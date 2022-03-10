التقارير

العالم يتذمَّر وأميركا تُسارع في تفكيك نفسها من الداخل؛


 

د. إسماعيل النجار ||

 

تتسارع الأحداث في العالم على جبهاتٍ عِدَّة،والولايات المتحدة الأميركية تستعجل السيطَرَة على أربع زوايا الكُرَة الأرضية، بعدما شعرت أن الحبل المتين التي تُمسكُ بهِ أصبح يتفلَّت رويداً رويداً من بين أصابع أيديها، وتتحمَّل إيران المسؤولية من وُجهَة النظر الأميركية، لأنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمرَّدَت عليها ورفعت سقف التحدي معها ولم تأبَه لعظمة قوتها العالمية حتى أنهُ وصل بها الأمر قصف قواعدها العسكرية وإسقاط طائراتها والسيطرة عليها،

روسيا التي كانت تُجانب أميركا الصدام تعلمت من كوريا وإيران درساً جعلها أكثر صلابة وتمرداً وقررت أن تستعيد دورها كقوة عُظمَىَ وقطب وحيد وبارز  بوجه الولايات المتحدة،

من جهتها واشنطن سارعت الخُطَىَ لمحاصرة موسكو وبكين فأخطأت في الحسابات بإستعجالها الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر التحريض الكبير لزيلنسكي والضخ الإعلامي المُبرمَج،

فأصبحت الأرض تغلي كالبركان تحت أقدام النازيين الجُدُد وإنكشف الغطاء عن الفضيحة الجريمة التي ترتكبها أميركا على الأراضي الأوكرانية من خلال بناء 14 مصنع للغبار الفايروسي فتم تدميرها على يد القوات الروسية وكشف الأمر عبر وسائل الإعلام مما يؤكد وحشية أميركا وإجرامها المنقطع النظير.

الحرب المدمرة في أوكرانيا وإنعكاساتها الأمنية والإقتصادية تتحمل تبعاتها واشنطن، وهي إنعكسَت إرتفاعاً بأسعار النفط العالمية حيث تحدثت أوساط إقتصادية أن سعر البرميل سيلامس ال 200$ أميركي بعد رفض السعودية والإمارات رفع سقف الإنتاج  وأن سعر المتر المكعب من الغاذ سيتجاوز ال 4000$ إذا تعطلت إمدادات الغاز الروسية الى أوروبا.

أميركياً المشهد بدآ صعب جداً بعدما بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين 4،3$ الأمر الذي يهدد حركة النقل التجاري داخل الولايات الأميركية التي تعتمد إعتماداً كلياً على شاحنات التخزين والنقل لعدم توفُر مستودعات تخزين كبيرة داخل مخازن توزيع المواد الغذائية،

إرتفاع سعر ليتر البنزين في ألولايات ألمتحدة الأميركية إنعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية أسوةً بِكُل دوَل العالم رغم أن أميركا هيَ أم الدولار.

ماذا لو إتسعت رقعة الحرب وسيطرة روسيا داخل القارة العجوز كيف ستستمر أميركا في ظل ضائقة إقتصادية كبيرة وركود في سوق العمل؟ وخصوصاِ أن سبع ولايات تطالب بالإنفصال عنها منذ أكثر من خمسة عشرة عام وتقف على رأس القائمة كاليفورنيا وتكساس،بعكس روسيا التي تمتلك إكتفاء غذائي ذاتي وكميات ضخمة من النفط والغاز بمساحة تتجاوز الولايات المتحدة الأميركية بضعفين،

سعير النار الأميركية الملتهب على أطراف روسيا لن تكون واشنطن بمنأى عنه إذ لم تتدارك أخطاءها وتتراجع عن غَيِّها وطموحاتها المستحيلة.

 

بيروت في....

           10/3/2022

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القصة الكاملة لكورونا: بالوثيقة والبرهان
العالم يتذمَّر وأميركا تُسارع في تفكيك نفسها من الداخل؛
اردوغان يلعب على الحبلين:تل أبيب وطهران..!
حقيقة حرب الكورونا بين واشنطن وبكين ولغز مباريات اوهان..!
تقرير مهم ومهم جداً: الراية الخداعة..!
بايدن حرّض، حشد، هدّد ووعد؛ وفي الميدان هرب وتخلّى عن وعوده لأوكرانيا
بوتين يفاوض واشنطن سراً في باريس..اخرجوا من اوروبا سلماً او اخرجكم حرباً ..!
الحرب الروسيّة -الاوكرانيّة مناسبة لعلاقات عربية - امريكية جديدة .
موسكو تبعث رسائل تحذيرية للدول الخليجية والمخابرات الروسية تلمح إلى إمكانية تزويد الحوثيين بأسلحة "فتاكة"
بعد قرار بايدن.. هذه تداعيات الحظر الأميركي على النفط الروسي
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك