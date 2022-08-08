التقارير

ارتفاع أسعار العقارات إلى اين؟!


رواء الجبوري ||   على الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان غير المستقرة نسبيا بسبب وضعه السياسي وعجز الأحزاب البرلمانية على تشكيل حكومة بعد مرور أشهر على نهاية الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر وكذلك وضعه الاقتصادي الذي يزداد سوءا خاصة وأن الموازنة لم تقر حتى الآن يضاف لها ارتفاع  الأسعار بشكل مجمل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية  وتداعياته على الدول في جهات العالم الأربع. كل هذا لم يمنع بعض الطبقات من الاستثمار في العقار. إذ أن سوق العقار في العراق وخاصة في العاصمة بغداد يشهد ارتفاعا غير مسبوق ليصل سعر المتر المربع في بعض المناطق التجارية إلى أرقام خيالية تنافس في بعض الأحيان الأسعار في باريس ولندن، بل تتعداها في أحيان كثيرة .فعلى سبيل المثال وصل سعر المتر المربع الواحد في مناطق المنصور و شارع الربيعي إلى. عشرين ألف دولار أمريكي،  على حسب ماذكرة صاحب مكتب للوساطات العقارية.  وهنا يكمن  السبب الرئيس لتلك الهجمة هي  لسوء التخطيط العمراني لمدينة بغداد العبثي الذي يفتقر إلى التخطيط ذو المعايير الهندسية الذي يخضع لقوانين تأسيس العواصم والمدن  بسبب تدخل جهات نافذة بالتخطيط لهذا من أجل المال.  اذ نشهد  هذى الايام هجمة  غير مسبوقة على شراء العقارات والأرقام مرعبة إذ  أن هناك طبقة بحد ذاتها هي من تستثمر وليس المواطن البسيط أو الموظف.ولها مأرب أخرى ذات أبعاد سياسية ورأسمالية بعيدة المدى.أن ارتفاع الأسعار هذا جاء بسبب "الاستثمار الآمن في العقارات" وأيضا بسبب تحويل الطبقة السياسية في العراق استثماراتها من الخارج إلى الداخل، لأسباب عديدة، منها الخوف من العقوبات الأمريكية التي قد تجمد في أية لحظة حساباتهم في الخارج، والتردي الاقتصادي لدول لدول الجوار العراقي وبعض الدول الإقليمي كلبنان مثلا التي يعاني قطاع البنوك فيها من أزمة كبيرة. حيث كان السياسيون العراقيون يستثمرون أو يضعون أموالهم في بنوك هذه الدول. عما إذا كان يوجد في العراق قانون لمراقبة تدفق الأموال والثراء المفاجئ إذ أن  "الطبقة السياسية تجنبت التصويت على مشروع قانون من أين لك هذا، وتم تأجيله كل مرة على مدى سنوات طويلة". ويضيف "هناك قانون هيئة النزاهة تحت اسم (الكسب غير المشروع) يجبر موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية على الكشف عن ذمتهم المالية بشكل سنوي".يورونيوز سألت المحامي محمد الجمّالي عما إذا كان يوجد في العراق قانون لمراقبة تدفق الأموال والثراء المفاجئ حيث قال "الطبقة السياسية تجنبت التصويت على مشروع قانون من أين لك هذا، وتم تأجيله كل مرة على مدى سنوات طويلة". ويضيف "هناك قانون هيئة النزاهة تحت اسم (الكسب غير المشروع) يجبر موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية على الكشف عن ذمتهم المالية بشكل سنوي". اذ ان هناك قضايا في هيئة النزاهة موجودة فعليا الأن تخص الكسب غير المشروع وغسيل الأموال".  إن هناك طرق ملتوية للالتفاف على القوانين وتجنب هيئة النزاهة ،فيما تحظى بعض الشخصيات العراقية الكبيرة بحصانة "الأمر الواقع" حيث يمتلكون نفوذا كبيرا يجنبهم المسائلة. ومن باب اخر تحتل العاصمة بغداد المركز الأول بالمنازل العشوائية، بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتُعدّ محافظة كربلاء الأقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية. والعشوائية، تعني المنطقة السكنية التي تحتوي المئات من المنازل المبنية غالبًا من الصفيح أو الطين، وبعضها بالطابوق لكنها غير نظامية وتشكّل غالبًا ضغطًا على خدمات البنى التحتية للمناطق النظامية فضلًا عن افتقارها للخدمات البلدية، بداعي عدم تثبيتها بشكل رسمي في دوائر التسجيل العقاري ..(ياسياسيين انتو هم نزل وهم ادبچون على السطح )
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع أسعار العقارات إلى اين؟!
المراكز البحثية والباحثين ند ام شريك نجاح؟!   
يوميات العدوان الإسرائيلي الغادر على غزة (1) الفجرُ الإسرائيلي الكاذبُ
الكرادة والفطرة الحسينية..مع الشيخ خيري هادي الأسدي(1960- 1983)
العراق: هل الطريق سالكة نحو انتخابات مبكرة اخرى؟
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
هل يسعى الصدر لإطالة عمر حكومة الكاظمي؟
مواقف القادة والكُتل من المطلب الوحيد الأخير للسيد مقتدى الصدر
أضواءٌ على الانتخاباتِ الإسرائيليةِ الخامسة/ يأسٌ شعبيٌ وسُعارٌ حزبيٌ (2)
انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" / 1ـ البحرين
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك