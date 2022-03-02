دعم العصابات في سوريا لحرق سوريا..

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نعيم الهاشمي الخفاجي || عندما اندلعت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا قامت حسابات الإعلاميين والناشطين في منصة تويتر من أنصار الحركات الإرهابية الوهابية الاخوانية في كتابة تغريدات يحاولون تدليس الحقائق والقول أن العصابات الإرهابية في سوريا لم تتلقى دعم من دول الناتو، صحافي أسامة بن لادن الإخواني الوهابي السوري موفق احمد زيدان مراسل قناة الجزيرة في باكستان كتب التغريدة التالية( ‏بعد ساعات على غزو ‎بوتين لأوكرانيا تُسارع ‎هولندا لإرسال 200 صاروخ ‎ستينغر للمقاومة الأوكرانية، وترسل معه ‎بريطانيا مئات من صواريخ جافينال المضادة للدروع...بينما في ‎سوريا لم يجرؤ زعيم عربي أوإسلامي على إرسال مضاد واحد للطيران،الذي قتل ودمر وشرد ما عجز القلم عن وصفه لعقد كامل..). اقول إلى هذه المفتري الكذاب، الواقع على الأرض يثبت دول الخليج دعمت العصابات الإرهابية في سوريا في أكثر من ١٥٠مليار دولار، هذه الأموال تعادل ميزانية الدولة السورية لمدة عشرين سنة، فكيف يكون شكل ولون الدعم المالي والتسليحي الكبير، اعتراف رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم دليل على فضح ما كان مخفيا عن الغالبية من المواطنين العرب من المحيط إلى الخليج، اعترافات حمد بن جاسم كانت مُحاولة لتبرئة قطر من بَعض جوانب خِلافها مع السعوديّة، كلام حمد بن جاسم جاء بعد محاصرة السعودية ودول الخليج قطر وحاولوا إسقاط النظام القطري الحاكم بوقتها، تصريحات حمد بن جاسم كشف النقاب عن التعاون القطري السعودي، بعد تنسيقٍ وتحالف تامين بين الجانبين، الأمير حمد بن جاسم كَشف أنّه التقى العاهل السعودي بوقتها الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض، وأبلغه بوجود خُطّة قطريّة بالتنسيق مع القوّات الأمريكيّة وتركيا بالتدخّل في سورية في بداية الأزمة، وأن الملك عبد الله باركَ هذهِ الخُطوة وأعطاه الضوء الأخضر، وقال “نحن معكم، أنتم سيروا في هذا الموضوع ونحن نُنسّق، ولكن فلتبقوا أنتم مُستلمين المَوضوع”، اغرب نكتة قالها حمد بن جاسم تهاوشنا على الفَريسة فضَاعت مِنّا، الفريسة يعني الشعب العربي السوري. أن الشيخ بن جاسم بتصريحاته لقناة قطر اعترف أن الجميع تورّط في سورية، إلى درجةِ دَعم جبهة النصرة، وبتنسيقٍ كامل مع القوّات الأمريكيّة وكالة المُخابرات المركزيّة، التي كانت تُشرف على توزيع كُل شيء المال والسّلاح، وعندما أصبحت النصرة غير مَقبولة جَرى وضعها على قائمة الإرهاب توقّف الدّعم لها. مضاف لذلك ايضا فضيحة كشف تحقيق أجرته شركة تويوتا اليابانية أن 4 دول عربية اشترت عشرات الآلاف من سيارات الدفع الرباعى تويوتا لاندكروزر وهيلوكس وسلمتها لداعش، وأن قطر وحدها اشترت 32 ألف سيارة 2012، ومثلها على دفعات من موديلات وهى سيارات كانت علامة فى استعراضات داعش ومشتقاتها فى سوريا وليبيا والعراق. السيارات والكاميرات أظهرت داعش أنه أكبر من مجرد تنظيم إرهابي، من إشارات وتقارير تربط بين داعش وزعيمها النافق أبو بكر البغدادى، وبين أجهزة استخبارات، وهى علاقة بدأت بعد الغزو الأمريكى للعراق، وتم تسليم الرقة السورية، والموصل العراقية وتكريت بتعاون الاهالي والساسة من ابناء تلك المناطق ومعهم غالبية شيوخ العشائر …..