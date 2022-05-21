التقارير

تركيا المدللة...الصعود السريع الى الهاوية

91 2022-05-21

عباس الزيدي ||

 

اكثر دولة حققت مكاسب وسوف تحقق المزيد منها للفترة القريبة  في  النزاع الحالي مابين واشنطن  وموسكو  هي..  تركيا ...!!؟؟

وهي اليوم تفرض شروطها  في تصفية خصومها  من  المعارضين  الاتراك  قبالة انضمام  كل من السويد وفلندا الى حلف الناتو ....

روسيا بدورها على علم بتوجهات تركيا والاعيبها لانها  في نهاية المطاف _ تركيا _، احد اعضاء الناتو  الذي يشن  حربا مفتوحة  ضد روسيا  وهي في نفس الوقت  ساهمت   بشكل كبير في  تعرض القوات الروسية لخسائر غير قليلة 

عن طريق نقلها للكثير من المرتزقة  وزجهم في الحرب  وايضا من خلال تزويد اوكرانيا  بالمئات من الطائرات المسيرة  نوع _ البيرقدار _

عملية  خداع تركيا لروسيا صعب وفي نهاية المطاف  ستخسر تركيا  الصفقتين  الروسية  _ منظومة الدفاع الجوي  S400  وايضا الامريكية وطائرات F35

 بالاضافة الى  وجود القواعد الامريكية  على الاراضي التركية  فان روسيا  على اطلاع  كامل بعملية التنسيق الثنائي الذي تقوم به تركيا  مابينها وبين امريكا من جهة ... وكذلك مابين تركيا والكيان الصهيوني من جهة اخرى وتاثير ذلك  على الجرب الاوكرانية  ولن تنسى موقفها في سوريا وحجم الضرر الذي الحقته تركيا بالقوات الروسية هناك 

وقد اعتبر بعض المهتمين ان غلق تركيا  لاجوائها ومنافذها البحرية  امام  الحركة الروسية بمثابة اعلان حرب  .  

حيث انقطاع الدعم والتواصل الروسي لقواته وقواعده في سوريا

لدى روسيا العديد من الملفات الضاغطة على تركيا خصوصا في ارمينيا واذربيحان وكذلك مع الدول الناطقة باللغة   التركية

ومع كل ما تقدم  فان روسيا   وحسب تخطيطها الاستراتيجي  لاتريد التصعيد مع تركيا على المستوى القريب او المتوسط الا  اءا حظث طارئ  ما  يعصف بالعلاقة بين البلدين

تركيا حققت في هذه الفترة  مالم تحققه خلال عشرين سنة او اكثر  منها .... 

1_ تحسن ملحوظ في ارتفاع  صادراتها  خصوصا العسكرية متها  سواء الى اوكرانيا او الى  السعودية  ( الطائرات  المسيرة ) التي سرعان  ما استخدمت تلك الطائرات  في عمليات خرق للهدنة الحالية في اليمن  

2_ تسويات سياسية سريعة وانفتاح  اقتصادي وسياحي  فرضته امريكا  عليها وعلى  خصومها  مثل مصر والسعودية وقبرص واليونان 

3_  منحها  الضوء الاخضر للتوسع في احتلال شمال شرق سوريا والتمدد هناك بالتعاون مع قوات الاحتلال الامريكي وحلف الناتو  بذريعة انشاء منكقة عازلة او الجدار الامن

4_ كذلك  غزوها لشمال العراق  المرتقب بصورة كاملة لتضم كل من محافظتي الموصل وكركوك  والاستحواذ على سنجار العقدة الاقتصادية الكبيرة   وهي الان تقوم ببناء قواعد عسكرية ارتكازية في شمال العراق وتقصف وتدمر القرى العراقية واحتلت بعضها بالتنسيق مع بعض القوى الكردية العراقية  وتحديدا مسعود البرزاني  والا لماذا هذا السكوت على الاحتلال التركي ..  !!؟؟؟

5_ منحها الضوء الاخضر  بالتمدد والتوسع  في محيطها القاري على المتوسط  وبالتالي الانتشار  العسكري والمنفعة التجارية واستخراج الغاز

6_ منحها الاذن بالانخراط في احد المشاريع  الاقتصادية العالمية اما مشروع الشام المطبع مع  اسرائيل او طريق الحرير الصيني لذلك تركيا حريصة على احتلال الموصل وسنجار

7_ وعود كبيرة  منحتها امريكا الى تركيا  بانضمامها لاحقا  الى الدول الخمسة  دائمة  العضوية  في مجلس الامن  

8_  موافقة بريطانيا  على  بيع الاسلحة  لتركيا ورفع الحظر عنها

 9_ عاجلا ام اجلا  سوف يتم اعلان انضمام  تركيا  الى الاتحاد الاوربي  لانها اصبحت احد اهم البوابات  الى اوربا ( البرية والبحرية )

 بلحاظ موقعها الجغرافي واطلالتها  على البحر المتوسط 

تحاول امريكا بطريقة او باخرى دفع تركيا الى  مواقع متقدمة الغاية منها وهدفها الاساسي من ذلك  ان تشن حربا على  جمهورية ايران الاسلام  علما هناك مصالح وقضايا مشتركة  بين البلدين  تجاوزت فيهما كل من ايران وتركيا  مخلفات حضارية وتاريخية

اخطاء تركيا  السابقة لم تغتفر  وكانت كارثية  وان طموحها لعودة وأحياء  الإمبراطورية العثمانية  حلم لازال يراودها وهي بذلك  تحاكي  خطوات روسيا وايام الاتحاد  السوفيتي والجدار  الحديدي  

ومن المؤكد بل يقينا سوف ترتكب خطاءا  يعيدها الى الوراء لانها  اصبحت سنة تاريخية لتركيا ولم تتعظ من اخطائها خصوصا في الانحياز والاصطفاف في الحروب 

خطوات تركيا وطموحها اللامشروع  تسرع بها نحو الهاوية 

فانتظروا......اني معكم من المتتظرين

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حيرة أمريكية من ساسة الخليج..!
تركيا المدللة...الصعود السريع الى الهاوية
سلاح "القتل الأبيض" الاميركي الفتاك..!
الغرب الديمقراطي تتكشف عوراته بشكل واضح ، وشعاراته الإنسانية لم تعد تنطلي على أحد
محنة الدستور والمحكمة الاتحادية في العراق
صوت حر في الكونغرس الأمريكي يدين الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني
استطلاع للرأي : تراجع شعبية بايدن الى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة
الحرب في أوكرانيا لن تطيح بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بوتين أمسكَ بريشتهِ وبدءَ برسم معالم جديدة للعالم ويفرِض واقعاً مُرّْ، 
"زلة اللسان" التي فقضحت أهداف امريكا في العراق..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك