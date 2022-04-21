قتل امام السلام في ليلة السلام

يوسف الكاتب ||

ابتداءت سورة مريم بالحروف المقطعة كهعيص

ك.....ه...ي ع ص ...تستمر هذه السوره المباركة في رسم خارطة الطريق لمريم ع حيث انتبذت من مكان العباده وهي تسبر وتسير حتى وصلت مكان

قصي اي مكان بعيد عن اعين الناس فتمثل لها بشرا سويا ..جاءها بامر ليهب لها الله غلاما زكيا .

قالت لم يمسسني بشرا سويا ...بعدها التجئت الى جذع النخله فهزتهافتساط عليها رطبا اكلته ورزقها الله بمولد ..صفاته نبي مبارك يكلم الناس في المهد صبيا اعجازه كتاب الانجيل مع هذا كله وولدته في مكان شرقي اي ان طبيعة هذا المكان يفيض بالنور والعطاء والخير لكنه بعيد عن الناس عباره عن مكان صحراوي ...........

ثمت امراة اخرى حامل تسير باتجاه النور والخير حتة وصلت الى الكعبة المشرفه بعدها رفعت يديها بالدعاء........الهي اسالك بحق هذا الجنين الذي في بطني الا ما يسرت عليء ولادتي فانشق جدار الكعبه الى نصفين...هذا اول اعجاز لهذا الجنين المبارك بقيت فاطمة بنت اسد ثلاثة ايام داخل الكعبة ..لعلنا نتسائل مريم امرها الله ان تهز جذع النخله لتاكل منها رطبا للتعيش هي ووليدها ..من الذي اطعم فاطمه مدت ثلاثة ايام هي وجنينها داخل الكعبه ..مريم جاءها مللك واحد ....فاطمه من الذي جاءها وهي داخل الكعبه ..وكيف انشق جدار الكعبه وما سر الولاده داخل بيت الله ....خرجت فاطمة بنت اسد يوم الجمعة ١٣ رجب وهي تحمل وليدها والذي هو اجمل من البدر ليلة تمامه وكماله اخذه النبي محمد ص وتكفل به

فاذا تكلم عيس في المحراب ليبرى والدته .علينا ان نسال فتحة المستجارلما والى اليوم لازلت تتكلمين عن بركة واعجاز هذا المولد العلوي فثمة فارق بين كلام الوليد عيس ع الذي نطق في براهة من الزمن وبين كلام الامام علي ع والذي لايزال يتكلم والى بوم القيامة ولم يريد البرهان فليذهب الى الكعبة المشرفه وتحديدا عند فتحة المستجار

وليسئالها ويشم العطر العلوي ..............

وتبقى هناك اسرار في الحروف المقطعة ولما ابتداءت هذه الحروف بالخرف .....ك.........

· القران الكريم

تبيان لكل شيء ...لايغادر صغيره ولا كبيرة الاحصاهاصور لنا الجنة والنار وكائننا نراهما واخبرنا عن عوالم لم نتمكن من تصورها قربها عبر الصوره القرانيه المشحونه بالدلات الفنية كما وتحدث عن الصوم وذكره لنا مره واحده .كتب عليكم الصيام.....ولاهمية ومنزلة شهر رمضان خطب النبي الاعظم محمد ص وبين ماهية منزلة هذا الشهر الكريم ونحن سناخذبعض العبائر ١..شهر عند الله من افضل الشهور

٢..ايامه افضل الايام

٣..لياليه افضل الليالي

٤..ساعاته افضل الساعات

٥..هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله

٦..وجعلتم فيه من اهل كرامة الله

٧..انفاسكم فيه تسبيح

٨..نومكم فيه عباده

٩..وعملكم فيه مقبول

١٠..ودعائكم فيه مستجاب

١١..افضل الاعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله

١٢..ثم بكى النبي محمد ص فساله الامام علي ع مايبكيك يا رسول الله ...احابه ابكي لما يستحل

