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قانون الامن الغذائي يثير لغطا كبيرا داخل البرلمان


قانون "الامن الغذائي": المشروع يثير لغطا كبيرا داخل قبة البرلمان ومراقبون يؤكدون: كان الاجدى بالحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة.

اثار مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي الذي طرح من قبل مجلس الوزراء لغطا كبيرا داخل قبة البرلمان في وقت استغرب مراقبون من قيام الحكومة بتقديم مشروع الامن الغذائي واهمال قانون الموازنة.

صراع جديد بدأ فتيله يشتعل داخل مجلس النواب سببه مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.. لاسيما أنه جاء من حكومة مهمتها تصريف الأعمال فقط  ليكشف قانونيون ان الامر يعد خرقا واضحا وصريحا من قبل مجلس الوزراء.

 

ويرى اقتصاديون ان قانون الموازنة فيه أوراق موجهة وتنبؤات مستقبلية اما قانون الأمن الغذائي فيفتقد لتلك الضمانات..وكان الاجدى بالحكومة ارسال مشروع الموازنة.

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قانون الامن الغذائي يثير لغطا كبيرا داخل البرلمان
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