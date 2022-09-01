قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني 

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متابعة – نور الجبوري || اشاد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي بمساعي الحكومة الحالية وانجازاتها في مختلف القطاعات وقال ان مساعي الحكومة احيت الامل في قلوب ابناء الشعب الايراني حيث لمسوا ان الحكومة تبذل جهودها لتقديم الخدمات لهم. واضاف سماحة قائد الثورة ،يوم الثلاثاء خلال استقباله رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي واعضاء الحكومة، انني اعتبر احياء الامل لدى ابناء الشعب الايراني احد اهم انجازات اعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم رئيس الجمهورية وباقي المسؤولين. وقال سماحته اننا شهدنا سرعة عمل المسؤولين في الحوادث الطارئة بما فيها الزلزال واجتياح السيول معتبرا اياها عملا قيما يرمز الى ايلاء الاهتمام بمعاناة الشعب. كما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى على الخامنئي ان الاقتصاد يأتي ضمن سلم اولوياتنا في الظروف الراهنة، قائلا في الوقت نفسه هذا لا يعني عدم الاهتمام بباقي القضايا بما فيها العلم والامن و المشاکل الاجتماعیة والثقافية. واعتبر سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي واعضاء الحكومة، الانتاج من اهم العناصر التی تسهم فی تحقيق التنمية في البلاد وتقدمها واكد على ضرورة مواجهة اي عائق يعترض الانتاج ويضعفه في البلاد. واشار الى ازمة الغذاء اثر الحرب في اوكرانيا وقال ان الامن الغذائي يحظى ببالغ الاهمية ويجب تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج السلع الاساسية بما فيها القمح. وفي جانب اخر من تصريحاته أشاد سماحة قائد الثورة بمساعي الحكومة الحالية وانجازاتها في مختلف القطاعات وقال ان مساعي الحكومة احيت الامل في قلوب ابناء الشعب الايراني حيث لمسوا ان الحكومة تبذل جهودها لتقديم الخدمات لهم. واضاف: انني اعتبر احياء الامل لدى ابناء الشعب الايراني احد اهم انجازات اعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم رئيس الجمهورية وباقي المسؤولين. وقال سماحته اننا شهدنا سرعة عمل المسؤولين في الحوادث الطارئة بما فيها الزلزال واجتياح السيول معتبرا اياها عملا قيما يرمز الى ايلاء الاهتمام بمعاناة الشعب. المصدر : وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا (