التقارير

بعض الخلفية التاريخية الضرورية لفهم لقضية الأوكرانية


 

محمد صادق الحسيني ||

 

1) أرض أوكرانيا ومنطقة كييف كانت المنطقة الأولى التي ظهرت فيها القومية الروسية تحت مسمى: *كيفسكايا روس. *

تماما كما كان اليمن الوطن الأم للعرب قبل أن ينتشروا في شبه الجزيرة العربية.

2) الأوكرانيون كانوا قبيلة سلافية صغيرة تنتشر على رقعة صغيرة غربي مدينة كييف الحالية، ولم تكن للأوكرانيين قط دولة في مساحة أوكرانيا الحالية، إنما بعد ثورة البلاشفة سنة 1917

قام الزعيم الروسي ،،*فلاديمير لينين *

بتأسيس دولة أوكرانيا على أراضي روسية، وما كان يتوقع تفكك الإتحاد السوفياتي وذهاب الأراضي الروسية إلى ملكية الأوكرانيين، كما أن شبه جزيرة القرم لم تكن داخل أوكرانيا عند تأسيسها سنة 1922 بل أدخلها خروشوف سنة 1954 لتسهل إدارتها، وما كان أحد يتوقع آنذاك أن يتفكك الإتحاد السوفياتي.

3) اتضح في السنوات الأخيرة أن منطقة الدونباس غنية جدا بما يسمونه غاز الشيست الذي اتفق الأمريكان على استخراجه وبيعه لأوروبا عوضا عن الغاز الروسي الطبيعي.

4)منطقة الدونباس هي المنطقة الصناعية الرئيسية لكامل الإتحاد السوفياتي،. اذ ان فيها الأفران التي تنتج محركات صواريخ الفضاء التي صارت أمريكا تشتريها من روسيا بعد تفكك الإتحاد السوفياتي، لأن أمريكا كانت قبل ذلك تحترق نصف صواريخها التي ترسلها للفضاء.

5) كل أراضي أوكرانيا هي من النوع الأسود الشديد الخصوبة

، وبالإضافة لكون أوكرانيا من حيث المساحة هي أكبر دولة أوروبية (روسيا عندها فقط 321 ألف كلم مربع في أوروبا). ولذلك فإن أوكرانيا كانت مطمورة الإتحاد السوفياتي الغذائية، ويريدونها أن تصبح سلة أروبا الغذائية

وهو ما يغضب الروس بالتاكيد.

6) روسيا لديها منذ ايام الإتحاد السوفياتي برنامجا متقدما عن الصواريخ الفرط صوتية، وتوصلت أخيرا إلى إنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة وعشرين مرة، وهو ما لا تملكه أمريكا و ولا غيرها، ويتوقع الخبراء الروس أن تصنع أمريكا الصواريخ الفوق صوتية في ظرف 5 إلى ستة سنين. *وبذلك تكون روسيا اليوم قادرة على تدمير كل حاملات الطائرات الأمريكية الإحدى عشر بضربات صاروخية سريعة في حال نشوب اية حرب. *

وهو ما يفسر تشدد الروس الحالي وتهديدهم لأمريكا بتدميرها قبل أن تحك أنفها.

 

وعيك-بصيرتك

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