مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود

متابعة – نور الجبوري ||

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران محمد اسلامي ان عمليات بناء مفاعل نووي للابحاث في منشاة اصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون اسابيع.

وقال اسلامي لدى تفقده منشأة اصفهان النووية ان ايران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية وان العمل سيبدا بشكل رسمي وفي غضون اسابيع لانشاء مفاعل نووي جديد للابحاث في منشأة اصفهان، ما يكمل حلقة الابحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووي في البلاد.

واضاف اسلامي ان ايران وضعت مخططا جديدا لانتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الان لانتخاب اماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب.

وتابع اسلامي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الايرانية وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات، مضيفا " اذا كان هناك أحد يدعي حتى الامس بانه غير مطلع على البرنامج النووي الايراني فانه اليوم مطلع عليه بشكل موثق ومكتوب وبصورة رسمية".

وتابع اسلامي ان دورة الوقود النووي تعتبر أهم جزء من الصناعة النووية وان كل هذا الضجيج كان حتى الان يثار حول التخصيب، لكن المحطة الثانية الان هي قطاع دورة الوقود ونحن نملكها الان بشكل بحثي ونصف صناعي لكننا ونظرا لرفع مستوى قدراتنا الهندسية وشركاتنا المعرفية قررنا اليوم القيام بهذه العملية بشكل صناعي لانتاج وقود المفاعلات النووية وانتاج قسم منه في منشاة اصفهان.

المصدر : اسلام تايمز