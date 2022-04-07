التقارير

 الكيان الإرهابي القائم على القتل تفضحه وسائل إعلامه ! 

66 2022-04-07

متابعة ـ مازن الشيخ||

 

مریکا الشیطان الأكبر

 صحيفة نيويورك تايمز: الغارات الأمريكية قتلت 139 مدنيا سورياً بينهم نساء وأطفال 

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن 139 مدنيا بينهم نساء وأطفال، توفوا جراء الغارات الأمريكية على ريفي منبج والرقة، خلال عامي 2016-2017.

وذكرت الصحيفة الأميركية، إنه وفي يوم الـ19 من تموز 2016، استهدفت “الطائرات الأميركية” 3 مناطق، يفترض أنها تابعة لتنظيم “داعش”، بقرية “التوخار”.

وقالت القوات الأميركية، إن الاستهداف قضى على 85 “مقاتلا” من “داعش“، وأكدت الصحيفة بأن الطائرات الأميركية “قصفت منازل بعيدة عن جبهة القتال كان يحتمي بداخلها بعض المزارعين وعائلاتهم وعدد من سكان القرية من القصف وإطلاق النيران ليلاً، وقد توفي أكثر من 120 شخصاً من سكان القرية في تلك الليلة”.

وتابعت الصحيفة: إن غارة جوية في 20 تشرين الثاني 2016، على هدف قالت “القوات الأميركية إنه مصنع متفجرات تابع لتنظيم داعش، تسببت بسقوط 9 ضحايا بين المدنيين”.

وقالت الصحيفة: إن الكثير من الضحايا سقطوا خلال غارات، بنيت على معلومات استخباراتية منقوصة أو قديمة أو مبهمة، وأضافت: “مثلما حدث في غارة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين في مدينة الطبقة بريف الرقة، في آذار من عام 2017”.

وذكرت نيويورك تايمز، أن تلك الوقائع تم الحصول عليها، من أرشيف سري بوزارة الدفاع الأميركية.

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