مومياء تفتح الانسداد..!

زيد الحسن ||

رؤيا لحاكم فرعوني جنبت العباد والبلاد جفاف نهر النيل ، ويباس مزارع الحنطة والشعير ، فسر تلك الرؤيا نبي مرسل لينقذ البلاد .

قررت الهند حظر صادرات القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، لتنظم لموجة الحمائية الغذائية ، على الرغم من أنها ستستمر في السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية والسماح للدول التي تحتاج إلى القمح لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها بالتقدم بطلب للحكومة للحصول على إعفاء ، خبر ( حلوو) يعني انها تريد العملة الصعبة .

أعلنت السلطات الأوكرانية، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية ، وقال وزير السياسات الزراعية والغذائية الأوكراني، في بيان إن حظر التصدير ضروري لمنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا ، وتحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجات السكان من المنتجات الغذائية الهامة ، عدهم الف حق ( لانهم في حرب ) .

عواصف ترابية خانقة تعصف بالعراق بصورة مخيفة ، يخبرنا اصحاب الاختصاص بالحل والاسباب ولا احد يحرك ساكن من السادة اصحاب العلاقة والشأن ، ولا نعلم ما سيصنعون ، فقط نسمع انهم يقومون بوضع دراسة ومناقشة ستكتمل فصولها بعد قرن من الزمان ، ( حقهم مشغولين بـ ( الانسداد ) .

سدود تبنى وتشيد لقطع تدفق المياه الى العراق ، واصحاب الفخامة لايعلمون بهذه ( المزحة ) التي تقوم بها دول الجوار ، جيوش تحارب وتقاتل ، وتقتل يوميا من العراقيين داخل الاراضي العراقية وايضا الصمت هو جواب اصحاب المعالي والسيادة .

الحل اذن ان نجلب لنا مومياء فرعونية ، وننفخ بها ، ونحدثها ونشكو لها ، نبثها لواعجنا ، ونبكي لها ونسقط العبرات ، ونفتح لها ( الانسداد ) ونجعلها تنام ليلة واحدة لتحلم لنا وتأتينا برؤيا واضحة جلية ، لكن لن نجعل رهبان المعبد يفسرونها لنا ، بل نجعل المومياء هي من تفسر رؤياها ، فزمن المعجزات ولى واندثر ، ونحن لانحتاج انذار لتخزين غذاء و ماء ، فلدينا من الاحزاب مايسد عين الشمس ، لولا الانسداد اللعين ، واعجبي .

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