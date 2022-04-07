التقارير

قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.. تحدٍ ومواجهة جديدة بين الحكومة والبرلمان


ما زال قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يثير جدلا واسعا داخل أروقة وغرف البيت السياسي على اعتبار انه تضمن مواد وصفت بالملغمة والخطيرة والتي تحتاج الى تعديل بشكل جذري.

حيث ذهب برلماني الى اعتبار القانون ملغم ويفتح أبواب الفساد، فيما اشار عضو بالمالية النيابية الى ان هناك مواد عديدة ضمن القانون لن يتم تمريرها.

النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، اشار الى ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية هو قانون ملغم ويفتح أبواب الفساد وبحاجة الى تعديلات جذرية في حال اقتضت الضرورة تمريره.

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون الدعم الغذائي والتنمية عليه إشكاليات كبيرة بدأ من الخلافات الدستورية التي تؤسس لعمل خطير في انتهاك عمليات تشريع القوانين على اعتبار أن المادة 60 من الدستور تشير الى حكومة تصريف الاعمال لايحق لها الا تصريف الاعمال وهو ما جاء في النظام الداخلي ل‍مجلس الوزراء في مادته 42 بالتالي فان ارسال اي قانون ليس من حق مجلس الوزراء في ظل تصريف الأعمال"، مبينا ان "الحكومة في حال كانت تستطيع ارسال قانون فكان الاجدر ارسال الموازنة العامة بدل الاتكاء على قانون اخر يؤدي الى نفس الغرض"

واضاف، ان "القانون يناقض نفسه فهو تارة يشير الى ان القانون للطوارئ والأمن الغذائي وتارة يتحدث عن التنمية وهنالك جوانب اجتماعية وحية لم ينتبه لها ولم يدعمها كما انه يشير الى أن المبالغ الفائضة ستؤول الى الحساب دون الاشارة الى ان الحساب الى من سيذهب ومن سيتحكم به ومخول بالصرف منه لا سيما انه يحمل صفة حساب"، لافتا إلى انه "في المادة 3 يتحدث عن حق الاقتراض داخليا وخارجيا بالرغم انه يتحدث عن حساب الفائض من الأموال فكيف يتم الاقتراض ثم يذهب للحديث عن أي موارد أخرى دون الإشارة الى حدودها وهنا تعطي الحق لبيع الاملاك العامة والعقارات التابعة للدولة لتمويل الحساب ما يعني أن القانون ملغم بشكل غريب".

وتابع ان "القانون لم يحدد المشاريع بل تركها مقترحة من الجهات وهذا مخالف لان الطوارئ للحاجة الضرورية وليس الامور العامة كما انه تحدث عن تسديد مستحقات الفلاحين التي هي بالاصل تم تسديدها دون الحديث عن برنامج او مشروع لدعم القطاع الزراعي او زيادة كميات المحاصيل الزراعية"، مشددا على أن "القانون فتح باب للفساد ولم يتم تحديد نسب المحافظات ما يجعله قانونا مرفوضا بشكل قاطع خصوصا انه لم يرسل الى شورى الدولة كما يحصل في جميع القوانين السابقة كما انه لا توجد لجنة قانونية برلمانية لدراسته من الناحية القانونية ما يجعله أشكال كبير على مجلس النواب ويجب ان لا يمر الا بتغيرات جذرية تعيد صياغته بما يحفظ الأموال العامة".

عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري، اشار الى ان هنالك بعض المواد ضمن القانون لن يتم تمريرها بأي شكل من الأشكال.

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة ناقشت ودرست القانون بكل تفاصيله ولن تقبل بتمرير المادة المتعلقة بالقروض"، مبينا ان "القانون اعطى صلاحيات كبيرة لوزير المالية وهو امر غير مقبول ولن نسمح به لأنه مخالف لقانون الموازنة".

