التقارير

كيف يدير بنسلمان مهلكة آل سعود؟!


جدل فاضل الصحاف ||

 

تحقيق استقصائي لصحيفة وول ستريت جورنال:

📌 محمد بن سلمان قلص الامتيازات المالية لأبناء الأسرة المالكة للحد من الثراء الفاحش

📌 محمد بن سلمان عمل على تخفيض دخل أبناء الأسرة المالكة إلى نظام منضبط فقد أتى ليبقى لأمد طويل وهو يعيد الآن تشكيل الأمور بطريقة تناسب ذلك

📌 امتيازات أفراد العائلة المالكة كانت تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويًا

📌 أمراء كبار بالعائلة المالكة جمعوا ثرواتهم من خلال طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات الميلادية

📌 الامتيازات المقطوعة تشمل الإجازات في الخارج وفواتير المياه والكهرباء

📌 كبار أفراد العائلة المالكة كانوا يحصلون على امتيازاتهم من مبيعات النفط والعقارات والصفقات التجارية

📌 بعض أفراد الأسرة المالكة كان ينفق 30 مليون دولار شهريًا على حياة البذخ وخدّام القصور

📌 بعض الأمراء عمد مؤخرًا لبيع ما قيمته 600 مليون دولار من العقارات واليخوت خوفًا من المساءلة

📌 العديد من الأمراء عدلوا أسلوب حياتهم بسبب التحولات في الاقتصاد العالمي والتغيرات داخل المملكة العربية السعودية التي أدت إلى إغلاق الصنبور

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف يدير بنسلمان مهلكة آل سعود؟!
كيف حولت الثورة الاسلامية المنازلة مع الصهاينة من بعدها (الرسمي) الى (الشعبي)؟
يوم القدس العالمي.. دلالات الاستمرارية والتجدد
منهج البعث في النفاق السياسي
تداعيات قرار الإقليم بتصدير الغاز لأوربا
تطورات الحرب في أوكرانيا/كيف ستنتهي الحرب الروسية - الاوكرانية ؟
ناشطة أمريكية تحظى بإحترام أطفال ايران
ماهو الجديد في العلاقات الأمريكية-السعودية ؟!
لماذا يصطف الرئيس أُوردغان مع امريكا و الغرب في حربهم في أُوكرانيا ؟!
عودة الارهابي الطائفي"الخشماني" تستفز مشاعر العراقيين وتفجر موجة غضب واسعة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 78.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم حرامي لص من درجة الأولى، كان في زمن النظام السابق كان يدعي انة من ...
الموضوع :
بتهمة الرشوة .. الحكم بالسجن 6 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس
كاظم حسن مزيد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي اخوي انعدم بزمن النضام البائد سنة ٢٠٠٢شهر٧ وكانت لدي شهادة الوفاة ...
الموضوع :
مؤسسة الشهداء قسم توثيق جرائم البعث الكافر تنشر اسماء الوجبة ١٥ من اسماء المحكومين .
قاسم الكناني : أحسنت كلام جميل ...
الموضوع :
الاستبدال ناقوس خطر..
علي : يا مهدي ...
الموضوع :
ج 4 من شرائط وعلامات ظهور الامام المهدي عليه السلام
احسان الساعدي : جزاك الله خير استاذ نصير ...
الموضوع :
اغتيال الحق..!
حميد مجيد : أحسنتم الافاده ...
الموضوع :
اغتيال الامام علي والمجرم المتخفي
محرز : مقال جيد ...
الموضوع :
فعلنا العَبرة.... فهل حققنا العِبرة!! من قضية الإمام الحسين عليه السلام
محمد صالح حاتم : سلام الله على الشهيد الصماد وعلى كل شهداء اليمن الابرار ...
الموضوع :
اليمن/ في رحاب الشهيد الصماد 
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
فيسبوك