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نيبينزيا: لا نخوض حربا ضد أوكرانيا بل ننفذ عملية لحماية سكان دونباس


أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وتطهير أوكرانيا من النازيين.

وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إلى أن روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظرا "لطابعه المعادي لروسيا".

وقال نيبينزيا إن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء "القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا" عام 2014، والجرائم التي ارتكبوها والدعم الغربي لهم.

وأضاف أن الغرب "جعل من أوكرانيا بيدقا في لعبته الجيوسياسية" وأكد أن القوات الروسية ستنجهز مهامها في أوكرانيا قريبا.

ونفى قصف الجيش الروسي المدن الأوكرانية، مشيرا إلى عدد كبير من التقارير الإعلامية المضللة.

ونفى في هذا الصدد صحة المعلومات عن قصف روضة للأطفال في أوكرانيا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.

وأضاف أن "القوميين المتطرفين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تنشر راجمات الصواريخ في المناطق السكنية.

وأشار إلى مقتل 4 مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية على منطقة دونباس.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا صباح الخميس 24 فبراير الجاري

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