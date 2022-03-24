محمد صادق الحسيني ||

هل كنتَ تعلم أن أوكرانيا ثاني كيان "يهودي" بعد الكيان الصهيوني المؤقت ، و الذي ترأسه بعض أبنائه...! ؟

1️⃣ - أفرايم كاتسير:

هو الرئيس الرابع لما يسمى بإسرائيل ما بين 24 مايو 1973 إلى 19 أبريل 1978م،من مواليد كييف عاصمة أوركرانيا عام1916م، هاجر مع عائلته إلى فلسطين، دكتوراه في الفلسفة، توفي عام 2009.

‏2️⃣-اسحاق بن زفي:

هو ثاني رئيس ل"إسرائيل" ، وصاحب أطول فترة رئاسة يقضيها رئيس "إسرائيل" بين (1952-1963)، قضي 11سنة على الرئاسة، وهو من مواليد مدينة بولتافا الأوكرانية عام1884م هاجرإلى فلسطين عام 1907 واستقر في يافا، حيث ساعد في تنظيم وحدة هاشومير للدفاع الذاتي.توفي عام 1963 في القدس

‏3️⃣ ليفي أشكول:

ثالث رئيس وزراء "إسرائيل"، بين 1963 إلى 1969 ، ولد في

قرية أوراتوف في مقاطعة كييف عام 1895م.وهاجر إلى فلسطين في عام 1914 في نطاق الهجرة الثانية.

شغل مناصب أمنية في مجال سلاح الدفاع باسم منظمة "الدفاع. توفي في عام 1969في القدس المحتلة.

‏4️⃣ غولدا مائير:

هي إمرأة يهودية أوكرانية، رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية، وُلدت في مدينة كييف أوكرانيا، وهاجرت مع عائلتها إلى مدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن

الأمريكية 1906. ثم هاجرت إلى فلسطين عام 1921م وانتقلت إلى تل أبيب عام 1924، توفيت عام 1978 في القدس المحتلة.

‏وكانت اسمها غولدا مابوفيتز ولمّا مات زوجها في عام 1951م ، تخلّت غولدا عن إسم زوجها مابوفيتز وتسمّت باسم العائلة مائير ، ويعني الإشتعال البرّاق.

عملت في مختلف المهن بين إتّحاد التجارة و مكتب الخدمة المدنية قبل أن يتمّ انتخابها في الكنيست الإسرائيلي في عام 1949م.

‏5️⃣موشي شاريت:

ثاني رئيس وزراء للكيان المؤقت، بين 1953 إلى 1955، وُلد شاريت في مدينة خيرسون أوكرانيا، وهاجر إلى فلسطين في سنة 1909 وتعدّ عائلة شاريت من المؤسسين لمدينة «تل أبيب» الإسرائيلية، درس شاريت الحقوق في إسطنبول ثم انتقل إلى لندن حيث التحق بكلية الاقتصاد ما بين 1922 و1924.

‏قدم موشيه شاريت للدولة الإسرائيلية قبل إنشائها جهودا كبيرة وبخاصة في تدعيم العلاقات والروابط السياسية والاقتصادية مع بريطانيا وساهم في تأسيس قواعد الدبلوماسية الإسرائيلية حينما اختير أول وزير خارجية لها عام 1949. غير أن أهم إنجازاته هو إعادة تنظيم الوكالة اليهودية

‏والمنظمة الصهيونية العالمية التي اختير رئيسا لها عام 1960.

كان يتكلّم العربية بطلاقة وعمل على التفاوض بين الصهاينة وحكومة الإنتداب البريطاني. وتمخّضت تلك المفاوضات عن ولادة دولة الكيان المحتل في عام 1948. توفي في القدس في عام 1965.

‏6️⃣ آبا حوشي:

يهودي من أصول أوكرانية ؛ رئيس بلدية حيفا لمدة 18 سنة بين سنتي (1951 - 1969). من مواليد مدينة تركا أوكرانيا عام 1898م توفي 1969 في القدس المحتلة.

‏7️⃣آحاد هعام:

أحد أهم الكتّاب والمفكرين في الأدب العبري الحديث كما يعد فيلسوف "الصهيونية الروحية"، والذي خرج من تحت عباءته الكثير من المفكرين الصهيونيين خصوصا العلمانيين. وُلد في 18 أغسطس 1856 في بلدة سكيڤا في محافظة كييف بأوكرانيا.هاجر في 1922 إلى فلسطين المحتلة وتوفي 1927 هناك

‏على فكرة

كان لليهود البيزنطيين في القسطنطينية روابط عائلية وثقافية ولاهوتية مع يهود كييف بحلول القرن الحادي عشر. على سبيل المثال، شارك بعض يهود القرن الحادي عشر من كييف روس في تجمع مناهض لليهوديين القرائيين عُقد إما في سالونيك أو في القسطنطينية. وكانت إحدى بوابات مدينة كييف

‏الثلاثة في زمن ياروسلاف الحكيم تسمى زيدوفسكي (يهودية).

ذُكر اليهود لأول مرة في عام 1030 في هاليتشينا (غاليسيا)، أقصى غرب أوكرانيا. وأصبح اليهود رعايا للملوك البولنديين وأقطابهم منذ الجزء الثاني من القرن الرابع عشر. كان عدد السكان اليهود في هاليتشينا وبوكوفينا،

‏وهما جزء من الإمبراطورية النمساوية المجرية، كبيرًا للغاية كانت تشكل 5٪ من السكان اليهود في العالم.

انتهى

‏هل تعلم الآن لماذا قام العالم الغربي وخاصة بريطانيا وأميركا كلها لدعم الاوكران بكل شيء وفعلوا كل الممنوعات لدعمها! ؟

‏ملاحظة:

هذه المعلومات كلها منقولة من موسوعة ويكيبيديا وغيرها من مواقع الانترنت وليست مني، وما اقوم به هنا مجرد تنبيه والتفاتة باتت ضرورية في ظل ما يجري ...!

وعيك - بصيرتك

ــــــــ