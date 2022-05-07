التحكيم الالكتروني التجاري..

الخبير القانوني فيصل ريكان ||

نتيجة للتطور التكنولوجي وظهور وسائل جديدة الكترونية للاتصال والتعامل وبالتالي استخدام هذه الوسائل في ابرام العقود والاتفاقيات وخاصة على الصعيد التجاري ونظرا لحداثة هذا الاسلوب التجاري ولوجود المنازعات الناشئة عنهذا النوع من العقود مما تطلب وضع قواعد قانونية تراعي خصوصيته ولعل من اهم الوسائل البديلةعن التنظيم القانوني التقليدي هو التحكيم الالكتروني وقداصدرت دولة الامارات قانونا خاصا بالمعاملات التجاريةالالكترونية وهو القانون رقم (1) لسنة 2006 لان دولة الامارات من اكثر الدولالتي شهدت التعامل بهذا النوع من العقود والتبادل التجاري .

ورغم هذا القانون فلا توجد قواعد قانونيةخاصة بالتحكيم الالكتروني لذلك لجأ المشرع الى اعتماد القواعد التي تنظم التحكيم التقليدي بمثابة قواعد عامة تحكم صور التحكيم الالكتروني ورغم ذلك لازالت هنالك حاجة ملحة لوضع نظام خاص بالتحكيم الالكتروني يتناسب مع

خصوصيته لفض النزاعات نظرا لتوسع التعامل التجاري به.

· ما هو التحكيم الالكتروني؟!

وهو التحكيم الذي يتم عن بعد عبر شبكة الانترنيت تبعا لطريقة التعامل بالتجارة الالكترونية التي تنشأ عنها المنازعات وطبقا لذلك سمي بالتحكيم الالكتروني

ويكتسب الصفة الالكترونية بحسب الطريقة المتبعة بها فاما ان يكون بطريقة بصرية او سمعية عبر شبكة دولية مفتوحة

وهي شبكة الانترنيت دون اتباع الطرق التقليدية في التحكيم التجاري الدوليوذلك من خلال سلسلة من الاجراءات تبدأ من اتفاق التحكيم ورفع الدعوى الالكترونية ثم تشكيل هيئة التحكيم الالكترونية وصولا الى صدور قرار حكم التحكيم الالكتروني ووسائل تنفيذه.

· لماذا التحكيم الالكتروني واهميته؟!

بالنظر لظهورعقود التجارة الالكترونية وهي العقود التي تبرم عن بعد بين طرفين لايجتمعان في مكان واحد لذلك يجب ايجاد وسيلة لفض المنازعات التي تنشأبينهما بسبب العقد حيث ان الوسائل التقليدية لفض المنازعات قد تكون غير ملائمة لمثل هذه العقود بسبب كلفتهاالعالية ومن حيث القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة للنظر بالنزاع وغيرها من الاسباب.

ومن اجل هذا تم اللجوء الى ايجاد نوع ملائم لفض النزاع الناتج عن هذه العقود متمثلا بالتحكيم الالكتروني وسيلة لفض المنازعات التي تنتج عن ابرام وتنفيذ عقود التجارة الالكترونية.

لهذا كله فان النصوص القانونية المتعلقةبالتحكيم التقليدي لاتستوعب الصيغ المعمول بها بالتحكيم الالكتروني ومنها مايتعلق بالاتفاق على الذهاب الى الاتفاق على هذا النوع من التحكيم واجراءاته وجلساته وجميع الامور المتعلقة بنتائجه

وتنفيذ قراراته .

· اهم مؤسسات التحكيم الالكتروني

مؤسسة ابو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري

مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC

محكمة لندن للتحكيم الدوليDIFC LCIA