منكفي هذا الشهر

· نبوءة النبي محمد ص

ابكي عليك يا علي لانك في هذا الشهر ستقتل غدرا...وستخضب لحيتك من دم راسك

· منزلة الامام علي ع في الاسلام

١...الامام علي ع هو الصراط المستقيم

٢...عنده علم الكتاب

٣...المولود في الكعبه

٤...ضربته يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين

٥...زوج البتول ع

٦...ابو الحسنين

٧...مفسر القران الكريم

٨...حامل اسرار النبوة

٩...الامام علي ع هو قران الفجر

١٠...اسد الله الغالب

١١...كرار غير فرار

١٢...حامل سيف ذو الفقار

١٣...المدافع عن رسول الله

١٤...اسد الله الغالب

١٥...كرار غير فرار

١٦...الشهيد في شهر رمضان

١٧...الجريح والشهيد في ليالي القدر

١٨...امام السلام

١٩...ابو الايتام والفقراء

٢٠...الامام علي ع هو نفس رسول الله محمد ص بدليل القران الكريم ..واتفسنا

٢١...الامام علي ع هو الامام المنصب بامر الله سبحانه وتعالى وعلى لسان النبي محمد ص

من كنت مولاه فهذا علي مولاه ...في غدير خم

فان الامام علي ع هو اكمال الدين وهو اتمام النعمه

وهو امام كل مؤمن ومؤمنه

· الامام علي ع هو قران الفجر

اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا .....

هذه الاية المريمة تحددثلاثة اوقات للصلاة

١...صلاة الفجر

٢..صلاة الظهر وصلاة العصر

٣..صلاة المغرب والعشاء،

وهذا هو استدلال قراني اي ان صلاتنا صحيحة حسب براهن القران الواضح

وان ملائكة اليل وملائكة النهار شاهده.. وهنا نطرح سوال عن ماذا ملائكة الليل وملائكة النهار شاهده...؟؟؟ حتما بان هناك سرار كبير لابد من ان نوضحه حتى يطلع العالم باسره عليه في يوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ٤٠ هجريه تعرض الامام علي ع الى محاولة القتل وقت الفجر

ضربه اشقاء الاشقياء بامر معاويه اللعين ..في محراب صلاته.لذا فان الشاهد عليهم الخالق جلى وعلى وملائكة اليل والنهار والمؤمنين واريق دمه الطاهر ...

· نزول الملائكة

في شهر رمضان الكريم نزل القران الكريم اعظم كتاب الهي نزل على صدر النبي محمد ص وفي هذا الشهر المبارك تتنزل الملائكة والروح جميعا علىالنبي محمد ص ...لكن يبقى ثمة سوال بعد شهادة النبي محمد هل انقطعت الملائكة ان انها لاتزال تنزل ...القران يصرح بان الملائكة لاتزال تنزل في شهر رنضان ولاسيما في ليالي القدر المباركه على محمد وعلى ال محمد وهم علي فاطمة الحسن والحسين والتسعة المعصومين عليهم السلام

· ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك

في هذه اليله هناك استثناء خاص وهو اشتراك كل من الجماد والطير والنحوم بعلامات وبراهين ودلالات...........

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الاواز....كان في الدار اوز حينما هم الامام علي ع بالخروج من المنزل الاوار صحن ورفرفن .. حيث طافت هذه الطيور حول الامام علي ع ....وهي علامه منهن للامام علي ع ياعلي للتخرج هذه الليلة لانك ان خرجت فانك ستقتل

سوال ...من الذي دفع هذه الطيور.. الاواز ...للقيام بهذا الفعل....الجواب ...ان الامام علي ع كان رووف بالحيوان اي انه كان بعطيهن الماء والطعام وهذا ما نسمين اليوم بالرفق بالحيوان فكان امير المؤمنين علي ع رووف ورحيم وراعي لهن وقد خصص من وقت راحته لرعايتهن .فلكل فعل رد فعل فاردن هذه الاوز ان يردن جزء من المعروف للامام علي ع.......

فعلى المسوولين ان يتعلموا من اميرهم الامام علي ع ان كيف يراعوا الناس ولايظلمهم .

