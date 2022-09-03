معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..

عمار الجادر ||

عمود رقم ٣٠٩ مخيم الصوافي ( للمبيت فيه)

عمود رقم 502 مخيم البقيع الموحد لأهالي القطيف والأحساء والمدينة .

عمود رقم ٥٣٩ حسينية اولاد علي

عمود رقم ٥٤٦ حسينية سفينة النجاه

عمود رقم ٥٨٠ موكب خان النص

عمود رقم ٥٩٠ جامع الامام الحسين

عمود رقم ٦١٩حسينة موكب بضعة الزهراء ع

عمود رقم ٦٥٠ موكب يوجد به خباز عربي

عمود رقم ٦٧٣ السيطرة الأولى

عمود رقم ٦٨٠ حسينية فاطمة الزهراء (ع)

عمود رقم ٧٠٠حسينية طريق الجنة

عمود رقم ٧١٠ مقهى للإستراحه يوجد معسل

عمود رقم ٧٥٠ مخيم زينب الحوراء (للمبيت)

عمود رقم ٨١٠ موكب مخيم التركمان

عمود رقم ٨٨٧ مخيم ممتاز للإستراحه

عمود رقم ١٠٠٠ حسينية الإحسان

عمود رقم ١٠٦٧ موكب مضيف العباس (ع) عمود رقم ١١٠٢ مضيف الامام الحسين (ع) عمود رقم ١٠٧١ استراحه يوجد خباز عربي

عمود رقم ١٠٩١ موكب جمعية النور الخيرية

عمود رقم ١٢٨٤ السيطره الثانيه

عمود رقم ١٢٩٢ اتجه لليمين ويبقى عليك للوصول لكربلاء ٥ كيلو فقط.

نهاية الاعمدة داخل كربلاء عمود رقم ١٤٥٢

نسأل الله لنا ولكم التوفيق

وقلدناكم الدعاء والزياره

✳ معلومات عامه وضرورية :-👇

✅المسافة بين النجف وكربلاء 80 كيلومتر

عدد الاعمدة: 1452 عمودا

✅المسافة بين كل عمودين : 50متر

(20عمود = 1كيلومتر )

✅الزمن التقريبي لقطع المسافة مشيا:

2 الى 3 أيام

✅أفضل وقت للشروع في المشي

16 أو 17 صفر

✅الوقت المتوقع للوصول: 18 صفر

✅من هم الاشخاص الذين يستطيعون

المشاركة في هذه المسيرة؟

كل الأفراد ( رجال، نساء، أطفال، عوائل)

· المسيرة:

من حرم الامام علي عليه السلام

تخرج من باب الساعة ماشيا باتجاه شارع الإمام زين العابدين عليه السلام

أو شارع الإمام الصادق عليه السلام

وتسير باتجاه مستقيم إلى أن تصل للشارع الرئيسي ( طريق كربلاء ) حيث الآف تزحف ماشية نحو كربلاء وتلتحق بهم

وبعد حوالي 75 كيلومتر ..

وعند العمود1452 ستصل إلى..

حرم مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام

· تعليمات للمشي:

1- المشي يبدأ بعد صلاة الفجر

وعند المغرب تتوقف.

2- لاتجهد نفسك بمواصلة المشي عندما تتعب، بل يمكنك أن تستريح ثم تواصل.

3- عند أذان المغرب ابحث عن موكب للصلاة ثم العشاء والنوم فيه،

لاحاجة للقلق فعدد المواكب كبير،

لكن لاتتأخر في البحث لانها قد تمتلئ.

4- في الليلة الاولى تتعشى وتنام في أحد المواكب داخل حسينية أو خيمة، وكذلك تفعل في الليلة الثانية.

5- مراكز المفقودين موجودة عند اﻷعمدة 72 و335 و602 و1103 وحرم أبي الفضل العباس عليه السلام،

وكل 3 كيلومتر يوجد مركز للتبليغ عن المفقودين.

