التقارير

اوربا منقسمة بين مؤيدٍ لروسيا و معارضٍ للحرب. ما هي الشواهد؟! 


د. جواد الهنداوي *||                               تُخطّط امريكا سياسياً و عسكرياً لاطالة مدة الحرب ، وتشارك اوربا سياسياً وعسكرياً فيها . كلاهما ( امريكا و اوربا ) تتبعان منهج التصعيد التدريجي ،من خلال خطوات سياسيّة تتمثلُ في جُرعات العقوبات الاقتصادية والمالية و اخرى ،تصدرُ بين حين و آخر ، ومن خلال اجراءات عسكرية تتمثّلُ في ارسال اسلحة و معدات عسكرية متطوّرة الى الجيش الاوكراني ، و تُضاف الى ما ذُكرْ من اجراءات ، أُخرى نفسيّة و اعلامية و تحريضيّة ، يتبناها الرئيس الامريكي بايدن ، واصفاً نظيره الروسي بوتين بنعوتٍ ، لمْ تُستخدمْ ،من قبل ،لوصف رئيس دولة عظمى ،عضواً دائماً في مجلس الأمن ،مثلْ مجرم حرب او ديكتاتور قاتل او ضرورة مغادرة بوتين السلطة . تصريحات اعتدنا سماعها من قادة او رؤساء امريكيين عن رؤوساء لدول ،ساهمت امريكا بتدميرها وبسرقة ثرواتها كالعراق وسوريا وليبيا ، وباسم الديمقراطية والبناء و حقوق الانسان .         يصفُ الاعلام الامريكي و الغربي ما فعلتهُ و لاتزال جيوشهم و ادارتهم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا بانه تحرير ، و يصف ما تقوم به روسيا في أوكرانيا  بأنه غزو .       وتعتبر امريكا أمنَ دولٍ في منطقتنا، و التي تبعد عن امريكا ب ستة الالاف كيلو متر هو جزء من أمنها القومي ، ويستكثر الغرب  على روسيا و يقف ضّدها حين تهتم روسيا على سلامة أمنها القومي من تمدّد حلف الناتو وتموضعهِ في اوكرانيا ، على حدود روسيا وببعد باقل من ٩٠٠ كيلو متر بّراً ، بين موسكو وكييف ،عاصمة اوكرانيا .      ما نكتبه أعلاه ليس تبريراً للحرب وانما وصفاً مختصراً جداً لبعض اسبابها ، التي تكمنُ في نهجٍ مُتبعٍ في السياسة الامريكية هو " التحريض و التوريط " ، اي دفع الخصم باتخاذ قرار استراتيجي ( الحرب ) ، من اجل استنزافه و مُعاداته ، والتحريض على معاداتهِ ،دولياً و أُممياً .     كثيرٌ من النخب الاوربية ، ونسبة كبيرة من الرأي العام الاوربي يدركون بأنَّ في الحرب الدائرة في اوكرانيا ارادة و رغبة امريكية و ناتويّة ( من حلف الناتو ) . هم يتضامنون و يتعاطفون مع الضحايا ،و يتفهمون الاسباب التي دعت روسيا للحرب ،ولكنهم لا يؤيدون الحرب ،التي تخوضها روسيا ،والتي لحلف الناتو وللولايات المتحدة الامريكية ارادةً و مصالح .        رئيس وزراء فرنسا الاسبق ،السيد دومنيك فيلبان ( كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس جاك شيراك ،والقى كلمته المشهورة في الامم المتحدة،في آذار عام ٢٠٠٣ ، مدافعاً بشّدة عن موقف فرنسا المعارض للحرب على العراق ،ثّمَ رئيساً للوزراء ) ،في مقابلة تلفزيونية له قبل ايام ،مع احدى القنوات الفرنسيّة ، تحدّثَ وبصراحة عن دور كبير لامريكا وللناتو  في الحرب الروسيّة الاوكرانية ، وقال " نحن كذبنا على الرئيس بوتين ،وهو لمْ يعُدْ يثق بنا" .       صعود احزاب اليمين المتطرف ، كحزب الجبهة الوطنية ، وبرئاسة السيدة " ماري لو بن " ، وكذلك المرشّح "زامور " والمعروف بعنصريته ،هو شاهدُ آخر على تأييد شريحة من المجتمع الفرنسي لموقف السيدة " لو بنْ " المتفهم للموقف الروسي والرافض للهيمنة الامريكية والصهيونيّة ،حتى انّ خصوم السيدة " لو بنْ " من السياسيين الفرنسيين ينعتونها ب " بوتين الفرنسي " . النجاح الذي حققّته احزاب اليمين المتطرف في فرنسا ، في هذه الانتخابات ، يُعزى الى عوامل تتعلق بالسياسة الخارجية اكثر من عوامل تتعلق بالسياسة الداخلية والظروف الاجتماعية و الاقتصادية في فرنسا .      الفوز الكبير الذي حققّه السيد فيكتور روبان ، في الانتخابات التي جرتْ في هنغاريا بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣ ،   يفسّرُ ايضاً تأييد شعبي لمواقفه ،ومنها موقفه المعارض جداً لفرض عقوبات على روسيا ،والمعارض لسياسة مقاطعة منتجات الطاقة الروسيّة .      ما حدثَ في باكستان ، و اقالة رئيس الوزراء  ،السيد عمر خان ، شاهد آخر على تدخل وتحكّم امريكا في مصائر الشعوب و استقلالية الدول ، ويتزامن هذا التدخل المكشوف والذي اعلن عنه صراحة وندّده السيد عمر خان في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب الروسيّة الاوكرانية ، وخاصة في ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية ،الامر الذي زادَ من شعور الشعوب بالغضب ،ليس تجاه روسيا وانما تجاه سياسة امريكا  ،التي تقف وراء حروب وفتن و ازمات المجتمعات والدول .   *سفير سابق / رئيس المركز العربي                           الاوربي للسياسات و تعزيز القدرات .                          بروكسل /  في ٢٠٢٢/٤/١٥ . 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اوربا منقسمة بين مؤيدٍ لروسيا و معارضٍ للحرب. ما هي الشواهد؟! 
التعصب يجتاح العراق
ناشيونال انترست: حان الوقت للسماح لبارزاني الاعتزال في مزبلة التاريخ حيث ينتمي
خفايا وفساد.. ملف النفط في كردستان “شائك ومعقد وخطير”
يرقص بدو الخليج على تدمير سوريا..
باكستان بين التُبَعِيَة لأمريكا والتَحَرُر من قيودها الشارع هوَ الحَكَم:
الحركة الصرخية..!
السيدة خديجة امرأة الريادة والقيادة
معلومات هامة عن "محمود الصرخي" ؟
بعد تحذيرات زيلينسكي.. هل تطلق موسكو معركة فصل شرق أوكرانيا؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك