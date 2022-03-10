حقيقة حرب الكورونا بين واشنطن وبكين ولغز مباريات اوهان..!

محمد صادق الحسيني ||

الرئيس الاميركي يعلن حالة الطوارئ ، في الولايات المتحده ، ويخصص مبلغ خمسين مليار دولار لمواجهة عواقب انتشار هذا الوباء في بلاده ، بينما يواصل وزير خارجيته ، جورج بومبيو ، مطالبة ايران بالتزام الشفافيه في الاعلان عن الأرقام الحقيقيه لأعداد المصابين والمتوفين بسبب الأصابة بفيروس الكورونا .

اي ان هذا العنصري المعروف يتهم ايران بعدم الشفافيه او بالأحرى بالكذب والخداع . الامر الذي يحتم على المحللين ان يطرحوا على بومبيو بعض الأسئلة الملحة ، او الطارئه ، طالما ان رئيسه ترامب قد أعلن حالة الطوارئ . وهي كما يلي :

١)عقدت في مدينة ووهان الصينيه دورة الألعاب العسكريه العالميه ، لهذا العام ، من ١٨/١٠/٢٠١٩ وحتى ٢٧/١٠/٢٠١٩ . وشارك في هذه الدورة ما يزيد على تسعة آلاف مشارك ، بينهم ثلاثمائه عسكري اميركي ، ادخل خمسة منهم الى المستشفيات في مدينة ووهان الصينيه وتم تشخيص اصابتهم بفيروس Covid / 19 وأعيدوا الى بلادهم بعد ان عولجوا وكتب الله لهم الشفاء من هذا المرض . علماً ان ذلك مثبت بالوثائق والمراسلات الديبلوماسيه الرسميه بين بكين وواشنطن .

فلماذا لم تعلن عن هذا الموضوع يا سيد بومبيو واخفيته عن الشعب الاميركي وعن العالم كله ؟ وبكلمات اخرى لماذا قمت ، انت ووزير الحرب الاميركي ، بالتستر على هذا الخطر العابر للقارات طوال هذا الوقت ولم تتصرفوا كدولة وانما تصرفتم كعصابة ساهمت في انتشار هذا الوباء على نطاق واسع ، اذا لم نقل انها نشرته على نطاق واسع في العالم ؟

٢)اما السؤال الثاني الذي يجب ان يوجه الى بومبيو ورئيسه ترامب فيتعلق بتوقيت ظهور الأصابع الاولى لهذا الفيروس ، في مدينة ووهان الصينيه ، والتي ظهرت ( الاصابه ) بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ ، اي بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء الألعاب العسكرية العالميه التي شارك فيها جنودكم المصابون بالكورونا . مع ضرورة التذكير بان فترة الحضانة لهذا الفيروس تمتد من ١٤- ٢٧ يوماً . وهذا يعني ان المصاب الصيني الاول قد اصيب بهذه العدوى من احد جنودكم . وهو الامر المثبت طبياً ووثائقياً وعبر مراسلات حكومية رسميه بينكم وبين الحكومه الصينيه .

وهنا يطرح السؤال : لماذا انتظرتم منذ ذلك التاريخ وحتى ١٣/٣/٢٠٢٠ حتى تعترفون بانتشار هذا الوباء في الولايات المتحده الاميركيه ؟ ام هل استفزكم السبق الصحفي الذي حققته ونشرته صحيفة نيويورك تايمز الاميركيه يوم امس وقالت فيه ان احد سيناريوهات انتشار هذا المرض ، في بلادكم ، تتوقع إصابة ما بين ١٦٠ - ٢١٤ مليون اميركي بهذه العدوى ؟

ام انها ضرورات التنسيق الوثيق ، بين الاداره الاميركيه والحكومه العنصريه البريطانيه ، التي تدرس اتخاذ اجراءات تجعل انتشار هذا الفيروس سريعاً جداً بهدف تحويله الى وباء جماعي " بحجة خلق مناعة جماعيه " ضد هذا النوع من الفيروس ، كما تدعي الجهات الحكوميه البريطانيه الداعيه لذلك !؟

٣)ثم نطرح عليك ، يا سيد بومبيو ، السؤال المتعلق بالمواجهة الصحيه لهذا المرض او بالأحرى الوباء ، السريع الانتشار ، وخاصة في الولايات المتحده التي لا تمتلك نظاماً صحياً قادراً حتى على مواجهة متطلبات ٤٠٠ مليون مواطن اميركي في الحالات الطبيعيه . اذ ان لدى الولايات المتحده تسعمائة وخمسة وعشرين الف سرير في جميع انحاء البلاد . وهذا يعني سرير مستشفى واحد ، وعادي وليس سرير عناية مركزه ، لكل ٤٣٢ مواطن اميركي .