@ ماهي الأدوات (الاغراض) التي نحملها؟

١. حاول ان تخفف من وزن الاغراض التي تحملها،

لاداعي لإصطحاب الماء والطعام لأنه متوفر في المسيرة كلها.

٢- إحمل معك اﻷدوية الضرورية التي تحتاجها لتكفي 2 او 3 أيام،

مع العلم أنه توجد عيادات صغيرة ومخيمات علاجية متعددة على طول الطريق.

٣- حمل حقيبة صغيره توضع على الظهر ستكون أخف من حمل اﻷغراض في كيس باليد.

٤- لأجل الوقاية من الاصابة بالزكام وامراض البرد،

إستخدم ألبسة مناسبة :

جواريب، قفازات ، غترة او قبعة

٥- ليكن معك كريم (فازلين ، نيفيا) للطفح الجلدي وحرقان الجلد (أبوزليقة ، تصليخ) اللذي ينشأ من الإحتكاك اثناء المشي الطويل، ويستحسن وضع الكريم قبل بدء المشي منعا لحدوث الحرقان، خصوصا لمن مبتلى بذلك كثيرا.

٦- يستحسن أن يكون لديك بعض النواعي واللطميات وقرآن ودعاء وزيارات في الجيب

ويستحسن ان تكون في الجوال أيضا، لاستماعها او قراءتها اثناء المشي

٧- لاتلبس حذاء جديدا أو مغلقا

فالأفضل أن تلبس حذاء مريحا ومفتوحا.

٨- ليكن جواز السفر معك (مع الحرص الشديد عليه) وايضا فيزا الدخول للعراق

وشاحن للجوال.

٩- من لديه أطفال فليأخذ معه عربة

لحملهم حين يتعبون ولحمل مستلزماتهم

١٠- إحمل معك مظلة تقيك من الشمس.

١١- حمل العصا يسهل المشي ويخفف التعب ولاسيما لكبار السن.

· ملاحظات:

١- كل الخدمات كالطعام والشراب والسكن وحتى التدليك تقدم في طول المسير مجانا، ولذالك لاداعي لحمل أموال كثيرة إلا إذا كنت تريد التبرع للمواكب الحسينية.

٢- دورات المياه متوفرة بكثرة في الطريق وبعض المواكب توفر دورات مياه إفرنجية

٣-لاتخف من عدم الوصول لكربلاء، ﻷنه في أي وقت تشعر بعدم القدرة على المواصلة، يمكنك أن تستفيد من مئات السيارات والباصات المتوفرة دائما، فتصل بأسرع وقت.

٤- بشكل اعتيادي 99% من الرجال والنساء واﻷطفال اﻷكبر من 10 سنوات يتمون المسيرة خلال 3 ايام.

٥- تأكد من أنك تحمل إسم وعنوان سكنك في كربلاء مكتوبا في ورقة،

( ﻷنك قد لاتتمكن من اﻹتصال حين تصل لكربلاء بسبب إنقطاع الشبكة أو إزدحامها وهذا يحصل كثيرا )

٦-إذا أردت اﻹتصال فليكن ذلك قبل طلوع الشمس ﻷنه يحتمل أن لاتتمكن من اﻹتصال طول النهار بسبب إزدحام الشبكة.

توصيات:

١- إخلص لله تعالى نيتك في المشي وفي الخدمة الحسينية.

٢- حافظ على الصلاة في أول وقتها كما فعل اﻹمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء.

٣- إجعل أيام اﻷربعين مملوءة بالحزن خالية من الضحك غير المناسب.

٤- أثناء المشي أكثر من قول

" اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وإلعن أعدائهم ووفقنا للإقتداء بهم ياكريم "

وإشغل وقتك بالذكر والدعاء

٥-إحرص على قداسة ونظافة اﻷماكن المقدسة.

٦- أختي المؤمنة:-

فليكن حجابك في هذه اﻷماكن الطاهرة أفضل وأستر من حجابك في بلدك.

قلدناكم الدعاء والزيارة

ونسألكم الدعاء

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