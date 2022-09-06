صحن السيدة فاطمة الزهراء..صرح عمراني كبير منسي إعلاميا..!

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عدنان فرج الساعدي || يعد (صحن السيدة فاطمة الزهراء ) في النجف الاشرف تحفة معمارية قل نظيرها في العالم ،حيث شارك بانشائها وتخطيطها وزخرفتها وتأهيلها عدد كبير من الخبراء الذين يقدرون بالالاف ،وبعد سنوات من العمل والمثابرة والحرص على ان يرقى هذا المعلم الحضاري الى مستوى مافي نفوس المسلمين من حب وتقدير لسيدة نساء العالمين وبضعة رسول الله محمد ( ص) وزوجة امام المسلمين علي بن ابي طالب (ع) وام سيدي شباب اهل الجنة الحسن والحسين (ع) ،فجاء هذا المعلم ليوسع من الصحن الشريف بما يحعله يتسع ل(200) الف زائر ويكون الاكبر بعد الحرم النبوي الشريف بمساحة (61) الف متر مربع ويضم المرافق الاتية :-. 1- الزيارة والعبادة (32000 م2) - 4 طوابق (ما يعادل نصف مساحة مشروع الصحن) 2- متحف أمير المؤمنين (عليه السلام) (3700 م2) - 6 طوابق 3- مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة (3700 م2) – 5 طوابق 4- مضيف الزائرين رقم 1 (1800 م2) – 6 طوابق 5- مضيف الزائرين رقم 2 (4000 م2) – 6 طوابق 6- المجمع الإداري رقم 1 (4000 م2) – 6 طوابق 7- المجمع الإداري رقم 2 (1800 م2) – 6 طوابق 8- المجاميع الصحية (1000 م2) - 3 طوابق 9- موقف للسيارات رقم 1 (1800 م2) 10- موقف للسيارات رقم2 (1500 م2) 11- نفق لمرور السيارات (طول 480 م) – 2 طابق حيث شارك بحدود ثلاثة الاف مهندس وخبير ايراني بهذا الصرح ،ومعهم الالاف من العراقيين ليكون تحديا كبيرا امام دعاة الكفر والضلالة . الاسئلة 1-لماذا لايتم التسليط الاعلامي على هذه الانجازات الحضارية وخاصة من قبل الاعلام الاقليمي او المحلي؟ 2-ان انجازات حضارية مثل صحن فاطمة عليها السلام ليس الوقوف عند الانشاء والبناء انما هذا الفن اامعماري المتطور والذي تدخل فيه كافة الفنون والزخرفة ..وبذا فان التأكيد عليها للتعريف بمدى ثقافة الشعوب وتميزها فماسبب الاهمال الاعلامي ؟ 3-هل نعتقد ان وراء دعوات الارهابيين من صرخيين ودواعش يأتي لاخفاء تطور المسلمين وانحازاتهم في فن العمارة ؟ 4-اما يمثل هذا الانجاز. وبقية الصحون والانشاءات الدينية الشريفة التعريف بالشخصيات الاسلامية ورمزيتها في نفوس المسلمين؟ 5-باعتقادكم هل ان جامعاتنا ومؤسساتنا الاكاديمية،في تواصل مع هذه الانجازات الدينية كي تطور كفاءة الطلبة وتجعلهم في تفاعل في البعد الديني او المعماري ؟ 6-كيف نقيم مثل هذه الانحازات سواء في البعد الحضاري او الديني ؟ 7-هل تتفقون معنا ان من الضروري ان تكون هناك سفرات مدرسية للاطلاع على هذه الانجازات ؟ 8-يمثل التراث المعماري للمراقد الشريفة واحدا من اسباب الحفاظ على هذا التراث الديني والحضاري للامة والعالم ..مارأيكم ؟ 9-هل تشعرون بقصور اعلام العتبات في عدم التعريف بهذه الانجازات ،حيث لم نجد دليلا سياحيا يعرف بهذه التحف المعمارية اثناء الزيارات لها ؟ 10-اليس من واجب النخب المثقفة ان تكتب عن هذه الانجازات وتعد الكتب والمؤلفات ؟ 11-الى اي حد يستفز قوى الكفر والضلالة هذا الاعمار والبناء والفنون الاسلامية؟ 12-ما المعاني التي نستلهمها من مشاركة العقول الاسلامية معا في اعمار المراقد الشريفة وتقديم الخدمات للزائرين ؟ 13-اليس في هذه الجهود اجر وثواب