فكيف لو وصلت اعداد المصابين حافة المائة الف مصاب ، في كل ولاية اميركيه ، كما صرح حاكم ولاية أوهايو نفسه ، الذي أعلن عن وجود هذا الرقم من المصابين في ولايته قبل يومين ؟ أين ستعالج هؤلاء الملايين ؟

ثم بماذا ستعالجهم ؟ هل لديكم ما يكفي من المضادات المختلفه لعلاج أمراض الفيروسات ام انكم تفكرون بالاستعانة بالجار الكوبي ، الذي يتقدم عليكم سنوات ضوئيه في هذا المجال ؟ ام ان عنصريتكم وعنجهيتكم لا تسمح لكم بتلقي المساعده من كوبا الشيوعية ؟ الا تعرف ان احد اهم الاداريه التي استخدمتها جمهورية الصين العظمى ، في مكافحة فيروس الكورونا والسيطرة علية والوقوف على بعد خطوة من القضاء عليه نهائياً في الصين ، هو العقار الطبي الكوبي : إنترفيرون / ألفا / ٢ ب ( Interferon Alpha 2 B ) ؟ الذي استخدمته الصين على نطاق واسع خلال الأشهر الثلاثه الماضيه ،والذي ساعد على شفاء عشرات آلاف المصابين .

٤)وما هي خطة الطوارئ هذه وأنتم دولة لا تملك الحد الأدنى من وسائل التحقق من الإصابات والأدوية والأمصال الضروريه لمعالجة المصابين ؟ هل تعلم ان الولايات المتحده " بعظمتها " قد اجرت عشرة آلاف فحص لمشتبه بهم كمصابين بالموروثات ، حتى العاشر من الشهر الحالي ، بينما نفذت حكومة كوريا الشماليه مائتي الف عملية فحص في نفس الفتره الامنيه ؟

٥)ثم أين هي جديتكم ، في مواجهة هذا الوباء المنتشر ، على اراضيكم قبل اراضي غيركم ، عندما يعلن ترامب نفسه ، في خطابه الذي أعلن فيه حالة الطوارئ ، ان ادارته قد قررت انشاء صندوق برأسمال خمسين مليار دولار لمواجهة هذا الوباء ؟

وهل تعلم يا سيد بومبيو كم رصدت الحكومه الالمانيه لمواجهة هذا الوباء على أراضيها ؟ لقد قررت يوم ١٢/٣/٢٠٢٠ رصد مبلغ خمسمائة وخمسين مليار يورو لهذا الغرض . اي بزيادة خمسمائة مليار عما رصدتم انتم ، " الدولة الأعظم " في العالم .!

فأين الثرى من الثريا ؟

كفوا عن الكذب والنفاق والاستعراضات التلفزيونية وصارحوا شعبكم ، قبل الشعوب الاخرى ، بحقيقة اعداد المصابين والموتى عندكم ، من جراء هذا الوباء . ام انكم تعتقدون بان العالم سيصدق اكاذيب رئيسكم ترامب ، الاستباقيه ، بخصوص اعداد هؤلاء الموتى ، والتي ادلى بها قبل حوالي عشرة ايّام ليدعي ان عدد من يموتون بالإنفلونزا العاديه اكثر ممن ماتوا بوباء الكورونا ؟

وعليكم ان تعلموا ، يا من كنتم تعتقدون انكم سادة العالم ، بان في الولايات المتحده نفسها الكثيرين من العلماء الممتازين ومراكز الابحاث. ، التي يشهد لها بمهنيتها وصدقها وحرصها على ايجاد حلول علمية مناسبة لكل الاخطار الصحيه التي تعاني منها البشريه ، وهي تضع نتائج دراساتها المسندة علمياً في متناول الجميع ، ولم يعد بامكانكم تسويق أكاذيبكم على شعبكم وشعوب العالم الاخرى كما كان عليه الوضع في خوالي الايام .

لن تقنع اكاذيبكم العالم بكل ما اوتيتم من سحرة ومشعوذين ، وما هي الا خطوات وتظهر الحقيقة الناصعة للعالم اجمع وعندها ستاتي اللحظة الفاصلة

والقي السحرة ساجدين

بعدنا طيبين قولوا الله

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