التقارير

أربعينيّة الحسين ( ع ) وأربعينّية العراق: دور السّنة والكُرد.


د .جواد الهنداوي ||

 

                       سفير سابق / رئيس المركز العربي

                       الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات

                      بروكسل . في ٢٠٢٢/٩/١٣ .

                       ليست سوى بضعة ايام تفصلنا عن الحدثّين ، و ساحتهما العراق ،حيث تتوافد الملايين الى كربلاء ، ومن كل بقاع العالم ، لأحياء اربعينيّة ابا الشهداء الامام الحسين بن علي ،سبط الرسول صلى الله عليه وسلّمْ . وفي ذات الوقت تحتدمُ الخلافات وتتفاقم قساوة التصريحات المتبادلة بين التيار الصدري و الاطار التنسيقي ، ويتهيأ الطرفان ( التيار و الاطار ) لمنازلة جديدة لاحياء ، ليس اربعينيّة الامام الحسين ع ، وانما اربعينيّة الوطن العراق . كلا الطرفيّن  ينتظران مرور اربعينّة الامام لبدء المنازلة وحسم الموقف ؛ الاطار يعّول على امل العودة الى الحوار والدستور وما صدرّ من القضاء من قرارات ، ويعلن من الآن تمسّكه في مرشّحه لرئاسة الوزراء ،السيد محمد شياع السوداني ، و التيار الصدري يعّول على الشارع وجمهورهِ ، ويعلن تمسّكه بمطالبته بحل البرلمان ، ويهيأ لتظاهرات اخرى بعد اربعينيّة الامام .

        أزاء أزمة المكّون الشيعي ( الاطار و التيار ) ، والتي هي أزمة للشعب و للدولة ، ماهو دور المكوّنات الاخرى ( المكون السني و المكون الكردي ) ، شركاء الوطن ؟

      لم تخفْ الاوساط والمكونات السياسيّة تخوفها من تدحرج الوضع السياسي نحو مشهد عنف و اقتتال ، و اعربا المكونان عن رفضهما لحل البرلمان ، و تمسكهما بما يفرضه الدستور لحل الازمة ، و أملهما في آليات الحوار و التفاهم لحل الازمة . جاء موقفهما هذا رّداً على تغريدة السيد مقتدى الصدر ، والذي دعاهما الى مساندت مطالبته بحل البرلمان .

      نعتقد بضرورة تكثيف جهود الاخوة السنّة و الكرد تجاه طرفي الازمة ، و ان يكون دورهما ميدانيا يتمثّل بتكرار اللقاءات مع طرفي الازمة ،  للوصول الى مقترح وسط يرضي الطرفيّن ، و ان تكون بوصلة الحل هي مصلحة الشعب و مصلحة الدولة .

     انّ حّل الازمة داخلياً ، ودون الاعتماد على الامم المتحدة او على دولة اخرى ، له دلالات سياسيّة و اعتبارية مهمة للعراق و للنظام السياسي و لسمعة الطبقة السياسيّة ؛ سيدّلُ اولاً على نضجْ سياسي وقدرة في احتواء و ادارة الازمة ، ويدّلُ ثانياً على دور ايجابي لشركاء الوطن ، وسيعزّز وطنيّة الشراكة ، ويبدّد " نفعيّتها " .

    نجاح دور المكوّن السني و الكردي في حّلْ الازمة سيرفد المسيرة السياسيّة بتجربة مهمّة على طريق تعزيز الثقة بين شركاء الوطن.

    على قيادات المكوّن السني و المكوّن الكردي ان يجعلوا من ازمة شريكهم فرصة لهم في تحقيق نجاح ، ويبرهنا  للشعب و للعالم على انّ ابناء العراق قادرين على ادارة ازماتهم وحّل مشاكلهم .

    الايام المعدودة ،والتي تفصلنا عن تاريخ نهاية الزيارة الاربعينيّة ، هو الوقت المتبقي لاصحاب الشأن في بدء جهود الوساطة تجاه السيد مقتدى الصدر وتجاه قادة الاطار ، باستطاعتهما ( واقصد المكوّن السني والمكون الكردي ) ان يحولا دون الوصول الى حالة التظاهرات والاشتباكات ،اي الى حالة الاستعانة بالشارع !

     لا أحد سينتفع من حالة تحريض الشارع و الاعتماد عليه ، ولن يأتِ  الحّل من الشارع ، و لا من ايران او من امريكا او من دولة اخرى .

     لا نظّنُ بعدم معرفة السيد مقتدى الصدر بتداعيات استمرار الازمة على الشعب وعلى الدولة ، وهو الذي يُغّرد ، من اجل مصلحة الشعب و الدولة .

     أنَّ الاصلاح والقضاء على الفساد وتحقيق التنمية و الاستقلال و السيادة هي اهداف استراتيجية ، ولا يمكن تحقيقها بليلة وضحاها ،انها اهداف تتطلب ارادة ، و محاولات و وقت ، وتفاهمات  و تعزيز ثقة بين الشركاء السياسيين وبينهم وبين الشعب .

   التهديد والعنف وتعطيل الدولة و الموازنة ليست ادوات تصنع الحّل ، وانما تروّج للكراهية وتقود الى الخراب والتدهور .

   لا أظّنُ بعدم ادراك النخبة السياسية و القادة السياسيين للوضع السياسي و الاقتصادي الصعب ،الذي يعيشه و يواجهه العالم ، والذي له انعكاسات على الوضع الامني و السياسي و المعاشي في العراق ، المرحلة ليست  زمن العناد و التحدي و العنف ضد الدولة ، وانما زمن العقل والتروي والعمل لحماية الدولة ،من اجل اصلاحها . كيف نصلح دولة ونحن نساهم في تعطيل عمل مؤوسساتها وفي ترويع شعبها ، وجعله اسيراً بين هذا و ذاك .

 

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أربعينيّة الحسين ( ع ) وأربعينّية العراق: دور السّنة والكُرد.
السينما الإيرانية متألقة..  
مشايخ الوهابية يتجرؤن على النبي (ص) لتبرير تطبيع السعودية مع "إسرائيل"..ردا على فتوى الشتري ؟!
حقائق..الصهيونية العالمية وتاريخ“آل سعود”الأسود؟!
جندي شروگي ينقذ الدكتورة المسيحية مارسيلا يوحنا من الدواعش وتوثق القصة على صفحتها
“أكبر تجمع ديني في العالم”.. زيارة الأربعين تخطف الأنظار وتحطم الأرقام القياسية
ما هي وجهات نظر الملك تشارلز الثالث بخصوص الشرق الأوسط ؟
ثروة ما يسمى خادم الحرمين تعادل٣٦ ضعف ثروة ملكة بريطانيا
طهران تسقط الراية الاميركية في آسيا وثلاثي الشرق يسقط آخر بندقية بيد واشنطن
لاستمراره بالسلطة.. اتهامات تلاحق الكاظمي بافتعال الازمات وجر البلد للفوضى
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك