قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا

متابعة ـ سلمى الزيدي ||

حاولت روسيا ، التي واجهت عقوبات اقتصادية واسعة من الغرب في الأشهر الأخيرة ، بطرق مختلفة استبدال التجارة مع الغرب بالعلاقات الاقتصادية مع دول العالم الأخرى.

في غضون ذلك، لعبت إيران كحليف إقليمي لموسكو دور جسر استراتيجي لبوتين لعبور حاجز العقوبات ، وأدى ذلك إلى قفزة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، حيث تكررت زيارات كبار المسؤولين من البلدين. وأشار كلا الجانبين في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الانفتاح ، و فصل جديد في العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما أن وضع البلدين سياسة "النظر شرقاً" على رأس سياستهما الخارجية ، ساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا الصدد ، أعلنت منظمة التجارة والتنمية في تقريرها الأخير عن حالة التجارة الخارجية مع منطقة أوراسيا أن حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ودول المنطقة الأوراسية نما بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. بناءً على ذلك ، حققت إيران نجاحًا جيدًا ليس فقط في تصدير المنتجات الزراعية ، ولكن أيضًا في تصدير الصناعات المتقدمة والمعقدة أو عالية التقنية إلى روسيا ، وحتى الميزان التجاري بين طهران وموسكو ، الذي كان لمصلحة روسيا في الشهرين الأولين من عام 1401 ، أصبح الآن لمصلحة ايران.

وحسب تقرير مصلحة الجمارك الروسية ، فإن صادرات روسيا إلى إيران في عام 2021 بلغت 3.07 مليارات دولار والواردات من هذا البلد 972 مليون دولار. على الرغم من أن هذا الحجم من العلاقات التجارية أقل من نصف إجمالي التجارة الخارجية لروسيا ، ولكن وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الأشهر الستة الماضية ، من المتوقع أن تزداد هذه الحصة في التجارة الخارجية للبلدين.

على الرغم من أن إيران وروسيا بدأتا في تعزيز التعاون الاقتصادي منذ ثلاثة عقود ، إلا أن مستوى التعاون بين الجانبين قد ازداد مؤخرًا واحتمال تحطيم الأرقام القياسية ليس بعيدًا.

في خطابه الأخير ردا على العقوبات ضد روسيا ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمسؤولين الغربيين أنه كلما زاد نطاق العقوبات ، كلما اقتربت روسيا وإيران من بعضهما البعض. لهذا السبب ، اتخذت زيادة التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا بعد بدء الأزمة الأوكرانية أبعادًا جديدة ، وفي العقيدة الروسية الجديدة التي تم الإعلان عنها منذ فترة ، فإن تعزيز العلاقات مع دول مثل إيران كان له الأولوية في السياسة الخارجية لموسكو.. لذلك ، في هذه العقيدة الجديدة ، ستلعب إيران دورًا مهمًا في دفع الخطط العالمية لروسيا. وفي هذا الصدد ، فإن اتفاقية التعاون التي مدتها 20 عامًا بين إيران وروسيا ، والتي تم توقيعها العام الماضي ، ستحسن بشكل كبير مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

حاولت موسكو في الأشهر الأخيرة تحدي سياسة الأحادية الأمريكية وإحياء النظام متعدد الأقطاب في العالم من خلال زيادة تفاعله مع دول الشرق. لذلك ومع تزايد الضغوط من الغرب تبحث روسيا عن طرق بديلة للتجارة والاستثمار في العالم ، ومن الدول التي يمكن أن تساعد الروس في هذا الوضع إيران التي لديها خبرة كبيرة في تحييد العقوبات الغربية ، والروس أيضا على تجارب طهران للالتفاف على العقوبات الغربية فتحت حسابا خاصا.

بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على دول عدم الانحياز باستخدام هيمنة الدولار للضغط عليها ، تحاول طهران وموسكو القضاء على هذه الهيمنة بمبادرات جديدة. لذلك ، تم وضع إنشاء نظام دفع بين البنوك بين روسيا وإيران مؤخرًا على جدول الأعمال ليحل محل نظام SWIFT ، وبالتالي فإن التبادلات بين البنوك بين البلدين ستتم بسهولة أكبر. إن إزالة الدولار من التجارة بين الجانبين هو جزء من هذا المشروع الجديد الذي يمكن أن يقلل من آثار العقوبات الأمريكية ، وإذا انضمت دول أخرى مثل الصين والهند إلى هذه الخطة كعمالقة ناشئة في الشرق ، فيمكنهم إنهاء هيمنة الولايات المتحدة وتدمير هيمنة الدولار في العالم في المستقبل القريب.

