كيف أصبحت الإمارات مأوى الخارجين على القانون؟

مازن الشيخ ||

ناطحات السحاب الرائعة المرتفعة في الصحراء ومناطق التجارة الحرة التي تبيع الذهب والماس وأنماط الحياة الفاخرة والشواطئ المشمسة، هذه هي السمات المميزة لدبي، إحدى الإمارات السبعة التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي بارز في الشرق الأوسط ويلقبها كثر بـ”ملتقى الأثرياء العالميين”، مع اقتصاد منفتح يرحب بالشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، ويكتسب شهرة في تقديم سيارات الشرطة الخارقة وبناء جزر اصطناعية على شكل نخيل في البحر.

تعتبر أبراج المكاتب المصنوعة من الزجاج والفولاذ والفنادق الفاخرة على طول شارع الشيخ زايد تذكيرًا لامعًا بصعود دبي من مجموعة من القبائل المتناثرة في الصحراء إلى ما يسمى “بإحدى المعجزات الحضرية للعالم الحديث”، حيث تزدهر الأعمال التجارية والشركات العالمية العملاقة التي رافقتها سمعة الدولة الخليجية في الاستقرار وموقفها المنفتح للأعمال.

خلف هذه الصورة التي رسمتها الإمارة الساحرة بعناية على مر السنين، تتمتع دبي أيضًا بسمعة أكثر قتامة كملاذ ضريبي، ومركز مفضل لغسيل الأموال، غالبًا من خلال سوق العقارات المزدهر فيها، ووجهة رئيسية لتدفق الأموال غير المشروعة التي ساعدت في إثراء رجال الأعمال وتحويل المدينة إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب، باختصار، إذا كنت سياسيًا هاربًا من ثورة أو حرب أو تواجه اتهامات بالفساد، فإن الإمارات ستكون وجهتك المفضلة.

· الوجهة دبي

في تسعينيات القرن الماضي، تراجعت عائدات النفط في إمارة دبي، وبدأت قيادتها في البحث عن استثمارات في الخارج، ووجدت طريقها إلى الأمام في مجال العقارات، حيث شيَّدت العشرات من التطورات السكنية الجديدة، وأطول مبنى في العالم، واثنين من الجزر شبه الاصطناعية على شكل أشجار النخيل، التي لم يتم الانتهاء من إحداها (نخلة جبل علي) بسبب الأزمة المالية لعام 2008، عندما توقفت العديد من المشاريع العقارية بسبب نقص الائتمان.

منذ ذلك الحين، كان التطوير العقاري مصدرًا مهمًا للدخل للإمارة، حيث استقطب رأس المال الأجنبي والأثرياء من جميع أنحاء العالم، واليوم يبلغ عدد سكان دبي 3.3 مليون نسمة، لكن نصف مليون فقط من هؤلاء السكان هم مواطنون إماراتيون، ويعني هذا أنها قامت ببناء اقتصادها حول كونها موطنًا للمغتربين.

كانت المخاوف بشأن دور الإمارات كمركز للجرائم المالية موجودة منذ عقود، ففي تسعينيات القرن الماضي، تورط بنك الائتمان والتجارة الدولي – وهو مؤسسة عالمية مملوكة بمعظمها للعائلة المالكة في أبو ظبي وحكومة أبوظبي – في الرشوة وغسيل الأموال والاتجار بالجنس وتمويل الإرهاب، ما أكسبه لقبًا ساخرًا “بنك المحتالين والمجرمين الدوليين”.

بعد 3 عقود تقريبًا، تكشف وثائق باندورا، وهي مجموعة من السجلات السرية التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الملاك الحقيقيين للعديد من الشركات العالمية العملاقة التي رافقتها سمعة الدولة الخليجية في الاستقرار وموقفها المنفتح من الأعمال التجارية يضم مجموعة من اللاعبين المشبوهين في العالم الخارجي من بينهم رجل أعمال بلجيكي متهم بالتربح من تهريب الذهب الذي اُنتزع من المناطق التي مزقتها أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مالكو العقارات في دبي هم أيضًا شخصيات من المشهد الإجرامي الدولي، مثل تاجر الكوكايين دانيال كيناهان الذي وجد ملاذه الآمن في الإمارة، بعد تعرضه لحادث إطلاق نار تسبب في مقتل 18 شخصًا من الحضور، ووصفته السلطات الأيرلندية بـ”حرب عصابات المخدرات”، تمكن دانيال من النجاة، وانتقل برفقة أبيه وشقيقه إلى دبي عام 2016.

في التسعينيات، كان والد دانيال يُوصف بأنه مَنْ أدخل الهيريون إلى أيرلندا، خلال ذلك الوقت كان دانيال في دبلن لاعبًا في حلبات الملاكمة، سُجن والده عدة مرات في مدن مختلفة، واستكمل دانيال وشقيقه الصغير العمل في المخدرات، وخلال سنوات، وصفتهم تحقيقات صحفية استقصائية بأنهم “أغرقوا أوروبا في المخدارت”، إذ سيطروا على ثلث المخدرات المصدرة إلى أوروبا.

في البيانات المسربة، أُدرج كيناهان كمالك لمكتب كبير مساحته 115 مترًا مربعًا في برج جميرا باي، على بعد 15 دقيقة بالسيارة من الشاطئ، وأدرجت شركتان شارك في تأسيسهما كيناهان على مر السنين نفس الوحدة العقارية، رقم 3005، كمكتب لها، في جزر الجميرا، حيث الترجيب بالعملاء الذين يفضلون إبقاء هوياتهم وأعمالهم سرية، وفقًا لسجلات الأعمال ومقال نُشر في صحيفة The Irish Times.

تشير المعلومات المتعلقة بجواز سفر كيناهان وبطاقة الهوية الإماراتية إلى أنه استحوذ على هذا ال…

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