الخ. قام تنظيم داعش مدعوما بفرق تلفزيونية وفضائية تصنع له أفلاما احترافية بجودة عالية، وتبدو أنها من إنتاج قناة أو مدينة إعلام كبرى، بل معظم إنتاج افلام العصابات الإرهابية تنتج في استوديوهات قناة الجزيرة وموفق احمد زيدان أحد هؤلاء الداعمين والعاملين مع الشبكات الإرهابية المجرمة. البغدادى بين ليلة وضحاها أصبح فجأة زعيم داعش يتم تحت سمع وبصر وكاميرات أقوى أجهزة الاستخبارات فى العالم، القى خطبة في جامع الموصل والطيران المسير للاستخبارات الدولية إلى أربعة دول عظمى يجوب منطقة الشرق الأوسط ليل نهار ولم يتم استهدافه وقتله،، ناهيكم عن الاستخبارات التركية التي كانت ترتبط بعلاقات مع داعش. أقول إلى موفق زيدان ستعملوكم لحرق الشعب العربي السوري اعرفوا حجمكم أدوات بيد الاستعمار والصهيونية، غايتهم تحطيم سوريا يا فلتة الزمان، دول الرجعية البدوية الوهابية أدوات بيد من صنعهم أمروهم بدعم العصابات الإرهابية لحرق الشعب السوري وفعلوا، أمرتهم في الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفييتي دعموا…وهكذا. ‌‎لا يمكن إنكار حقيقة وصول الاف الارهابيين تم ارسالهم لسوريا ومعها المليارات وبدعم تركي قطري سعودي لقتال الجيش السوري وبضوء أخضر من دول الناتو. أقول إلى هذا الأفلاطوني وفلتة الزمان، هل جرأ العربان على دعم غزه، ‌‎وهل أنت يا مجرم ياعديم الضمير والإنسانية اوروبي حتى يرسلوا لك ما تريد، ألا تعلم أن ارواح سكان دول الناتو هي من الدرجة الاولى وارواح العرب درجة عاشرة. ‌‎الدول الخليجية اشترت اسلحة من صربيا واغرب نكتة الجماعات الإرهابية باعوها إلى تجار السلاح ومنها ماذهب لليبيا معهم عندما أرسلهم الخليفة أردوغان للحرب في ليبيا ومنها ما ذهب معهم لأذربيجان عندما ارسلهم للحرب ضد ارمينيا…..الخ. الدعم الغربي للناتو اوكرانيا لأن اوكرانيا البوابه القريبة لمحاصره روسيا وايضا لاهدافها الجيوسياسية. العصابات الإرهابية باعوا مضادات الطائرات كانت لديكم في الغوطة الشرقية في اتفه الأثمان بل وتم تسليمها للقوات السورية في الغوطة الشرقية وخرجوا إلى إدلب في اسلحة كلاشنكوف خفيفة فقط، الجيش السوري استلم كل اسلحة الارهابيين الثقيلة والمتوسطة في أرياف دمشق ودرعا وحمص وحماة، ‌‎لم اتوقع ان موفق زيدان ساذج الى هذه الدرجه، المقارنة التي طرحها بعيده كل البعد عن الواقع. أحد المعلقين وهو مرتبط بالعصابات الارهابية في سوريا اسمه أنيس الجندي كتب التعليق التالي( ‌‎المملكة العربية السعودية أرسلت وتم التسليم للأركان وبعدها تمت غزوة زهران علوش وأحرار الشام وصقور الشام والتشكيلات التابعة للإخوان ووضعت يدها عليها هل تنكر ذلك، بإمكانك توجيه السؤال لهم لماذا لم يستخدموها). هناك حقيقة الرد للحكومة السورية والقوات الأمنية يكون شديد لحواضن القوى الإرهابية لذلك الحواضن تمنع الإرهابيين استخدام الأسلحة التي تثير غضب الحكومة السورية، بحيث لم يتم استهداف التجمعات المدنية مثل ماحصل ويحصل بالعراق لان الرد السوري الحكومي يكون مزلزل على عكس ردود الحكومة العراقية التي لاتجرأ أن تنفذ أحكام الاعدامات بحق الذباحين بعد وقوع كل عملية إرهابية لتكون رادع إلى انصارهم بعدم تفجير المزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدف الأسواق المزدحمة. احد حسابات الإرهابيين اسمه حر كتب( ‌‎فصائل درعا كان عندها ستينجر واستعملوها واسقطوا الكثير من الحوامات بعض فصائل أدلب أيضا.لكنهم سلموا كل السلاح الثقيل للنظام.). نعم استعملوا الصواريخ ضد طائرات الهليكوبتر واسقطوا عدد منها عندما كانت تنقل المواد الغذائية إلى بلدة الفوعة وكفريا الشيعيتين. هناك حقيقة الدول العربية هي من دمرت سوريا العراق ليبيا اليمن ودفعت للغرب أموال طائلة من جل ذالك. في سوريا الف كتيبة وألف فصيل وألف قائد وكل واحد يتبع دولة إقليمية ولها توجه. ‌‎الصراع في أوكرانيا لم ولن يطول بل سوف نرى قريبا قرار وقف إطلاق نار وتوقيع اتفاقية سلام بين روسيا واوكرانيا، قبل قليل تناقلت المواقع الإخبارية العاجل التالي، عاجل وزير الخارجية الروسي ‎لافروف يقول إن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة، وعمدة ‎كييف يصرح بأن ‎روسيا تحشد قواتها في محيط المدينة….الخ. قرقور قناة الجزيرة داعمة العناصر الإرهابية كتب التغريدة التالية ( يطلقون على الصراع الدائر في أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة، مع انها فقط بين الغرب وروسيا، وهذا يكشف لنا ان القوى الكبرى تعتبر نفسها هي العالم وبقية البشرية لا وجود لها في حسابات الكبار). نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 2/3/2022