كيف يدير بنسلمان مهلكة آل سعود؟!

جدل فاضل الصحاف ||

تحقيق استقصائي لصحيفة وول ستريت جورنال:

📌 محمد بن سلمان قلص الامتيازات المالية لأبناء الأسرة المالكة للحد من الثراء الفاحش

📌 محمد بن سلمان عمل على تخفيض دخل أبناء الأسرة المالكة إلى نظام منضبط فقد أتى ليبقى لأمد طويل وهو يعيد الآن تشكيل الأمور بطريقة تناسب ذلك

📌 امتيازات أفراد العائلة المالكة كانت تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويًا

📌 أمراء كبار بالعائلة المالكة جمعوا ثرواتهم من خلال طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات الميلادية

📌 الامتيازات المقطوعة تشمل الإجازات في الخارج وفواتير المياه والكهرباء

📌 كبار أفراد العائلة المالكة كانوا يحصلون على امتيازاتهم من مبيعات النفط والعقارات والصفقات التجارية

📌 بعض أفراد الأسرة المالكة كان ينفق 30 مليون دولار شهريًا على حياة البذخ وخدّام القصور

📌 بعض الأمراء عمد مؤخرًا لبيع ما قيمته 600 مليون دولار من العقارات واليخوت خوفًا من المساءلة

📌 العديد من الأمراء عدلوا أسلوب حياتهم بسبب التحولات في الاقتصاد العالمي والتغيرات داخل المملكة العربية السعودية التي أدت إلى إغلاق الصنبور

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