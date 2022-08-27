التقارير

تقرير الفورين بوليسي: بايدن غير مكترث والمالكي قاد انقلاب على الصدر: حقائق ام كذب وتضليل؟


د. جواد الهنداوي ||

 

              يخسرُ الكاتب مكانته و تفقدُ المجلة الناشرة مصداقيتها و دورها و اثرها في الرأي العام المُتلقي ، حينما يكرّسُ الاول قلمه لسرد كاذب لوقائع ، هي مِنْ يوميات المواطن العراق و المتابع ، و حينما تُسارع مجلة رصينة بنشر هذا السرد ،دون ادنى تمحيص وتدقيق وفرز الصحيح من الخطأ .

        اكتبُ عن ماورد في المقال ،المذكور عنوانه اعلاه ،والذي نشرته المجلة المشار اليها في العنوان ،بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٦ ، وتّمَ ترجمة المقال الى العربية من قبل صحيفة ( لو جورنال ) , و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة ، التقرير بالنشر وبالتعليق .

     ليس كُلَ ما يُكتب في هذه المجلة من وصف او تحليل او استقراء للمشهد او للمشاهد السياسية في العراق وفي المنطقة هو صحيح ومُتحرّر من التدليس ومن نوايا التشويه و التحريض ، ومتحرّر ايضاً من اللوبي الصهيوني و من مصلحة لاسرائيل .

   كاتب المقال ،  المذكور عنوانه اعلاه ، هو السيد السفير  ديفيد شنيكر ، الزميل في معهد واشنطن للشرق الادنى ، و المساعد السابق لوزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى . 

    اتفقُ مع الكاتب في الشق الاول من عنوان مقاله ( بايدن غير مكترث ) ، ويقصد الكاتب غير مكترث بما يجري في العراق ، وقد كتبنا اكثر من مقال نبيّن فيه عدم اهتمام امريكا بما يجري في العراق و وضحّنا الاسباب ، و أخر مقال في هذا الشأن هو بعنوان ( لم يعُدْ اهلنا يخافون علينا في الغربة ،نحن نخاف عليهم في الوطن )، منشور في عدة صحف و مواقع ومنها جريدة رأي اليوم ،لندن ،عبد الباري عطوان ،بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٠ .

   يكتب السيد شنيكر ، بأنَّ " عدم اكتراث الرئيس بايدن منحَ ايران اليد العليا في العراق ". كل الصحف الامريكية و الاسرائيلية و البعض العربية تكتب ، ومنذ سقوط النظام السابق في العراق ، بأنّ لايران اليد العليا في العراق ،و أنَّ امريكا سلّمت العراق لايران ،بل امريكا سلّمت المنطقة لايران . وطبعاً كُثرٌ من  ( صحف وسياسيين ، و مواقع ) يرددون ذلك دون معرفة بانَّ تسويق و ترويج هذا الطرح اساءة للعراق و اساءة لشعوب المنطقة .

   اذاً لماذا يتكرر هذا الطرح و الوصف الآن ؟

   السبب هو التقارب الامريكي الايراني لتوقيع الاتفاق النووي ! وهذا ما لا يُفرح اسرائيل و عملائها ، لذا من الضروري تشغيل الاعلام الصهيوني و كتّابه لاعادة اسطوانة ايران و يدها العليا على العراق وعلى المنطقة ، لعلَ ذلك يُثير حفيظة اللوبيات التي لاتريد احياء الاتفاق ، والتي لاتريد أمن و استقرار المنطقة ،وفي مقدمة تلك القوى واللوبيات هي  اسرائيل .

    لا اتفقُ مع الكاتب في شقّه الثاني من العنوان حين يقول : ( المالكي قادَ انقلاب على الصدر) ، ويستطرد الكاتب تحت هذا الشق من العنوان فيذكر " ان الاطار التنسيقي المنافس للصدر لعبَ ورقته المهمة ،لمنع الصدر وحلفاءه السنة و الاكراد من تسميّة رئيس الوزراء ،وهي استخدام الثلث المعطل لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية " . ويضيف الكاتب " ان العقل المدبر للانقلاب ،لم يكْ غيره ،نوري المالكي …" .

