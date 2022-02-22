التقارير

نعمة الولي الخامنائي..


 

مازن البعيجي ||

 

كل يوم تثبت لنا الأيام وحدة الصراع الاستكباري الإسلامي، تثبت نعمة وجود مثل هذا الولي السياس والعالم الفقيه والعارف التقوائي، الذي خبر فن إدارة الدولة الإسلامية على مباني الإسلام المحمدي الأصيل، وخبر كذلك مكر الأعداء وكيف يفكرون بخبث وبغض مستشرفا خططهم وما يخبئون!

     عالم على رأس دولة تدار بدستور العترة المطهرة عليهم السلام، وعلى قاعدة نيابة الغائب المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، شخص ثنيت له وسادة الرئاسية الشرعية، والقدرة على تمييز الحق من الباطل بنفس رأت منه الناس كيف ستكون عليه إدارة المعصوم يوم يطل بروحه النقية على هذا الوجود.

     ولعل خير مختصر يصف لنا نعمة هذا الولي هي كلمات العالم والفيلسوف والعارف محمد تقي مصباح اليزدي قدس سره الشريف حيث يقول؛ ( انا اقول لكم وبكل صدق!

ولم تبق هناك فرصة حتى ننتظر

 ان يقوم اعزتنا باعطائنا هدية ما

او يتم تعييننا في منصب ومسؤولية ما!

لا اعتقد انه بقي هناك فرص كبيرة

نحن نقضي الايام الاخير من عمرنا

ولكن الشيء الذي قمت بتجربته خلال عمري

الذي يناهز الثمانين او نيف وثمانين عاما

ويوما بعد يوم اصبح اكثر يقينا واعتقادا به

وبحسب تصوراتي قررت ان اعمل به طبقا لذلك،

اسال الله ان يوفقني لذالك،

في هذا النظام هو أطاعة القائد،

انا لست جاهلا بتاريخ الاسلام او المعارف القرأنية ولا بكلام اهل البيت عليهم السلام

ولا بالروايات ولا بالقصص ولا سيرة العلماء ولا بغيرها

لقد دخلت هذا المعترك وانا في سن صغيرة

أكثر من سبعين عاما ،

اكثر من سبعين عاما وانا على معرفة بالكتاب والسنة

وعلى حد علمي وما اتذكره أننا على مر التاريخ الاسلامي،

لم يكن لدينا قائد بهذه الشمولية

بعد الائمة الاطهار سلام الله عليهم اجمعين

ولم يكن لدينا شخص بهذه الشمولية

بحيث يكون لديه ألمام بادق الامور في الادارة

ويكون لديه بصيرة ويكون لديه التفات وان يكون موفقا للعمل،

انا بتصوري أن عملة اليومي هو في حد ذاته يعتبر معجزة،

هل يمكن لانسان عادي ان يقوم بكل هذه الاعمال؟!

مطالعتة...

فهو لايترك رواياته ولا مطالعاته لتدريسه التي هي في وقتها المناسب

اجوبته على الاسئلة الاستفتائية ومايتم من مراجعات،

كل هذه الاحداث العالمية التي تدور في ذهنه

كل واحدة في محلها يفكر فيها ويضع لها الحلول ويجيب عليها،

واحدة من ابرز صفاته التي قلما نجدها في واحد من القادة،

الذين اعرفهم او قرأت عنهم في التاريخ او شاهدتهم هي انشراح صدره

فهو يتعامل مع الاشخاص الذين يعلم بانهم اعداءه مئة بالمئة

ولكنة لايواجههم بذلك ويتعامل معهم بكل ليونة

ويدعوهم للحضور عنده ويريد لهم الخير

انا عن نفسي لو ان شخصا تحدث عني بالسوء في غيابي

فلو واجهته قد لا ارغب ان انظر الى وجهه،

قد قال عني كلاما في مكان ما ،،،!!

نراه يتعامل مع اشخاص يعلم بما يخططون ضده

ومايقومون به وبمن يرتبطون

لكننا نراه يتعامل معهم بلطف ويمسح على رؤوسهم بعطف،

ويرشدهم ويقدم لهم النصح

ان قول هذه الامور قد يكون سهلا

ياترى ما مدى كمية استيعاب الانسان؟!

ولكن مع كل ذلك نرى عبادته وتعقيبات صلواته الطويلة،

وزيارته لمسجد جمكران وزيارته للامام الرضا عليه السلام

لاتنقطع في وقتها أبدا،

واي زيارة؟!

تلك الزيارة التي ربما لاننال توفيقها ولو لمرة في طيلة حياتنا

هذا بالنسبة لنا أمر خيالي ولكن كل ذلك وبمشيئة الله،

قد جُمع في شخص واحد وبما يملكة هذا الرجل من اخلاص

إن الله يزيد في توفيقاته يوما بعد يوم،

اجلسوا في مكان ما وفكروا بدون انحياز،

وضعوا جميع قادة العالم في كفة ميزان وهذا الرجل في كفة أخرى

في ادارته لمجتمعه ،، لايمكنهم مجاراته؟!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نعمة الولي الخامنائي..
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
بينهم مسؤولون عراقيون.. تسريب ضخم لبيانات مصرفية لعملاء بنك سويسري
العراق في المسار المتعثر لطريق الحرير..تصادم الاقتصاد مع السياسة
ارتفاع سعر الصرف يتحول من مشكلة اقتصادية الى سياسية
المقاومة اللبنانية ونجاحات الطائرة المسيرة..رسائل ومضامين لأمريكا وإسرائيل!!
هل يكون "قاضي الدم" خليفة تنظيم داعش الجديد؟
فشل الجمهوريين والديمقراطيين بإدارة ملف الشرق الأوسط!!!
بين حسان، وخيبر شكن إسرائيل تعيش المحن..!
 البرلمان الاوربي يدعو الى عودة العلاقات الايرانية السعودية: ماهي الدلالات؟ 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك