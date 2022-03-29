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ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد؟.. خبير قانوني يجيب


كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عن الامور التي ستحدث في حال اخفث مجلس النواب بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا الاربعاء.

وطرح التميمي في منشور له عبر موقعه في فيسبوك  تساؤلا: ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية من جديد، فيما اجاب بعدة نقاط وهي:

١.وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢..فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.. وبعد جلسة يوم ٢٦ آذار التي أجلت ليوم ٣٠ اذار فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها مرة أخرى اذا اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لغاية ٦ نيسان فقط..فإذا تجاوزنا ..هذه إلمدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا اعلاه التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة.. وسنكون أمام فشل غير قابل للحل ..وربما ..يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور ...أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري ..وربما نكون ..في حالة حصل ذلك ..امام انتخابات مبكرة جديدة ...وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية ..وفق ذات المادة أعلاه..

٢.أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يعني ٢٢٠ نائب وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على ٥٠ صوت والثاني على ٣٠ يكون صاحب ال٥٠ صوت هو رئيس الجمهورية يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة ٧٠ دستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ .

٣. ويتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين ..

٤.ويمكن ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوز اء في يوم واحد ..

٥.بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال ١٥ يوم من أدائه اليمين .. والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال ٣٠ يوما من تكليفه وفق المادة ٧٦ من الدستور بكافة تفاصيلها.

وحدد مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا الاربعاء، بعدما اخفق في اكمال النصاب القانوني لعقدها السبت الماضي.

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ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد؟.. خبير قانوني يجيب
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