هل تنقل  راجمات الصواريخ الحرب من اوكرانيا الى آسيا!؟*

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محمد صادق الحسيني || نشر موقع ميليتاري ووتش / Military Watch / الاميركي ، المتخصص بالشؤون العسكرية ، تحليلاً ، بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٢ ، حول دور سلاح المدفعية الصاروخية ، في الحرب التي يشنها حلف شمال الاطلسي ، بقيادةٍ اميركية ، ضد روسيا على الاراضي الاوكرانية . اهم ما جاء في الموضوع هو التالي : ١) في ضوء استمرار الولايات المتحدة بتزويد اوكرانيا بانظمة المدفعية الصاروخية الاميركية الصنع ، من طراز هايمارس HIMARS ، وفي ظل تزايد دور هذا النوع من المدفعية في المواجهة على الاراضي الاوكرانية وفي ظل عدم امتلاك الجيش الروسي منظومات مدفعية صاروخية كمثيلتها الاميركية ، التي يتراوح مداها بين ٨٠-٣٠٠ كيلومتر فان الدوائر العسكرية الاطلسية الاميركية تعتقد ان روسيا ستتجه الى الاستعانة بحلفائها الآسيويين لسد هذا النقص . ٢) ان الدولة الاولى المرشحة لتزويد روسيا بانظمة مدفعية صاروخية ، الاكثر تطوراً في العالم ، هي جمهورية كوريا الشمالية . التي تملك راجمات صواريخ KN - 25 التي يصل مداها ٥٠٠ كيلومتر . وهي بالتالي قادرة على ضرب الاهداف العسكرية ، بما في ذلك القواعد العسكرية الاميركية في كل اراضي كوريا الجنوبية ، وحتى اقصى الجنوب ، ما يشكل خطراً جسيماً على القوات الاميركية هناك . وفي حال امتلك الجيش الروسي هذا النوع من المدفعية الصاروخية فانه سيصبح قادراً على السيطرة بالنيران على كل اراضي اوكرانيا بعمق / ٥٠٠ كيلومتر / ما سيوفر له ميزات تكتيكية هامة ، ( تؤثر ايجابياً على سير العمليات العسكرية وتسهيلها ، ضد بقايا الجيش الاوكراني والكتائب النازية الاوكرانية ) . ٢) اما الدوله الثانيه ، التي يمكن لها ان تزود الجيش الروسي بمثل هذه المنظومات الصاروخيه ، فهي الصين ، التي تملك منظومة المدفعية الصاروخية ، من طراز PCL ، ويبلغ مداها اكثر من ٥٠٠ كيلومتر ، ما يسمح للجيش الروسي ايضا بالسيطرة النارية ، عبر هذه الراجمات ، من داخل الاراضي الروسية . ٣) اما عن سبب عدم امتلاك الجيش الروسي مثل هذه المنظومات الصاروخية فيقول التحليل ان روسيا كانت قد اوقفت تطوير منظومات المدفعية الصاروخية بعد انهيار الاتحاد السوڤييتي . السؤال الذي يطرح نفسه الان هو : هل يلجأ الروس للاستعانة بكل من الكوريين الشماليين والصينيين ، لتعديل موازين القوى في مسرح العمليات في اوكرانيا بما ينقل الحرب مع الاطلسي عمليا الى مرحلة متقدمة فعلا قد يحولها الى حرب عالمية!؟ ذلك ان هذا الامر بحد ذاته لو حصل يعني ليس فقط دخول كل من كوريا الشمالية والصين على خط اوكرانيا ، بل وتوسع الحرب لتشمل الاراضي الكورية الجنوبية من جهة ، وتايوان ربما. في هذه الاثناء ثمة من يتحدث عن مشروع روسي ايراني مشترك لتطوير راجمات صواريخ بعيدة المدى في ظل تزايد دور هذا النوع من السلاح في كسر التوازنات الميدانية، وهي نقلة نوعية ايرانية اضافية بعد التطور الهائل والتفوق النوعي لديها في صناعة المسيرات..! انهم من خلال ادخال مدفعية هايمرز الصاروخية في مسرح عمليات اوكرانيا يوقعون انفسهم في فخ منافسات غير قادرين على الفوز بها، ويوقظون الاسود الآسيوية ويدفعون بها الى حسم المعركة الروسية في اوكرانيا ضد الاطلسي على المسرح العالمي بمجمله. وساعتها سيصبحون فعلا اوهن من بيت العنكبوت، ذلك ان هذا التحالف الاسيوي مع روسيا سيجعل القواعد الاميركية المنتشرة على امتداد العالم صيداً ثميناً يسرع في هد اركان وهيبة المشهد الدولي للاحادية الاميركية. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المستضعفين. *بعدنا طيبين قولوا الله*