التقارير

في ذكراها الخامسة والأربعين: موقف الشيوعيين من انتفاضة صفر ١٩٧٧


د. علي المؤمن ||

 

   نشأ التحالف الجديد بين الشيوعيين والبعثيين وبعض الناصريين والقوميين الكرد والليبراليين، في العام ١٩٧٣، تحت مظلة "الجبهة الوطنية القومية التقدمية" بقيادة حزب البعث الحاكم. وكان من مظاهر هذا التحالف اتهام الشيوعيين للمرجعية الدينية الشيعية بأنها رمز الطائفية الرجعية المتخلفة، وهو توصيفهم نفسه لكل التحركات المجتمعية الدينية، بمن فيها ما يسمونه اليوم بجماعات "الإسلام السياسي".

   ولعل أحد المواقف التاريخية للشيوعيين، وتحديداً الحزب الشيوعي العراقي، والتي لايزال العراقيون يستذكرونها، هو موقف الحزب من انتفاضة النجف في صفر ١٣٧٧ هج (شباط ١٩٧٧م)، في ذكرى أربعينية الإمام الحسين؛ فحين كانت جماهير النجف الحسينية تواجه رصاص نظام البعث ودباباته وطائراته، في يومي ١٧ و ١٨ صفر، كان الشيوعيون يساهمون مع عناصر الأمن والمخابرات والاستخبارات والشرطة والجيش في التجسس والوشاية والقبض على المشاة العزّل.

   وقد أصدر الحزب الشيوعي حينها تعليمات تحريضية شديدة اللهجة ضد جماهير مشاة أربعينية الإمام الحسين، لعلها بعضها كان أشد من تعليمات نظام البعث وإعلامه. وما يلي البيان الرسمي للحزب الشيوعي العراقي ضد الانتفاضة الحسينية الأربعينية:

  (( الى جميع اللجان الحزبية..

الرفاق الأعزاء..

   يشهد الوضع الداخلي تفاقماً في النشاطات التآمرية الموحى بها من قِبل الأوساط الامبريالية والرجعية والاحتكارية البترولية.. نشاطات معادية للسلطة الوطنية ولمسيرة قطرنا الثورية، ويتجسد هذا التفاقم في الوقت الحاضر باستغلال المشاعر الدينية والطائفية، ومحاولة إثارة الجماهير للقيام بأعمال استفزازية تحت هذه الواجهات، بمناسبة أربعينية الامام الحسين.

   ويبدو من الوقائع التي جرت خلال الايام السابقة، إن هذا النشاط ( الديني الطائفي) المعادي للسلطة الوطنية ما هو إلّا ستار لمؤامرة رجعية امبريالية تستهدف المسيرة الثورية لبلادنا، ومكتسبات شعبنا، وكل انجازات ثورة ١٧- ٣٠ تموز التقدمية.

   إن حزبنا الشيوعي العراقي يقف بحزم الى جانب السلطة الوطنية وحزب البعث العربي الاشتراكي الحليف، ويَعتبر هذه النشاطات التآمرية المعادية، تحت أية صورة ظهرت، وبأي شعار تسترت؛ موجّهة الى جموع شعبنا المناضل وجماهيره الكادحة ومكتسباته التقدمية.

   إن المكتب السياسي يدعو منظمات حزبنا والرفاق كافة الى رفع اليقظة ومراقبة النشاطات التآمرية، والإتصال بمنظمات حزب البعث العربي الإشتراكي الحليف، وتنشيط لجان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية لغرض التنسيق للقيام بأعمال مشتركة ضد التآمر وأعمال التخريب والاستفزاز، وفضحها على نطاق جماهيري، وبهدف تبصير الجماهير بحقيقة هذه التحركات وأهدافها وارتباطاتها بالامبريالية والرجعية، والأضرار الجسيمة الناتجة عنها.

 

الحزب الشيوعي العراقي

في ٨ / ٢ / ١٩٧٧)).

ا________

(*) البيان منشور في جريدة طريق الشعب، العدد ٩ / ٢ / ١٩٧٧، وهي الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي العراقي.

(**) للمزيد حول انتفاضة النجف الصفرية في شباط ١٩٧٧، وموقف الحزب الشيوعي العراقي وغيره من الأحزاب العلمانية الأعضاء في الجبهة الوطنية والقومية التقدمية؛ أنظر: كتاب "سنوات الجمر" للدكتور علي المؤمن.

ألواح طينية ، سنوات الجمر، علي المؤمن

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكراها الخامسة والأربعين: موقف الشيوعيين من انتفاضة صفر ١٩٧٧
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
قمة سمرقند…عالم ينهار عالم ينهض
السلطة الفلسطينيّة حين يرتبطُ مُستقبلها بمستقبل أسرائيل: اسباب أفول السلطة
موقع المونيتور: ما هي أهداف زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي الى بغداد ؟!
حرية التعبير عن الرأي أقرّتها الشرعية الدولية وتخلّت عنها
ما قصة "ابواب الجسور" التي لم تر النور؟!
العالم المُنقَسِم عامودياً يقترب من الزوال،
حرب الكوريدورات من شانغهاي الى طهران
أربعينيّة الحسين ( ع ) وأربعينّية العراق: دور السّنة والكُرد.
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك