انقسام داخل المشيخات العربية حول تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" / 1ـ البحرين

متابعة - نور الجبوري ||

· البحرين

بينما تحاول السلطات البحرينية والإماراتية ، الرائدة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، التظاهر بأن جميع أفراد العائلات المالكة موافقون ومجمعون على هذا الإجراء، يمر الوقت وينكشف زيف هذه الادعاءات الخادعة أكثر. وكانت إقالة مي خليفة ، وزيرة الثقافة البحرينية ، التي أقالها ملك البحرين مؤخرًا لرفضها مصافحة السفير الصهيوني في المنامة ، علامة على خلافات في العائلة المالكة لنظام آل خليفة. وقد أطلق معارضو التطبيع حملة تضامن مع هذا المسؤول البحريني الذي أظهر شجاعة منقطعة النظير.

كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في تقرير عن ظهور خلافات عميقة بين العائلات العربية في الدول الخليجية فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع تل أبيب. ما فعلته وزيرة الثقافة البحرينية فضح الخلافات الخفية بين العائلات الحاكمة في الخليج الفارسي حول موضوع العلاقات مع إسرائيل ، لأن كل هذه العائلات لديها مجموعات ترفض التطبيع ، إن لم يكن لأسباب مبدئية ، فلأسباب تتعلق بشخصهم. على وجه الخصوص ، تمر العديد من الأنظمة في الخليج الفارسي بمرحلة انتقالية في مستوى الشرعية وتثبيت القواعد الأمنية لوجودها. في حالة البحرين والإمارات ، تم إنشاء الغطاء الأمني الأول لإسرائيل بعد أن اتفقت الدولتان على نشر أنظمة رادار على أراضيهما. وقد لا تكون السعودية بعيدة عن هذا المسار ، بالنظر إلى أفعالها الأخيرة للتطبيع.

يأتي هذا التقرير بينما كان يُعتقد أن شعوب هذه الدول فقط هم ضد عملية التطبيع ، لكن من المعروف الآن أنه إضافة إلى الرأي العام ، هناك أيضًا فجوة داخل العائلات. وعلى الرغم من أن نظام آل خليفة يتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب ، إلا أن الصهاينة لا يعتبرون البحرين دولة آمنة لمواطنيها ، لأن نظام آل خليفة ليس له شرعية بين شعب البحرين. لذلك ، إذا اتسعت الانقسامات بين آل خليفة بسبب ضعف الحكومة وغياب القاعدة الشعبية ، فسوف تنحني بسهولة أمام الأزمات الأمنية.

العديد من العائلات الحاكمة في المشيخات العربية يحكمها الميراث والخلافة ، وبالتالي فإن جميع أفراد الأسرة لديهم فرصة للوصول إلى السلطة ، ويمكن أن تكون الخلافات فرصة جيدة للمتنافسين الآخرين لتجربة حظهم على العرش. إذا لم تظهر الاختلافات من الخارج ، فستبقى بالداخل كالنار تحت الرماد ، ويمكن أن تظهر نفسها في لحظة معينة. لذلك ، إذا شعر الحكام الحاليون بالتهديد من قبل أفراد العائلة المالكة الآخرين وأظهروا سلوكاً مخالفاً لسياساتهم ، يقومون بتصفية الحسابات الشخصية لإسكات الأصوات المعارضة ، وهذه القضية موجودة في تاريخ آل خليفة أكثر من أي مكان آخر، لأن هذه العائلة قبيلة مفروضة من الخارج ومؤسساتها الحكومية مهزوزة للغاية.

المصدر : موقع الوقت

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· فجوة واسعة في الأسرة الحاكمة الإماراتية

بإضافة إلى عائلة آل خليفة ، التي تم الكشف عن انقساماتها داخل الحكومة للجميع ، فإن الإمارات والسعودية ليستا استثناء من هذه القاعدة. الإمارات العربية المتحدة ، التي كانت مؤسس التطبيع العربي في المنطقة ، هي في وضع أسوأ من البحرين لأنه في هذا البلد لا توجد عائلة واحدة فقط تحكم المشيخة وهناك قبائل مختلفة لديها دائمًا تحديات أساسية مع بعضها البعض على الصعيد السياسي. والهياكل الاقتصادية. على الرغم من أن محمد بن زايد ، حاكم الإمارات العربية المتحدة ، يتربع على قمة هرم السلطة في أبو ظبي ويسيطر بطريقة ما على هذا البلد ، إلا أن هناك أيضًا أشخاص من قبائل أخرى في مشيخات أخرى في الإمارات العربية المتحدة لديهم المزيد من القوة والنفوذ.

