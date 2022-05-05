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قصة اغرب من الخيال ولكنها الحقيقة قصة بوتين والمخابرات الامريكية الاسرائيلية..!                                                                                      


متابعة ـ ياسر الربيعي ||

 

هل تعلم بأن المخابرات الغربية هي من فككت الأتحاد السوفياتي الى دول ، خوفا" من سيطرته على أوروبا ..فقامت المخابرات الامريكية والاسرائيلية ، بأختراق منظومة الحكم الروسية ، و سيطرت عليها سياسيا"

و بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ، أخترقتها أمريكا برجال أعمال( الأقلية اليهودية) الفاسدين اللذين تحكموا في الإعلام والمال والسياسة وصنع القرار في روسيا ، خدمة لمصالح أمريكا واوروبا ..

و لكن بعد تفطن جهاز ال  ( KGB ) للخيانة التي وقعت ببلدهم  ، غيروا كثيرا" من ضباط الجهاز العملاء  ، و سلكوا نهج تطهير روسيا من كل العملاء ، فقامت المخابرات الروسية بعملية "المنجل"في أواخر التسعينيات ، وأستهدفت الدولة اليهودية العميقة ،

و كان قائد عملية (المنجل) الروسية ، هو ضابط ال ( KGB )الذي إسمه "بلاتوف"  ، و الذي سخرت من أجله ال (CIA) الأمريكيةو( الموساد الإسرائيلي) جميع أمكانياتهم لكشف هويته دون جدوى ،

لقد عمل رجال الأعمال اليهود المتحكمين في روسيا على دعم شخصية سياسية صديقة و مقربة لهم  ليصبح رئيسا" لروسيا بعد الرئيس يلتسن ويخلصهم من "بلاتوف" ،

و يضمن لهم البقاء ، ويحارب (عملية المنجل) ،

ولكن هذه الشخصية السياسية الروسية الخائنة هي  : الرئيس الروسي ( فلاديمير بوتن) !! الذي وقع عليه اختيارهم ، و قاموا فعلا" بتمويل حملته الأنتخابية ، وضمنوا له الفوز بتزوير الانتخابات وبمساعدة CIA الأمريكية !

و بعد نجاح خطتهم في ذلك ، و فوز (فلاديمير بوتن) ...و مباشرة بعد فوزه ضحك عليهم جميعا" ،

و قال لهم  :آنا هو "بلاتوف" بشحمه ولحمه  ، و "بلاتوف" هو إسمي المستعار في ال (KGB) وكانت صفعة قوية لأمريكا و أوروبا و أسرائيل ..

و بعد فوزه في الانتخابات و أستقراره في منصبه ، قام بسجن نصفهم  ، و قتل النصف الآخر ، بأستعمال المافيا الروسية ، وأعاد تأميم جميع ممتلكاتهم  ، و على رأسها وسائل الإعلام و مصانع السلاح ،

أن  الرئيس(فلاديمير بوتن) قد أعاد هيبة روسيا في العالم  في ظرف أقل من عشرة سنوات  وقام بتغييرها جذريا" ،

و السبب في ذلك هو القضاء على رجال الأعمال اليهود ، و محاربة المثلية الجنسية و الفساد الاخلاقي و أدمان الكحول والمخدرات ،

الذي أفسد الشعب الروسي ،

بعدما أكتشف كيفة تلاعب اليهود ببلده ، و أدخاله في حرب قذرة ضد الإسلام والمسلمين في الشيشان ، فقام مباشرة بإعطاء الأستقلال و الحكم الذاتي للشيشان ، وضمن لهم حكم الشريعة الإسلامية في دستورهمو تسليح  جيشهم بآخر طرازات العتاد الروسي ، و نصب (قاديروف) أمير الجهاد والعدو اللدود لروسيا رئيسا"وجعله صديقه الحميم !!

وأخلط بذلك أوراق أمريكا التي أستثمرت ملايين الدولارات ، لتوريط روسيا في حرب ضد الإسلام ، الذي يعلم الجميع و هي على رأسهم  ، بأن الحرب ضد الإسلام هي حرب خاسرة لا محالة  ، و هي( أمريكا ) اليوم تتعلم الدرس في أفغانستان ٠٠

و لا زال الرئيس( بوتن )يحارب مخططات أمريكا واسرائيل في سوريا والشرق الاوسط   ٠٠

و بعد فوات الأوان ،  شعر الجميع بالاحباط لما اكتشفوا بأن ( بوتين) الذي عقدوا عليه آمالهم و بذلوا الغالي و النفيس  و صرفوا ملايين الدولارات لدعمه  هو نفسه "بلاتوف" بشحمه ولحمه ، كان و لم يزل مخلصا" لوطنه وشعبه‼️

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قصة اغرب من الخيال ولكنها الحقيقة قصة بوتين والمخابرات الامريكية الاسرائيلية..!                                                                                      
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