقاتل للحرب، و أردت ان تبدأ الحرب من (غرب العراق) للسيطرة على منصات صواريخ سكود ولإيهام العراقيين. بدأت الحرب بدخول قوات الدلتا مع أجهزتهم بمساندة الطيران عبر حدود(الأردن) ودمرنا 9 ابراج مراقبة، وبعدها دخلت قواتنا من (السعودية) مع الطيران ودمرت 24 برج مراقبة .

‏القوات الخاصة التي دخلت من الاردن والسعودية كانت بإسناد طائرات AH16 little bird, MH61 , والطائرات القاصفة و الحاملة لصواريخ هيلفاير و قنابل زنة 500 باوند. يقول تم مسح كل منطقة الحدود بين العراق وكل من السعودية والأردن . يقول 23 دولة شاركت بالحرب على العراق اضافة لأميركا وبريطانيا واستراليا .

واردف قائلاً لقد اشتركت طائرات ( الطائر الصغير 6 little bird AH ) وطائرات MH61 مع F16 والتي اخترقت الحدود العراقية من الاردن والسعودية ومشطت كل الشريط الحدودي ودمرت 9 ابراج حدودية مع الأردن ، وبعدها بساعتين دمرت 24 برج حدودي مع السعودية واسفرت عن سقوط 60 جندي عراقي .

صورة رقم 10 و 11

يقول فرانكس بعد ان دمرنا ابراج المراقبة من جهة الحدود الأردنية والسعودية، جاءتنا أخبار حول تواجد الرئيس صدام في مزرعة الدورة وانطلقت طائرات F117x2 من قاعدة العديد في قطر في الساعة 3.30am لتصل قبل الضياء الاول لتضرب الهدف، يعقبها 24 صاروخ كروز على مزرعة الدورة و 16 صاروخ على مراكز القيادة في بغداد!

صورة رقم 12 و 13

‏فرانكس يتكلم عن يوم تلقيه الامر بالهجوم على العراق من جورج بوش من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية في يوم 19/03/2003, وشرح لبوش ومجلس الأمن القومي جهوزيته . القوة البرية 170 الف جندي امريكي، بريطاني، استرالي جاهز في الكويت، القوات البحرية (149قطعه بحرية + 5حاملات طائرات) اضافة الى الطيران .

صورة رقم 14 و 15 و 16 و 17

‏خريطة الهجوم التي رسمها الجنرال فرانكس بخط يده عندما شرح خطة الهجوم لجورج بوش وباقي القيادة الامريكية وقسمها لخمس جبهات للهجوم (في اواخر 2002) . SOF معناها قوات العمليات الخاصة (الدلتا) من غرب العراق .

الصورة المرسومة بخط اليد .

كل هذا التآمر من انظمة العرب الخيانية..وكل هذا التحشيد وحصار مجرم قاتل ١٣ عام ويقولون لماذا خسر العراق الحرب !!!! الفاقد الدين والشرف ولافهم ولا علم ومدفوع له الثمن

يقول بسبب تدمير العراق إيران

واول دولة وقفت مع العراق إيران يوم دخول داعش وبالوثائق

ألواح طينية ، سلمى الزيدي، الأنظمة العربية