· أول مركز أعمال إيراني في روسيا

تم إطلاق أول مركز أعمال إيراني في موسكو في الأيام الأخيرة بهدف تسهيل التجارة ودعم الحرفيين ورجال الأعمال الإيرانيين والروس. بالنظر إلى أن دولتين تحاولان إجراء تفاعلات تجارية بأسهل طريقة وفي أقصر وقت ، لذلك كان إنشاء مكاتب تجارية في عواصم روسيا وإيران أيضًا على جدول الأعمال. وفي هذا الصدد ، قيم رئيس منظمة تنمية التجارة إنشاء هذا المركز التجاري كخطوة فعالة لتحقيق آفاق ثمانية مليارات دولار للتبادلات بين البلدين في العامين المقبلين. ومن بين الأهداف الأخرى لإنشاء أول مركز أعمال إيراني في موسكو عقد اجتماعات لرجال الأعمال الإيرانيين والروس وإبرام عقود التعاون والاستشارات المصرفية والتأمينية والجمركية ، إضافة إلى الدعم القانوني لرجال الأعمال والحرفيين الإيرانيين والروس. كما وقعت طهران وموسكو على الاتفاقية الاقتصادية الأوروبية الآسيوية في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن يلعب التعاون في مجال الطاقة دورًا مهمًا في المستقبل كقوة دافعة لربط اقتصادات البلدين. خلال زيارة بوتين الأخيرة لطهران ، وقع مسؤولون من الجانبين عقدا بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية ، وهو أكبر اتفاق بين طهران وموسكو في مجال الطاقة.

· الحلقة المفقودة للممر الشمالي الجنوبي

في طريق تسريع العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا ، يحظى إحياء طريق العبور بين الشمال والجنوب الذي يربط موسكو عبر إيران بالهند في جنوب وشرق آسيا بمكانة خاصة.

في هذا الصدد ، تم مؤخرا توقيع اتفاقية ثلاثية بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان لزيادة مستوى تعاونهم في النقل البحري والسكك الحديدية. واتفق طرفا العقد على التعاون في تقييم وتحليل البنية التحتية وفرص النقل للاستفادة الكاملة من طاقة هذا الممر ، وكذلك ضمان النقل عبر الممر المذكور بمقدار 30 مليون طن سنويًا حتى عام 2030. كما تم التأكيد على أهمية استكمال بناء وتشغيل خط سكة حديد رشت - أستارا خلال الشهر المقبل. يقال إن الروس قد تحملوا التكلفة الإضافية لهذا الطريق لجعل النقل من الممر الشمالي الجنوبي أسهل وأسرع. يعد خط سكة حديد رشت - أستارا البالغ طوله 164 كيلومترًا جزءًا من الحلقة المفقودة للممر بين الشمال والجنوب ، مع اكتماله ، سيصبح المشروع الاستراتيجي للممر الشمالي الجنوبي جاهزًا للعمل بشكل كامل، وسيحقق ذلك العديد من الفوائد الاقتصادية لطهران.

انطلق هذا الممر قبل ثلاثة أشهر ، بعد 22 عامًا على توقيع العقد ، وتم تحميل الشحنة الأولى من روسيا ونقل بضائعها إلى المحيط الهندي. يلعب الممر الشمالي الجنوبي ، الذي يمتد من غرب روسيا إلى المحيط الهندي ، دورًا مهمًا في نقل البضائع الروسية إلى دول مثل الهند ودول الخليج الفارسي. لذلك يحاول الروس استكمال هذا الممر ونقل بضائعهم إلى مناطق أخرى في أقصر وقت ممكن. بالنظر إلى أن الحدود الأوروبية مغلقة أمام البضائع الروسية ، فإن هذا الممر هو أحد الطرق البديلة التي يمكن أن تلبي جزءًا من احتياجات روسيا في الوضع الحالي.

نظرًا لموقع إيران الجيوسياسي وموقعها على الطريق السريع بين الخليج الفارسي والمحيط الهندي ، فإن العديد من الدول تولي اهتمامًا خاصًا لطريق عبور إيران لنقل البضائع. في الأشهر الماضية ، كانت زيارة كبار المسؤولين الأوراسيين إلى طهران تشير إلى حقيقة أنه خلافًا لجهود الولايات المتحدة ، من أجل عزل إيران ، دخلت الدول في تفاعلات واسعة معها بغض النظر عن ضغوط الغرب. توفر إيران ، نظرًا لقدراتها في مجال النقل والسكك الحديدية ، وكذلك من خلال تعزيز وتطوير بنيتها التحتية في هذا المجال ، فرصة جيدة للشركات الروسية لدخول أسواق إيران والهند وغرب آسيا وأن تكون قادرة على إيصال بضائعهم إلى هذه المناطق الاستراتيجية.

يمكن لروسيا ، التي تلعب دورًا مهمًا في التطورات الأوروبية الآسيوية ، أن تكون بوابة إيران إلى هذه المنطقة المهمة ، وستلعب هذه القضية دورًا مهمًا في زيادة التفاعلات الثنائية في المستقبل. كما أن عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون والعضوية اللاحقة في مجموعة البريكس الاقتصادية سيرفع مستوى التعاون بين طهران وموسكو إلى مستوى غير مسبوق ، وسيكون من الصعب كسره.

مصدر : موقع الوقت

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