التقارير

مومياء تفتح الانسداد..!

40 2022-05-19

زيد الحسن ||

 

رؤيا لحاكم فرعوني جنبت العباد والبلاد جفاف نهر النيل ، ويباس مزارع الحنطة والشعير ، فسر تلك الرؤيا نبي مرسل  لينقذ البلاد .

قررت الهند حظر صادرات القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، لتنظم لموجة الحمائية الغذائية ، على الرغم من أنها ستستمر في السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية والسماح للدول التي تحتاج إلى القمح لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها بالتقدم بطلب للحكومة للحصول على إعفاء ، خبر ( حلوو) يعني انها تريد العملة الصعبة .

أعلنت السلطات الأوكرانية، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية ، وقال وزير السياسات الزراعية والغذائية الأوكراني، في بيان إن حظر التصدير ضروري لمنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا ، وتحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجات السكان من المنتجات الغذائية الهامة ، عدهم الف حق ( لانهم في حرب ) .

عواصف ترابية خانقة تعصف بالعراق بصورة مخيفة ، يخبرنا اصحاب الاختصاص بالحل والاسباب ولا احد يحرك ساكن من السادة اصحاب العلاقة والشأن ، ولا نعلم ما سيصنعون ، فقط نسمع انهم يقومون بوضع دراسة ومناقشة ستكتمل فصولها بعد قرن من الزمان ، ( حقهم مشغولين بـ ( الانسداد ) .

سدود تبنى وتشيد لقطع تدفق المياه الى العراق ، واصحاب الفخامة لايعلمون بهذه ( المزحة ) التي تقوم بها دول الجوار ، جيوش تحارب وتقاتل ، وتقتل يوميا من العراقيين داخل الاراضي العراقية وايضا الصمت هو جواب اصحاب المعالي والسيادة .

الحل اذن ان نجلب لنا مومياء فرعونية ، وننفخ بها ، ونحدثها ونشكو لها ، نبثها لواعجنا ، ونبكي لها ونسقط العبرات ، ونفتح لها ( الانسداد ) ونجعلها تنام ليلة واحدة لتحلم لنا وتأتينا برؤيا واضحة جلية ، لكن لن نجعل رهبان المعبد يفسرونها لنا ، بل نجعل المومياء هي من تفسر رؤياها ، فزمن المعجزات ولى واندثر ، ونحن لانحتاج انذار لتخزين غذاء و ماء ، فلدينا من الاحزاب مايسد عين الشمس ، لولا الانسداد اللعين ، واعجبي .

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مومياء تفتح الانسداد..!
بالفيديو ... الزميل اسعد البصري متحدثا : من هو محمد بن زايد ؟
المشهد العراقي.. سباق المبادرات وعقدة الانسداد وخيار التوافقات
الإفلات من العقاب على الطريقة الأسرائيلية..!
ما حقيقة قطع ايران المياه عن العراق؟!
لماذا قادة إسرائيل وحلفائها في حالة من الهلع والذعر من المستقبل ؟
حكومة مستقيلة ومنذ ستة شهور وتُقّررْ وقضاء يراقب وينتظر
بول بريمر..اداة الخراب الاولى بعد صدّام
النفط العراقي في مهب الريح الكردي... ابار باي حسن نموذج
قرار المحكمة الاتحادية حول حكومة تصريف الاعمال
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك