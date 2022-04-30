ناشطة أمريكية تحظى بإحترام أطفال ايران

د.محمد العبادي ||

في أثناء الاستماع لنشرة الأخبار لفت نظري التقرير الإخباري الذي أعدته المراسلة الايرانية( سادات هاشمي ) من أصفهان.

لقد أعجبت بالتقرير الإخباري، لأنه سلط الضوء على الناشطة الأمريكية التي تضامنت مع فلسطين راشيل كوري والتي دهستها الجرافة الإسرائيلية سنة ٢٠٠٣م.

راشيل كوري هي ناشطة أمريكية من مواليد ١٩٧٩م ، وقد قتلت بتاريخ ١٦ آذار سنة ٢٠٠٣م على يد الجيش الإرهابي الصهيوني بعد ان حاولت منع الجرافة الإسرائيلية من هدم أحد المنازل في مدينة رفح في قطاع غزة .

لقد سجلت ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري موقفها الإنساني النبيل في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم .

عود على بدء ؛ لقد لفت نظري في التقرير الإخباري تسليطه الضوء على إصدار كتاب عن هذه الناشطة الأمريكية بعنوان ( كابوس يك رؤيا) وتعريبه ( كابوس رؤيا )للكاتبة الايرانية ليلا [ليلى] علوي ، حيث امضت الكاتبة ثلاث سنوات في إعداده وتأليفه .

من الملاحظات في محتوى هذا الكتاب؛هو مخاطبته لفئة الأطفال بلغة سهلة سلسة والتي تشحن بالعاطفة والرقة تارة وتلبس ثوب الخشونة والرهبة تارة لترسم صورة الصراع بين الخير والشر في ذهن أشبال هذه الأمة.

لقد جذب هذا الكتاب بحلته القشيبة ؛ الأطفال لقرائته ؛فالكتاب يمتاز بالمحتوى المتين مدعوماً بالأدلة والبراهين.

ومن ناحية فنية وشكلية؛فإنّ طباعته واخراجه الفني الرائع، واوراقه الزيتية التي زُينت بالأشكال والصور الملونة والتي أعدتهما السيدتان ( پریسا دارويي ، ونسرين آرين) ؛قد زاد ذلك من حسنه ورونقه .

لقد شاهدت انطباعات الأطفال الذين طالعوا الكتاب حيث خرجوا بمشاعرهم الصريحة في رفضهم واستنكارهم الشديد لذلك السلوك والعمل الهمجي الصهيوني في دهس الناشطة السلمية وقضى على زهرة عمرها عن عمر (٢٣) عاماً .

لقد تم إعادة طباعة الكتاب المذكور لخمس مرات بعد أن نفدت طبعاته السابقة ، وأيضاً تم ترجمته إلى اللغتين العربية والإنجليزية ؛وأتمنى على المهتمين بنشر ثقافة المقاومة إيلاء هذا الكتاب الاهتمام اللازم من أجل تعريفهم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتعميم الفائدة .

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