النجوم ....قراء الامام علي ع لغة النجم بعد ان نظراليها حيث قال هي هي والله اليلة التي وعدنيها النبي محمد ص واخبرني باني ساقتل فيها

الجماد ...عندما وصل الامام علي ع الى الباب واراد الخروج تعلق مئزره بالمسمار حتى انحل ووقع الى الارض فقال ع اشد.د حيازيمك للموت .. فان المةت لاقيكا

· ليالي القدر المباركة

١...هن ليلة ١٩...التاسع عشر

٢...ليلة ٢١ ....الحادي والعشرين

٣..ليلة ٢٣....الثالث والعشرين

٤...ليالي القدر ذكرها القران الكريم

٥...ليلة القدر خير من الف شهر

٦...تتنزل فيها جميع الملائكة على امام الزمان

٧...ليالي القدر هي سلام حتى مطلع الفجر

٨...سورة القدر عدد اياتها خمس ايات

٩...في ليلة القدر يقدر فيها رزق وعمر وصحة الانسان الى السنة القادمة

١٠...ليلة القدر هي اعظم ليلة

١١...في ليلة القدر يضاعف الاجر والثواب

١٢..في ليلة القدر ترفع المصاحف القرانية وتضع على الرئس ويستحب فيها الدعاء

١٣.. في ليلة القدريكون فيها الاستشفاء من الامراض النفسية والروحية والجسدية

١٤ ...في ليالي القدر المباركة يفرب كل امر

١٥ ...ليالي القدر ليالي مباركة كثيرة الخيرات

١٦...ليالي القدر يمكننا معرفتها من خلال . ....

الاطمئنان النفسي والروحي .. وتناغم وتناسب الانسان وعالم هذه الليلة

· معنى السلام

١..معنى السلام ...سلام جمع سلم ....والسلم هو الصلح

٢..والسلم هو صلح بين اثنين اوصلح بين فريقين

٣..السلام ...تحية

٤..هناك الكثير من ايات السلم في القران الكريم

ومنها .... ياايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة

٥..اننا نقراء في الدعاء . اني سلم لمن سالمكم

٦..الاسلام دين السلام

٧. النبي محمد وال بيته مركز السلم . السلام على ال ياسين

· من بحمل سلاح القتل ...؟؟؟

قال الله في محكم كتابه....

ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما...

فالذين يحملون سلاح القتل هم جند الشيطان وحزبه هدفهم اسكات الحق ونصر الباطل يبقى سوال ماهي الاسباب التي دعت حزب الشيطان لقتل الامام علي ع

١..لان الامام علي ع هو نفس محمد ص

٢..لان الامام علي ع هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض

٣...لانه ع هو وسيلتنا الى الله

٤...لانه ع هو ركن الدين

٥...لانه يمثل حقيقة التوحيد

٦...لانه ع العروة الوثقى

٧...لانه ع صاحب الدلالات

٨..لانه ع صاحب الايات الباهرات

٩..لانه المنجي من الهلكات

١٠...لانه ع حصن الله

١١...لانه صاحب الول الصائب

١٢...لانه ع قران الله الناطق

١٣..لانه ع المولد في بيت الله والشهيد في محراب الله.

· شهادة الامام علي ع

تنبىء النبي محمد ص وهو الصادق الامين وحدثه في خطبة شهر رمضان الكريم بانك ياعلي ستقتل في هذا الشهر وحدد مكان ضربته بحيث ان دمك سيسيل من راسك ويخضب لحيتك الكريمه ...وكان امير المؤمنين علي ع يرددمع نفسه الطاهرن متى ستخضب لحيتي من دم راسسي .وفي ليلة التاسع عشر من شهر رمضان طاف على الايتام والفقراء والمساكين حاملا لهم

كل مالذا وطال وبعد ان انتهى من توزيع الطعام عليهم وصل المسجد يعلم انها اليلة التي سيقتل بها .اذن ثم اقام الصلاة ...واذا بااشقى الاولين والاخرين يرفع سيفه ويضرب بها الامام علي ع وعلى راسه ...قال الامام علي ع فزت ورب الكعبه

· هتاف جبرائيل ع

تهدمت والله اركان الهدى

انفصمت والله العروة الوثقى

قتل اتقى الاتقياء

قتله اشقى الاشقياء

· ماذا يعني قتل الامام علي ع

١...ان قتل الامام علي ع انما هو قتل للانبياء، والصديقين والاولياء ولاسيما هو قتل للنبي محمد ص لانه هو القائل ...ياعلي ...حربك حربي ...وسلمك سلمي ...

٢...ان قتل الامام علي ع هو بدايه لمشروع جاهلي اوله الالحاد ونهايته الكفر والشرك

٣..ان قتل الامام علي ع هو انفصام عن العروة الوثقى ...بدليل قول الرسول محمد ص ..ياعلي انت العروة الوثقى .

