افول العصر الصهيوني..!

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محمد صادق الحسيني || حين زارت غولدا مئير موسكو في العشرينيات من القرن الماضي وطلبت لقاء ستالين للحصول على موافقة لاقامة "اسرائيل" على أرض فلسطين.* لم يقابلها ستالين وطلب منها الاجتماع مع ليون تروتسكي وهو يهودي اوكراني وعضو القيادة السوفييتية ومؤسس الجيش الاحمر . وبحسب الارشيف العبري والعهدة على الرواي ، كان رد تروتسكي صادما فقد صرخ في وجه غولدا مئير وقال لها * ان الصهيونية حركة عنصرية استعمارية وطردها من مكتبه.* هذا الجزء من التاريخ تم شطبه من التاريخ الاعلامي الديماغوجي . ويتم تعميم تاريخ مزور عن وضع وموقف اليهود في اوروبا قبل قيام "اسرائيل". كما يتم اخفاء ان غالبية اليهود فضلوا البقاء للعيش في المانيا واوروبا لان وطنهم هناك . ويتم اخفاء ان الحركة الصهيونية قامت بتهجيرهم عنوة وباستخدام القوة من عواصم اوروبا ومن العواصم العربية وعن طريق الخداع . بعد ثمانين عاما على الحرب العالمية الثانية . وفي لحظة واحدة خرجت عدة كلمات من فم وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف لتقلب التاريخ رأسا على عقب . إذ قال لافروف ان هتلر كان يحمل الدم اليهودي ( اي انه كان يهوديا وكان نازيا) ويقصد ان الرئيس الاوكراني زيلانسكي هو ايضا يهودي وهو نازي ويدعم النازيين . على الفور كان رد فعل الصهاينة هستيريا . وعلى لسان وزير خارجية "اسرائيل" يائير لابيد ان اليهود لم يقتلوا أنفسهم وان اقوال لافروف معادية للسامية . اما رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت فقال إن هذه تصريحات في غاية الخطورة ووصفها بالاكاذيب !! عالم ينهار عالم ينهض