وحسب ما وصفته صحيفة الأخبار ، فإن حكام الإمارات لم يتفقوا على التطبيع ، حيث أعربت عائلة القاسمي في الشارقة علانية عن معارضتها له ، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهم بمحمد بن زايد. يمكن لعائلة آل مكتوم في دبي ، التي تعارض بشدة سياسات بن زايد الإقليمية ، أن تشكل تحديات خطيرة لحكام أبوظبي في توسيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

المسؤولون الإماراتيون ، الذين عززوا علاقاتهم مع إسرائيل في جميع المجالات خلال العامين الماضيين ، لكن لا يزال لديهم تحفظات على بعض اتصالاتهم مع الصهاينة ، وكما تقول وسائل الإعلام ، فإن الإماراتيين لم يذهبوا إلى الأراضي المحتلة بغرض السياحة هذا الصيف ومن ذهب إلى هناك يذهب سرا بخجل وتنكر. تظهر هذه المشكلة بشكل جيد الاختلافات بين حكام الإمارات. ومن الأمثلة الواضحة على الخلافات في الإمارات الآن تعيين ولي عهد لهذه الدولة ، حيث يحاول محمد بن زايد تمهيد الطريق لخلافة نجله بإزاحة أخيه ، وهذا جزء من مشاهد الصراع بين رؤساء الاسرة الحاكمة في هذه الامارة ويظهر ان الحرب هي القوة الموجودة بين الاسر الحاكمة في الامارات.

المصدر : موقع الوقت

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· السعودية

المملكة العربية السعودية التي تقود العالم العربي ، هي أكثر من غيرها من العائلات المالكة في المنطقة المعرضة لأزمات داخل الأسرة فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني ، وفي الأسابيع الأخيرة ، ظهرت العديد من الأصوات المعارضة من داخل آل سعود بخصوص هذا الموضوع. حسب معارضين سعوديين ، بعد بث صور ومقاطع فيديو لمواطنين إسرائيليين سافروا إلى مكة والمدينة خلال موسم الحج ، أي الأماكن المقدسة التي لا يُسمح لغير المسلمين بزيارتها ، أثار ذلك مشاعر السعوديين.

وأظهر أن هناك إجماعًا بين السعوديين على منع وجود علاقات مع الكيان الصهيوني. على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب في أقرب وقت ممكن من أجل إيجاد حلفاء جدد في المنطقة ، فإن أعضاء آخرين في العائلة المالكة يعارضون هذا الإجراء. وفقًا للتقارير ، كانت هناك قبل عامين مؤشرات على أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز نفسه عارض اندفاع بن سلمان لفتح العلاقات مع إسرائيل. يواصل العاهل السعودي الإصرار على التزام الرياض بإقامة دولة فلسطينية ، ولكن في الوقت، يختلف مع ولي العهد.

على الرغم من أن كبار السن والمحافظين في الأسرة السعودية الذين يتماشون مع سياسات ابن سلمان يدعمون أيضًا عملية التطبيع ، إلا أن بعض الأمراء الشباب الذين هم على عكس ابن سلمان يعارضون التقرب من إسرائيل ، وربما كان أحد أسباب سجن الأمراء وإخراجهم من دائرة السلطة في السنوات الأخيرة من قبل ابن سلمان هو بسبب معارضة عملية التطبيع. رغم أنه قيل أنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية ، سيتم الإعلان عن خبر تطبيع العلاقات بين هذا البلد وإسرائيل ، لكن هذا لم يحدث بالفعل ، ورغم محاولة بعض الدعاة السعوديين التقريب مع الصهاينة بخطبهم خلال مراسم الحج. وتيسير الظروف للتطبيع ، ولكن مع ذلك ، يبدو أن عائلة آل سعود ليست مستعدة لمثل هذه الخطة في الوقت الحالي ، ويظهر أنه لا يزال هناك معارضون عنيدون لن يسمحوا بمثل هذا السيناريو ، وإلا فقد أظهر ابن سلمان أنه سيتصرف بشكل تعسفي في تحقيق خططه ، ولكن فيما يتعلق بالتطبيع ، يبدو أنه لا يستطيع كسب رأي الآخرين.

بن سلمان الذي يريد الوصول إلى العرش الملكي ، لا يريد المجازفة وتدمير كل شيء مع عملية التطبيع وهو على بعد خطوة واحدة من تحقيق أحلامه ، لأنه في عائلة آل سعود ، هناك شخصيات مؤثرة مثل محمد بن نايف بانتظار زلة من بن سلمان ليرتدي عباءة الحكم مرة أخرى.

لذلك ، هناك احتمال أن يؤجل بن سلمان عملية التطبيع حتى يتولى العرش ، ويمكنه تنفيذ هذا البرنامج إذا تولى السلطة الكاملة. من ناحية أخرى ، يعارض الرأي العام السعودي بشدة عملية التطبيع ، لذا فإن التطبيع في مثل هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات في السعودية ويجعل من الصعب على ابن سلمان الوصول إلى السلطة. حتى التنازلات السعودية الأخيرة للكيان الصهيوني ، بما في ذلك فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الصهيونية ، دفعت العديد من السعوديين إلى اعتبار هذا العمل خيانة للقضية الفلسطينية.

بالنظر إلى أن عائلات المشايخ العربية وراثية وتقليدية وليس لها شرعية بين الناس ، فإن حدوث انقسامات خطيرة في جسم العائلة المالكة يمكن أن يؤدي إلى الانهيار من الداخل وحتى تغيير النظام. وبما أن الناس ليس لهم أي دور في تحديد حكامهم ، فإن هذه المسألة تجعل مجال الإطاحة أكثر سلاسة.

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المصدر : موقع الوقت