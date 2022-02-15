جمعية الضحى الإنسانيه للفقراء والايتام في محافظة ديالى تهدف إلى اسعاد الإنسان تحت خط الفقر

تاسست جمعيه الضحى في عام 2009 وتم صرف اجازه في العمل الانساني وتم انتخاب الهيئه العامة والهيئه الادارية وتم فتح الاقسام المعنيه قسم الاجتماعي قسم المالي قسم الصحي قسم الثقافي وبدانا والحمدلله استبيان العوائل المتعففه والفقيره وذوي الاحتياجات الخاصة وعوائل الايتام من ضحايا الارهاب وقامت جمعيه الضحى الانسانيه العمل بالمشاريع البناء الحمدلله لحد عام ٢٠٢١ تم إنجاز ٢٦ دار منها ٢٠ دار تم تسليم إلى العوائل الفقيرة والأيتام ومن ضمنهم عوائل شهداء الحشد المقدس في ديالى وباقي الدور تحت الإنشاء والعمل مستمر أن شاءلله

مشروع التغذية الحمدلله على مدار السنة يوجد توزيع المواد الغذائية للعوائل المحتاجة

مشروع الصحي تقوم جمعيه الضحى بإجراء العمليات الجراحية الصغيرة والمتوسطة وصرف العلاج على مدار السنة

مشروع الزواج تقوم الجمعية إعطاء الغرف نوم وشراء قطع الذهب إلى الفرد المتقدم للزواج

مشروع المالي يتم صرف مبالغ للعوائل المستأجرة وذوي الاحتياج الخاص

ومشروع توزيع المواد المنزلية والأغراض المستعمله يتم توزيعها على العوائل المحتاجين

مفهوم العمل الخيري يمكن تعريف العمل الخيري على أنه ذلك العمل الطَّوْعِيّ الذي يقدمه الإنسان لمصلحة المحتاجين إليه من باب الإنسانية، لبذل العمل الخيري من أجل الحصول على الثواب من الله تعالى، وهناك العديد و مساعدة الفقراء والأيتام، أو تقديم المساعدات العينية لبعض الحالات الإنسانية التي أصابها العوَز، والمساهمة في علاج الجرحى أو المصابين من مختلف الكوارث الطبيعية أو الحروب، وهذا يقود إلى تعريف الجمعية الضحى وما تسهم به في البيئة المحيطة، يمكن تعريف الجمعية على إنه تلك القائمة بالأعمال التي تهدف إلى تحقيق الخير الإنساني من خلال مجموعة من الأنشطة المُنظَّمة من قبل إداراتها، وقد كان ظهور الجمعية في سبيل خدمة الإنسانية وتقديم يد العون للمحتاج بطريقة أكثر تنظيمًا وتخصُّصًا، وتختلف الجمعية عن بعضها البعض من حيث الرؤية والأهداف التي تضعها والمنهجية التي تتبعها في سبيل تنفيذ العمل الخيري، وعادةً ما تعتمد الجمعيات الخيرية في نشاطاتها المختلفة التي تقوم بها على التبرعات التي يتم جمعها بطريق مختلفة، حيث يتم تمويل هذه الجمعية من قبل الأفراد، أو بدعم من بعض الناس الميسورين الحال أو من منظمة بعينه ويدخل في تعريف الجمعيات الخيرية بل إنها تراعي المصالح العامة، وتسعى إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع الإنساني الذي تقوم على خدمته، وقد تكون الأنشطة التي تقيمها هذه الجمعية الخيرية أنشطة دينية أو علاجية أو تقديم المساعدات العينية والخدمية

خادم أيتام وفقراء ال محمد