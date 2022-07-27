التقارير

مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من الاعتداء التركي على العراق 


متابعة ـ صابرين البغدادي ||   🔴 مندوبة الولايات المتحدة  ▪️تدين قصف مصيف برخ وترفضه ▪️قتل المدنيين أمر غير مقبول 🔴مندوب الإمارات:  ▪️ندين باشد العبارات هذا العمل الشنيع ▪️ نقف مع العراق في حماية اراضيه ▪️نشدد على التزام جميع الأطراف باحترام سيادة العراق 🔴مندوب ايرلندا: ▪️ نقف مع الشعب العراقي ونؤكد أهمية احترام سيادة العراق ▪️ندعو إلى الحوار البناء ونجدد على سيادة العراق واحترام استقلاله 🔴مندوبة الغابون:  ▪️ندد بأشد العبارات ونرفض هجوم مصيف برخ ▪️مندوبة الغابون: اعتداء برخ "هجمة خسيسة" 🔴 مندوب الهند: ▪️ ندين هجوم برخ ▪️ الهجمة تعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ▪️سلامة العراق وسيادته يجب ان تحظى بالاحترام ▪️ نؤيد جهد العراق لتحقيق الأمن والاستقرار 🔴مندوبة النرويج:  ▪️ندين هجمة مصيف برخ ونرفضها ▪️ نطالب بالتحقيق الشفاف ومحاسبة مرتكبيه 🔴مندوبة غانا: ▪️ استهداف مصيف برخ يعد "امراً مقلقاً" وندينه ▪️ندعو الى الالتزام بالقوانين الدولية ▪️هذه الهجمات تزعزع استقرار المنطقة ▪️ ندعم سيادة العراق واستقراره 🔴مندوب المكسيك: ▪️ نتضامن مع شعب وحكومة العراق ▪️ندين بأشد العبارات هجوم مصيف برخ ▪️ نحث على التحقيق السريع للحادث "الخطير" 🔴مندوبة فرنسا:  ▪️ندين بأشد العبارات هجوم مصيف برخ ▪️ندعم شعب العراق ▪️نطالب بمحاسبة مقترفي هذه الهجمة ▪️نؤيد التزام الكاظمي بتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي 🔴مندوب كينيا:  ▪️ندين هجوم مصيف برخ ونقف مع الشعب العراقي وحكومته ▪️ يجب ان يحظى العراق بحماية دولية ▪️على جميع دول الجوار دعم العراق 🔴مندوب روسيا:  ▪️تابعنا بشكل مفزع قصف مصيف برخ ▪️ندعو إلى التحقيق بالحادث ▪️ندعم أمن العراق واستقراره وسيادته ▪️يجب ابعاد العراق عن تصفية الحسابات ▪️ يجب التوصل الى الحلول السياسية 🔴مندوبة بريطانيا:   ▪️ندين اعتداء مصيف برخ ▪️ ندعم التحقيق العراقي بالهجمة ▪️ يجب التزام جميع الاطراف بالقوانين الدولية ▪️ ندعم استقرار العراق وسيادته 🔴مندوب الصين:  ▪️ندين هجوم مصيف برخ ونرفضه ▪️ندعو جميع الأطراف الى التعاون مع العراق في تحقيقه ▪️ ندعو الجميع إلى احترام سيادة العراق 🔴مندوب البانيا: ▪️ ندين هجوم دهوك ونرفضه ▪️يجب محاسبة مرتكبي الهجوم ▪️ندعم سيادة العراق واستقراره 🔴مندوب البرازيل:  ▪️ندين هجوم مصيف برخ ونتضامن مع شعب العراق وحكومته ▪️ مجلس الأمن يدعم العراق ▪️ لن يتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط من دون عراق آمن وسالم ▪️يجب احترام سيادة العراق
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