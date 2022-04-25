التقارير

جبهات عسكرية مشتعلة وجبهات أخرىَ تنتظر دورها لتنفجر


د. إسماعيل النجار ||

 

ما إن اشتعلت نيران الحرب الروسية الأوكرانية حتى بدأت الإصطفافات الدولية تأخذ مواقعها خلف الطرفين المتحاربين، منهم مَن أعلنَ موقفهُ بشكلٍ واضح وجَلي، والبعض وقف في منتصف الطريق متأملاً منتظراً نتائج المعركة ليحسم قراره حيث يحدد بقائه في مواضع حلفه أم الإنتقال إلى الضفة الأخرىَ لإعتباراتٍ سياسية وشخصية أكثر منها قناعات ستَتَرَسخ مع هذا أو ذاك،

على رأس أولَئِك يقف محمد بن سلمان المتأرج بين موقعه وعرش أبيه من جهة وبين المحاسبة الأميركية له بقضايا القتل والإجرام والتعذيب وجرائم الحرب، وسيلحق به بعض الأذناب اللذين لا حول لهم ولا قوة كنظام البحرين،

في بداية إشتعال الحرب حاولت واشنطن تبريد جبهات عسكرية وسياسية عدَة، من أجل التفرُغ لهزيمة روسيا وكسر هيبتها، فوَعدت فنزويلا برفع العقوبات، وقدَّمَت تنازلات أمام إيران في مفاوضات الملف النووي، وفرضت على السعودية هدنة عسكرية في اليمن، وضغطت على تل أبيب لعدم إستفزاز غزة، وتركت لباريس حرية ترتيب الأمور بين بيروت والرياض، كل ذلك فعلته تماشياً مع سياساتها التبريدية في كل مكان لكي تمنع تشتت أنظارها عن المعركة الأساس التي تعنيها مع روسيا،

لكن الولايات المتحدة الأميركية ليست اللاعب الوحيد على الساحة الدولية، وليست الدولة الوحيدة التي تقرر وتفكر، إنما يوجد دولٌ كثيرة ترَىَ نفسها معنية بما يحصل وهي مضطرة أن تتموضع خلف موسكو وتنحاز لها في الحرب الدائرة بينها وبين كييڨ،

فكانَ لسوريا موقفٌ سياسيٌ واضح على لسان رئيس جمهوريتها القائد بشار حافظ الأسد، وموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤيد لروسيا والمعادي لأمريكا والمعارض لكل الحرب حيث تقف على مسافه واحدة منهم أي بين أوكرانيا وروسيا تحديداِ،

الهدنة اليمنية السعودية ستنتهي مع حلول العيد، وكذلك فصائل غزة لا تريد فتح معركة في شهر الله والناس صيام، والمقاومة في لبنان تستعد لكل صغيرة وكبيرة، وأي إنفجار عسكري مع القطاع الفلسطيني المقاوم والمحاصر، سيشعل حرباً لن تكون يتيمة ولن تكون فيها غزة وحيدة مقابل العدو الصهيوني، وأن دائرة النار ستتسع لتشمل لبنان وسوريا بكل تأكيد، لأن الظروف السياسية تبدلت والمزاج الفلسطيني يتجه نحو إشعال الحرب بوجه العدو الصهيوني في الضفة الغربية، وازدياد العمليات العسكرية في شوارع فلسطين إنما هو رسالة واضحة لقيادة السلطة المُهتمَة بالتطبيع الأمني مع سلطات الإحتلال، أن إتفاقية أوسلوا سقطت، والتطبيع الأمني مع العدو الصهيوني أصبح بنظر الشعب الفلسطيني خيانة عظمىَ، والشباب الفلسطيني إتخذَ قراراً بإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة المحتلين، وما ينتظر الكيان الصهيوني وعملائهم من دوَل الخليج سيفاجئ الجميع لأن الغد وبعده ليس كالأمس وقبله،

 

بيروت في...

                 25/4/2022

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لاجىء حلو ولاجئ أعور..!
جبهات عسكرية مشتعلة وجبهات أخرىَ تنتظر دورها لتنفجر
الفصل الاخير في المتغيرات العالمية المتسارعة
الهجرة إلى أوروبا..
يوم القدس العالمي.. إنتصار تاريخي عظيم للعالمين العربي والإسلامي بالتحديد!!
بريطانيا تُقَدِّم الإخوان المسلمين إلى الواجهة كبديل عن الوهابية مجدداً؛
هل تتراجع دُوَل الخليج عن التطبيع في ظِل كسر أُحادية القطب؟
تركيا : احتلال وانتهاك لسيادة العراق وانفتاح وتنازل تجاه دول المنطقة .
صمت العراق الرمضاني والانسداد السياسي!
بحيرة ساوه..( لؤلؤة السماوة) خسرناها بكل رهاوه!!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 78.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك