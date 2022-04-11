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من هو سفير طهران الجديد في بغداد


محمد كاظم آل صادق في موكب لخدمة زوار الإمام الحسين في العراق

 

مع انتهاء فترة مهام ايرج مسجدي وبموافقة من مجلس الوزراء تم تعيين محمد كاظم آل صادق، كسفير جديد لايران في العراق.

وحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية كان آل صادق قد عمل في السفارة الإيرانية في بغداد بمنصب النائب الأول للسفير الإيراني إيرج مسجدي منذ سنين ومن المقرر ان يبدأ عمله في المستقبل القريب.

يشار الى ان السفير الايراني الجديد ولد في النجف الأشرف من أسرة حوزوية علميّة معروفة، وهو الأخ الأصغر للعلّامة الاديب الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق ” ويتحدث العربية واللهجة العراقية بطلاقة.

وأعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق، مشيرة في الوقت ذاته إلى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده عينت محمد كاظم آل صادق سفيراً جديداً لها في العراق خلفاً لإيرج مسجدي، القيادي في الحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أنه سيباشر عمله قريباً.

وأضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور على الأغلب طهران في نهاية الأسبوع الحالي.

يذكر أن السفير السابق إيرج مسجدي بدأ عمله سفيراً في بغداد في إبريل/نيسان 2017، خلفاً لحسن دانائي فر،

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