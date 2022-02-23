مراجعة قائمة بقرارات مجلس الامن الدولي العقابية الخاصة بالعراق(١٩٩٠-٢٠٠٠)

سعيد ياسين موسى ||

أصدر مجلس الأمن 53 قرارا خاصا بالعراق خلال الأعوام من 1990 إلى 2000، أهمها قرار فرض الحصار عليه، وقرار إخراجه من الكويت ولو باستخدام القوة، وقرار "النفط مقابل الغذاء".

· وكان أول هذه القرارات هو القرار رقم 660 الذي صدر في 2 أغسطس/آب 1990، يوم الغزو العراقي للكويت، حيث دعا القرار العراق للخروج من الكويت مباشرة ودون شروط، ثم اتخذ قرارات عدة بفرض عقوبات اقتصادية عليه وتدمير أسلحته، ثم كان قرار "النفط مقابل الغذاء" لتخفيف آثار الحصار على الشعب العراقي.

أهم القرارات:

كانت بعض قرارات مجلس الأمن ذات تأثير كبير على الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق، ومنها:

· القرار 660: صدر في 2 أغسطس/آب 1990؛ ويدين الاحتلال العراقي للكويت، ويطلب من الجيش العراقي الانسحاب الفوري غير المشروط إلى مواقعه قبل الأول من أغسطس/آب 1990. كما طلب من الطرفين البدء بحوار مباشر لحل الاختلافات بينهما، بدعم من جامعة الدول العربية.

· القرار 661: صدر في 6 أغسطس/آب 1990؛ وفرض بموجبه حظر اقتصادي على العراق، فقد طالب فيه مجلس الأمن جميع الدول بالامتناع عن أية تبادلات تجارية مع العراق، باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية.

· القرار 687: صدر في 3 أبريل/نيسان 1991؛ وطالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة خاصة بذلك، كما طالب العراق بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق. وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق، وعينت وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين.

· القرار 887: صدر في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1992؛ ويدين فيه مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن المجلس، ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين، كما يطلب من العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.

· القرار 1284: صدر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ ويشير إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم.

كما يقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش بالوصول فورا ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، وإلى جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم، ويتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع هذا القرار الدول والمنظمات الدولية على تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق.

· قرار النفط مقابل الغذاء ومتعلقاته:

اتخذ مجلس الأمن الدولي 17 قرارا متعلقا ببرنامج "النفط مقابل الغذاء"، بدأ أولها في 14 أبريل/نيسان 1995 وهو القرار رقم (986)، وتلت ذلك عدة قرارات تتابع تطبيق هذا القرار وتمدد فترته كل ستة أشهر.

1. وهذه القرارات هي ذات الأرقام الآتية: (1051)، (1111)، (1129)، (1143)، (1153)، (1158)، (1175)، (1210)، (1242)، (1266)، (1275)، (1280)، (1281)، (1284)، (1293)، (1302).

· ومن أهم القرارات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء:

القرار 986: صدر في 14 أبريل/نيسان 1995؛ يمكّن العراقَ من بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مجموعه مليار دولار أميركي كل تسعين يوما، واستخدام العائدات النفطية لشراء الإمدادات الإنسانية.

· القرار 1051: صدر في 27 مارس/آذار 1996؛ يطلب فيه من جميع الدول إخطار الوحدة المشتركة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بأية محاولة بيع أو إمداد معتزم القيام بها من أراضيها مع العراق، ويطلب من هذه الوحدة التبليغ عن أية محاولة للتهريب إلى العراق أو تزويده بأية مواد محظورة.

· القرار 1111: صدر في 9 يونيو/حزيران 1997؛ يقرر فيه مجلس الأمن تمديد أحكام قراره رقم 986 عدا الفقرات 4 و11 و12، كما يقرر إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، وما إذا كفل العراق توزيعا منصفا للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية.

· القرار 1129: صدر في 12 سبتمبر/أيلول 1997؛ يعبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من قرار الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها، وما يسببه ذلك من عواقب إنسانية ومشاق على الشعب العراقي.

· القرار 1143: صدر في 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ يقرر فيه تمديد أحكام القرار 986 لفترة أخرى مدتها 180 يوما, كما يقرر استمرار سريان خطة توزيع المواد الغذائية والصحية لحين موافقة الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية.

· القرار 1175: صدر في 19 يونيو/حزيران 1998، ويشير إلى تقرير فريق الخبراء الذي شكلته الأمم المتحدة، ويذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدّر من النفط أو المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير 5.256 مليارات دولار. ويقرر فيه السماح للدول بتصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية بكميات تكفي لتحقيق المبلغ المذكور أعلاه.

· القرار 1281: صدر في 10 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما، تبدأ في 12 ديسمبر/كانون الأول 1999.

· القرار 1284: صدر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999؛ منع مجلس الأمن بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعا باتا.

· القرار 1302: صدر في 8 يونيو/حزيران 2000؛ مدد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 9 يونيو/حزيران 2000 وتنتهي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2000.

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