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قائد الثورة : أربعين هذا العام أقيم بشكل أكثر عظمة من أي فترة أخرى بالتاريخ


متابعة - نور الجبوري || 

 

اكد قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي خامنئي في كلمة أمام الوفود الطلابية ان على المجالس الطلابية أن تحيي ذكرى أهل البيت وأن تكون مركزا وقاعدة لشرح الحقائق .

وأشار قائد الثورة خلال حضوره مراسم عزاء الأربعين الحسيني التي أقيمت اليوم السبت في حسينية الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران بمشارکة حشد من الطلاب إلى المساعي الدؤوبة التي يبذلها الحاقدون ومدمرو الحقيقة ضد أحداث مهمة كمراسم الأربعين الحسيني وأکد أن الجملتين الحيويتين والأبديتين في القرآن،أي التواصي بالحق والتواصي بالصبر هما توجيهان أساسيان لنا إلى الأبد.

وقال أن مراسم الأربعين بصفتها العلم العالي لحضرة سيد الشهداء الإمام الحسین (ع) ، أقیمت هذا العام بروعة وعظمة أكثر من أي فترة أخرى في التاريخ.

ووصف اية الله خامنئي مراسم الأربعين الحسیني بأنها مؤشرة علی إرادة الله لرفع العلم الإسلامي بید أهل البيت(ع). مضيفا أن هذه الحركة لا يمكن أن تتحقق بأي سياسة وخطة بشرية ويد الله هي التي تبشر بأن الطريق أمامنا واضح وسهل بهذه المشاركة الضخمة.

وأشار إلى المساعي الدؤوبة التي يبذلها الحاقدون ومدمرو الحقيقة ضد أحداث مهمة كمراسم الأربعين الحسيني وأکد أن الجملتين الحيويتين والأبديتين في القرآن، أي التواصي بالحق والتواصي بالصبر هما توجيهان أساسيان لنا إلى الأبد.

ودعا الشباب إلی إتباع الطريق الصحيح والحق وبذل الجهود لتنوير البيئات المختلفة، ومنها الجامعة ، بعون الله ، من أجل هدایة الآخرین إلى هذا الطريق.

وأقیمت مراسم ذكرى أربعينية الامام الحسين (ع) صباح اليوم السبت في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران، حيث استقبل خلالها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، حشدا من طلبة الجامعات.

وبدأت المراسم بمحاضرة ألقاها حجة الاسلام والمسلمين " مسعود عالي"، ومن ثم تم ذكر مصائب أهل البيت (عليهم السلام) عبر قصائد للمنشد " ميثم مطيعي".

المصدر : قناة العالم

 

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