٤...ان قتل الامام علي ع هو هدم للصراط المستقيم

٥...ان قتل الامام علي ع يمثل وئد للوسيلة ..لان علي ع هو الوسله الى الله ...وابتغوا اليه الوسيلة

٦...ان قتل الامام علي ع هو سحق للدلالات والايات الباهرات والمعجزات القاهرات

٧...ولايه الامام علي ع حصنني فمن دخل حصني امن عذابي ...فلابد من قتله لتدمير هذا الحصن

٨...ان قتل الامام علي ع هو قتل للرساله الاسلاميه الخالده

٩...ان قتل الامام علي ع هو تمزيق كتاب العلي الحكيم

١٠...ان الامام علي ع يمثل خير البشر فياتي قتله قتل لخيار البشر

١١...ان قتل الامام علي ع في شهر رمضان ...معناه تكذيب النبي محمد ص والذي قال عن اهمية شهر رمضان ....هو شهر دعبتم فيه الى ضيافة اي ان اقدامكم على قتل الامام علي ع هو تجاوز على على الله سبحانه وتعالى لان الامام علي هو ضيف الله سبحانه وتعالى وكذلك تجاوز على النبي محمد ص.

١٢...في الزيارة الجامعة الكبيره المروية عن امامنا الهادي ع ..والتي نصت .....

من اراد الله بداء بكم ......

ومن وحده قبل عنكم

ومن قصده توجه اليكم

فاردتم بقتلكم لامام علي ع ان نقطع الصلة به .ولكن هيهات هيهات بل اننا ازددنا تمسك به

١٣...ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ...وابرز مصداق للتعظيم الشعائر الالهية هو تعمقنا وذوباننا بالامام علي ع لذا لجئتم لقتله ظنا بكم باننا سنتركه كلا ورب الكون لان صراطه طريق حق نمسكه

١٤...ان اول امام من ائمة اصحاب الكساء هو امير المؤمنين علي ع فقتلكم اياه خلف ائمة من بعده وجميعهم ينهجون نهجه المقدس ونحن معهم

١٥...قال النبي محمد ص علي مع الحق والحق مع علي يدوى حيثما دار .....حاولتم قتل الحق والحق لايقتل .ارتباطنا بصاحب الحق نحن معه مذ في عالم الذر ولازلنا وسنبقى معه دنيا وبرزخ واخره

١٦...الله جلى وعلى فتح باب الشفاعه لم ارتضى وعلي ع مرتضى عند الله ....حاولتم بقتلكم غلق هذا الباب لكن مواقفه ...عطاءه ...علمه ...قيمه

مثله ..ايمانه ...شجاعته ...دمه ...فتح باب الشفاعة اكثر واكثر

١٧...جبرائيل ع اكثر من مره نادى بحق عليا ع .

نادي ...لافتى الاعلي ...ولاسبف الاذو الفقار....

ونادى ونادى ونادي يوم ضربته على راسه ...نادى ..تهدمت والله اركان الهدى .....

ماذا تعنى اركان الهدى وكبف تتهدم ..وهنا جبرائيل يقسم بالله ان اركان الهدى تهدمت .......

لان الامام علي ع بمثل حقيقة التوحيد..

١٨ ...ان قتل الامام علي ع في شهر رمضان ولاسيما في ليالي القدر المباركه ماذا يمثل ...يمثل

انتهاك صريح لقانون ااسماء وتحدى جلي لله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله اذ يكشف بان هولاء القتله هم ارهابين وملحدين وكافرين بكل الشرائع السماويه ومشركين وضالين ومضلين وهم يمثلون حزب الشيطان.. لان جريمتهم الكبرى بقتل سيد الاوصياء الامام علي .فهم قتلوا رجل السلام في ليلة السلام ...مره اخرى توكد بان خط محمد وال محمد هو خط الله جلى وعلى وهو خط الاسلام الاصيل اما اعدائهم فخطهم خط الشياطين اني سلم لمن سالمكم يال بيت محمد واله ...وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه...واشهد الله وملائكته والانبياء والمؤمنين والمومنات ...انهم قتلوا رجل السلام علي ابن ابي طالب ع في ليلة السلام . والتي هي ليلة القدر .....؟؟؟

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