    اغفلَ الكاتب عمداً حقائق و قدّمَ للقارئ معلومات مشّوه ؛ لا أحدَ من الاطار التنسيقي ، قادَ انقلاباً على السيد الصدر . اهملَ الكاتب حقيقة فشل التيار الصدري في جمع الاصوات اللازمة لتمرير مشروعه السياسي ، لم يتحدث الكاتب عن فشل التيار الصدري في تحالفه مع السنّة و مع الكرد ؛ لم يذكر الكاتب بانّ المكونات الاخرى ( السنّة و الكرد ) رفضوا فكرة الصدر في حكومة اغلبية ،قائمة على اقصاء احزاب كبيرة من المكّون الشيعي . لا السيد المالكي و لا السيد العامري ولا السيد الحكيم وغيرهم من قادة الاطار قادَ او دعا الى انقلاب او تمرّد او عصيان .

   نُشِرَ المقال للكاتب بتاريخ ٨/٢٦ ، اي في وقت يواجه العراق حركة تمرّد و انقلاب بقيادة السيد الصدر ضّدَ النظام السياسي والدستور ، وتحت مسميات ثورة الشعب على الفساد .

    الكاتب قلبَ   حقائق المشهد السياسي في العراق ، فهو يتهم السيد المالكي بقيادة انقلاب ،بالوقت الذي يصرّح السيد الصدر و وزيره العراقي يوميا بمواقف ضّدَ الدستور وضّد النظام السياسي ويدعوان للتمرّد وللعصيان  . الكاتب لا يتحدث عن تعطيل عمل مجلس النواب بسبب اعتصامات انصار التيار و لا يكتب عن منع تداول السلطة في العراق ، ولم يتحدث عن قرار السيد الصدر بخروجه من مجلس النواب ،وما لذلك القرار من تداعيات سياسية . الكاتب لم يتطرق الى اقتحام مجلس القضاء الاعلى . هذه هي الاحداث التي تميّز المشهد السياسي في العراق .

   كان هدف الكاتب على ما يبدوا هو التركيز على ايران وعلى السيد المالكي ، وهذا ما كان ولا يزال ديدن بعض الاقلام المأجورة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير الفورين بوليسي: بايدن غير مكترث والمالكي قاد انقلاب على الصدر: حقائق ام كذب وتضليل؟
أوروبا تحتضر بين مخالب الدب الروسي وخنجر الجفاف   
العراق يستقبل ضيوف فاطمة الزهراء(ع)
المتقاعدون قصور الرؤية او رؤية القصور العام الدراسي الجديد ج ٤
تأكيدات سياسية على عدم حل البرلمان ... لي الاذرع لن يحقق النتائج المرجوة
فيصل الدولة بلا حصن.. والحامي رحال متخاذل
من يحكم الولايات المتحدة الامريكية؟
ارقام وحقائق عن العلاقات العراقية -الصينية  
ذوو ضحايا "القطارة" يواجهون تهديدات ويطالبون بمحاسبة هؤلاء
هل العراق أمام ظاهرة تشكيل فصائل عشائرية؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
ابو اية : عمي والعباس مبدعه استمري يااصيلة جزاك الله خير أسأل الله أن يسعد قلبك ويبعد عنك كل سوء ...
الموضوع :
{ 5} مليارات إنسان يواجهون الموت في حالة اندلاع حرب نووية
كرار ساجت : بارك الله فيكم.. وافي جهودكم المبذولة في خدمت النبي محمد وآل بيتة (صلوات ربي وسلامة عليهم اجمعين ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 5. إمام المتقين
مهدي بني كعب : سلام عليكم هل كان من قبيلة بني كعب مع الامام الحسين (ع)؟ ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
زيد : شكرا مقدما واحب ان اضيف . الانسان العراقي به ميزة وهي اذا جاءه فكر او اي تيار ...
الموضوع :
لماذا اختار الأمام الحسين الشهادة في العراق؟!
فيسبوك