واضاف، ان "القانون خصص اموال كبيرة وصلت نسبتها الى 5% للطوارئ وهو ايضا امر لن نقبل به اضافة الى تخصيص نسبة اخرى مشابه تحت عنوان كلفة انتاج النفط وهي ايضا لن تمر على اعتبار ان كلفة انتاج النفط سيتم تحصيلها كوقود".

واضاف، ان "القانون يناقض نفسه فهو تارة يشير الى ان القانون للطوارئ والأمن الغذائي وتارة يتحدث عن التنمية وهنالك جوانب اجتماعية وحية لم ينتبه لها ولم يدعمها كما انه يشير الى أن المبالغ الفائضة ستؤول الى الحساب دون الاشارة الى ان الحساب الى من سيذهب ومن سيتحكم به ومخول بالصرف منه لا سيما انه يحمل صفة حساب"، لافتا إلى انه "في المادة 3 يتحدث عن حق الاقتراض داخليا وخارجيا بالرغم انه يتحدث عن حساب الفائض من الأموال فكيف يتم الاقتراض ثم يذهب للحديث عن أي موارد أخرى دون الإشارة الى حدودها وهنا تعطي الحق لبيع الاملاك العامة والعقارات التابعة للدولة لتمويل الحساب ما يعني أن القانون ملغم بشكل غريب".

وتابع ان "القانون لم يحدد المشاريع بل تركها مقترحة من الجهات وهذا مخالف لان الطوارئ للحاجة الضرورية وليس الامور العامة كما انه تحدث عن تسديد مستحقات الفلاحين التي هي بالاصل تم تسديدها دون الحديث عن برنامج او مشروع لدعم القطاع الزراعي او زيادة كميات المحاصيل الزراعية"، مشددا على أن "القانون فتح باب للفساد ولم يتم تحديد نسب المحافظات ما يجعله قانونا مرفوضا بشكل قاطع خصوصا انه لم يرسل الى شورى الدولة كما يحصل في جميع القوانين السابقة كما انه لا توجد لجنة قانونية برلمانية لدراسته من الناحية القانونية ما يجعله أشكال كبير على مجلس النواب ويجب ان لا يمر الا بتغيرات جذرية تعيد صياغته بما يحفظ الأموال العامة".

عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري، اشار الى ان هنالك بعض المواد ضمن القانون لن يتم تمريرها بأي شكل من الأشكال.

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة ناقشت ودرست القانون بكل تفاصيله ولن تقبل بتمرير المادة المتعلقة بالقروض"، مبينا ان "القانون اعطى صلاحيات كبيرة لوزير المالية وهو امر غير مقبول ولن نسمح به لأنه مخالف لقانون الموازنة".

واضاف، ان "القانون خصص اموال كبيرة وصلت نسبتها الى 5% للطوارئ وهو ايضا امر لن نقبل به اضافة الى تخصيص نسبة اخرى مشابه تحت عنوان كلفة انتاج النفط وهي ايضا لن تمر على اعتبار ان كلفة انتاج النفط سيتم تحصيلها كوقود".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.. تحدٍ ومواجهة جديدة بين الحكومة والبرلمان
تونس والعراق وحلولهما لحالة الانسداد السياسي .
كربلاء: مجاميع مسلحة تستولي على أراضي مواطنين وتبيعها
انتهاء مهلة انتخاب الرئيس.. العراق يدخل الفراغ الدستوري
هل بالغت موسكو بتقدير قوتها العسكرية فتراجعت في كييڨ؟
تقدير موقف حول مسرح العمليات في اوكرانيا
الكورد الفيليون قتلوا بسبب اتباعهم مذهب ال البيت ع، 
قصة الانقلاب الفاشل في باكستان، عالم ينهار عالم ينهض..!
قانون الامن الغذائي يثير لغطا كبيرا داخل البرلمان
تأملات في الصوم والصيام عند الإسلام والديانات والحضارات الاخرى 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك