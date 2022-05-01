كيف يدير بنسلمان مهلكة آل سعود؟!

جدل فاضل الصحاف ||
تحقيق استقصائي لصحيفة وول ستريت جورنال:
📌 محمد بن سلمان قلص الامتيازات المالية لأبناء الأسرة المالكة للحد من الثراء الفاحش
📌 محمد بن سلمان عمل على تخفيض دخل أبناء الأسرة المالكة إلى نظام منضبط فقد أتى ليبقى لأمد طويل وهو يعيد الآن تشكيل الأمور بطريقة تناسب ذلك
📌 امتيازات أفراد العائلة المالكة كانت تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويًا
📌 أمراء كبار بالعائلة المالكة جمعوا ثرواتهم من خلال طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات الميلادية
📌 الامتيازات المقطوعة تشمل الإجازات في الخارج وفواتير المياه والكهرباء
📌 كبار أفراد العائلة المالكة كانوا يحصلون على امتيازاتهم من مبيعات النفط والعقارات والصفقات التجارية
📌 بعض أفراد الأسرة المالكة كان ينفق 30 مليون دولار شهريًا على حياة البذخ وخدّام القصور
📌 بعض الأمراء عمد مؤخرًا لبيع ما قيمته 600 مليون دولار من العقارات واليخوت خوفًا من المساءلة
📌 العديد من الأمراء عدلوا أسلوب حياتهم بسبب التحولات في الاقتصاد العالمي والتغيرات داخل المملكة العربية السعودية التي أدت إلى إغلاق الصنبور
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