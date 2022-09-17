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25 مليون زائر في كربلاء المقدسة؛ أربعينية يسجلها التاريخ سنة 1444هـ


هشام عبد القادر ||

 

رغم هذا الزحف المليوني لا يوفي مثقال ذرة من حق الإمام الحسين عليه السلام على الأمة المحمدية لقد زحفت إلى كربلاء المقدسة ملايين البشر يبلغ العدد 25مليون زائر وخرجت ملايين البشر في كل بقاع الأرض بمختلف الوانهم ولغاتهم واديانهم من مسلمين ومسيحين ..

وكل هذه الاعداد الهائلة ولا تساوي مثقال ذرة مما قدمه الإمام الحسين عليه السلام للأمة المحمدية ..فهذه التضحية والذبح العظيم لا يساويه اي عطاء لإنه الذبح العظيم الذي فدا الإسلام والأمة والإنسانية جمعا ....

ولا نتعجب قد تكون الملائكة في السموات والأرض هي الأكثر من تطوف حوله وتزوره ليلا نهارا دون إنقطاع وعين الله ناظرة إليه في كل وقت وحين والدعاء تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام مستجابة ..والشفاء بتربته ..والأئمة من ذريته يخرج الإمام صاحب العصر والزمان يملئ الأرض عدلا وقسط كما ملئت ظلما وجورا...وهذه الأعداد المليونية 25مليون زائر يسجلها التاريخ في اربعينية الإمام الحسين عليه السلام في عام 1444هجرية وسوف تكون الأعوام القادمة أكثر وأكثر...حتى تكون الأرض كلها كربلاء ويكون كل الناس حسينين ...اي ارض المحشر كربلاء المقدسة وهكذا وعد الله ..يرث الأرض عباد الله الصالحين الحسينين ..فالإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء فعلا ...هنيئا لأهلنا في العراق على هذه الحياة والبقاء إنه ليحزننا البعد عن كربلاء المقدسة ولكن ستكون كل الأرض كربلاء ونحن نزور من بعد ونحتاج أن نلتمس ضريح الإمام الحسين عليه السلام لتشهد اعيننا مقامه الشريف ونشتم رائحة الجنة فإنه سيد شباب آهل الجنة ..

السلام عليك ابا عبد الله الحسين

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين..

السلام على اولاد الحسين واصحاب الإمام الحسين

السلام على الأرواح التي حلت بفنائك ابا عبد الله الحسين

الفناء بالله هو البقاء والحياة.. لن تموت ابدا...

لا جعله الله أخر العهد مني لزيارتك...

اللهم بحق الإمام الحسين عليه السلام واولاد الإمام الحسين واصحاب الإمام الحسين عليه السلام

اجعلنا من المستشهدين بين يدي ابا عبد الله الحسين.. عليه السلام..

وقر اعيننا برؤية القائم الحجة في الأرض من ذرية الإمام الحسين عليه السلام الامام صاحب العصر والزمان عليه السلام ونكون من جنده وحزبه وانصاره وأعوانه ومن المؤيدين به والمستشهدين في إقامة دولته دولة العدل...

 

والحمد لله رب العالمين...

 

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