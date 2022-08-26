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تأكيدات سياسية على عدم حل البرلمان ... لي الاذرع لن يحقق النتائج المرجوة


فشلت محاولات لي الاذرع والضغط على مختلف السلطات من اجل حل البرلمان وفرض سياسة الامر الواقع، حيث تؤكد الأطراف السياسية عدم القدرة على حل البرلمان الا من خلال البرلمان نفسه، على الرغم من ان الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.

وقالت النائبة عن حركة بلادي الوطنية زهرة البجاري لـ /المعلومة/، ان "حل البرلمان امر غير ممكن، حيث لاتتوفر الضوابط القانونية والدستورية التي تنص على تشكيل حكومة وإقرار الموازنة المتأخرة ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مؤكدة أنه "يجب المضي بما أقرته المحكمة الاتحادية بتعديل قانون الانتخابات".

في حين اوضح النائب السابق جاسم البياتي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "طلب حل مجلس النواب ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وان مجلس القضاء قد اجاب سابقا عن ذلك، وبالتالي فأن دفع الناس باتجاه السخط والخروج عن الحاضنة القانونية والدستورية وتعميق الاحتجاج والفوضى عبر تعطيل البرلمان، يأتي من أجل بقاء حكومة الكاظمي لفترة أطول في السلطة". 

من جهة أخرى بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي وباقي الكتل السياسية لم تتفق مطلقا على حل البرلمان، وفي حال الذهاب لهذا الخيار فهناك أسس مشروطة يجب التوجه لها قبل حل المجلس، حيث ان الحل يسبقه تعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات وحل مفوضية الانتخابات وتغييرها". 

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