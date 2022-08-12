منظمة الفضاء الإيرانية تشرح مهام القمر الصناعي "خيام" 

متابعة – نور الجبوري ||



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شرحت منظمة الفضاء الإيرانية مهام القمر الصناعي "خيام" في مختلف مجالات الزراعة والكوارث الطبيعية والتغيرات العمرانية والتنقيب عن المعادن ومراقبة الموارد المائية. وقد انطلق القمر الصناعي الإيراني "خيام" المملوك لمؤسسة الفضاء الإيرانية يوم الثلاثاء، إلى مدار 500 كيلومتر بواسطة الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان. هذا الإطلاق الناجح، الذي تمكن من وضع قمر الاستشعار عن بعد هذا في المدار بنجاح، أرسل بيانات القياس عن بُعد الأولى إلى محطة ماهدشت الفضائية بعد حوالي ساعتين من الرحلة. وسيستغرق القمر الصناعي "خيام" حوالي 4 أشهر حتى يعمل بكامل طاقته، بحيث يمكن بعد ذلك استخدام الصور في سوق تنافسي في مجال تقديم الخدمات للمواطنين. *القمر الصناعي بزنة 600 كغم في مدار 500 كم القمر الصناعي "خيام" هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد يبلغ وزنه حوالي 600 كيلوغرام، تم وضعه في مدار على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر من سطح الأرض. يحتوي هذا القمر الصناعي على مستشعرات بصرية بأطياف مختلفة بدقة متر واحد، تم تصميمها وبناؤها بهدف تحسين الإدارة المثلى لموارد الدولة في مختلف المناطق. *تقدير كمية المنتج قبل الحصاد تُستخدم بيانات القمر الصناعي "خيام" في مجالات مثل الزراعة والبيئة والكوارث الطبيعية والتغيرات الحضرية واستكشاف المعادن والموارد المائية. وتشمل تطبيقاته في مجال الزراعة دراسة رطوبة التربة والنبات، وإدارة الاستهلاك الأمثل للمياه في الحقول الزراعية، ومراقبة النطاق والمساحة المزروعة في مناطق مختلفة، وتقدير كمية المحصول قبل الحصاد، وتحديد وتعيين الأنواع المراد زراعتها والتحقق من صحة المحصول وتحديد الآفات ورصد التغيرات الدورية في نمو النبات. *تحديد مراكز الغبار ومن المهام الاخرى للقمر الصناعي "خيام"؛ رصد التغيرات الدورية في سطح الأرض والتحقيق فيها، والرصد والتحقيق في عملية حركة الملوثات في المياه والتربة والهواء، والتحقيق في التغيرات في الغطاء النباتي والغابات، وتحديد مراكز الغبار، وتقييم وتدهور الأراضي والتصحر، ورصد انجراف التربة وحالة الصحاري. *رصد المناطق المتضررة في الكوارث الطبيعية من التطبيقات المهمة لاستشعار الأقمار الصناعية الميزات التي تحتوي عليها والتي تساعد البيئة. ترتبط تطبيقات القمر الصناعي "خيام" في هذا المجال بنمذجة المخاطر وإعداد خرائط المخاطر، ومراقبة المناطق المتضررة، وتحديد مناطق إعادة التوطين وتقييم الأضرار. بالإضافة إلى ذلك، تعد مراقبة التغيرات العمرانية إحدى ميزات هذا القمر الصناعي، الذي يراقب ويفحص طبيعة انتشار المدن والمساحات السكانية، والتغيرات في استخدامات الأراضي، وإعداد خرائط التنمية الحضرية والريفية، ومراقبة الإنشاءات غير المصرح بها. من السمات الأخرى لهذا القمر الصناعي الإيراني المراقبة والتحقيق في انتشار الصناعات والمناجم، ومراقبة التغيرات الحدودية الساحلية، ومراقبة مساحة سطح المياه للبحيرات والأراضي الرطبة ومخزون مياه السدود. المصدر : اسلام تايمز