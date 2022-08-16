التقارير

آخر تطورات الملف النووي الايراني


د. حيدر سلمان ||

 

🔴 متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس:

🔹جاهزين للعودة إلى سياسة العقوبات إذا لم تقبل إيران بالعودة الكاملة للاتفاق النووي.

🔹نتعهد برفع العقوبات عن طهران في حال التزامها بالاتفاق، الذي انسحبنا منه في 2018 في عهد ترامب.

🔹الخارجية الأميركية ستسلم ردها على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق لمنسق الشؤون الخارجية جوزيب بوريل.

🔹العقوبات على الحرس الثوري "خارج نطاق الاتفاق النووي".

🔴 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان:

🔹سنرد على النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي بحلول منتصف ليل اليوم.

🔹ادعو الولايات المتحدة لإبداء المرونة في حل 3 مسائل متبقية.

🔹رد طهران لن يكون قبول نهائي لاقتراح الأوروبيين ولا رفض تام له.

🔹يجب احترام خطوطنا الحمراء. وقد أبدينا لهم كثيرا المرونة.

🔹لا نريد التوصل الى اتفاق يخفق تنفيذه على الأرض بعد 40 يوما أو شهرين أو 3 أشهر.

🔹الأيام المقبلة مهمة جدا لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبدي مرونة بشأن القضايا الثلاث المتبقية.

🔹لن تكون نهاية العالم إذا لم يبدوا المرونة. عندها سنحتاج مزيدا من الجهود والمحادثات لحل القضايا المتبقية.

🔹مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات.

🔴الوفد الإيراني في فيينا: القضايا العالقة المتبقية ليست صعبة الحل على الأطراف الغربية، و الاتفاق النووي بات محتملاً بعد أن تم حل القضايا العالقة.

🔴مسؤول الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: إيران ردت على مقترح الاتحاد للعودة إلى الاتفاق النووي، (لكنه لم يذكر التفاصيل).

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