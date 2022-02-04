التقارير

بعض ما قاله العلماء والفقهاء بحق الشهيد  السيد محمد باقر الحكيم ره


الشيخ حسين الركابي ||

 

▪️الامام الخميني قدس سره

السيد محمد باقر الحكيم الابن الشجاع للاسلام 

▪️السيد محمد باقر الصدر قدس سره 

السيد محمد باقر الحكيم عضدي المفدى 

▪️السيد السيستاني دام ظله 

كان رحيله طعنه في قلبي 

▪️السيد علي الخامنئي دام ظله 

كان عالماً مجاهداً صرف سنين متمادية من عمره الشريف من أجل إحقاق حقوق الشعب العراقي ومحاربة النظام الصدامي الخبيث, وان شهادة هذا السيد الكبير ، مصيبة عظمى لـلشعب العراقي و وثيقة أخرى على جرائم  المحتلين  الذين وفروا الرعب والهرج والمرج بحضورهم اللامشروع في العراق.

▪️السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره

فقيدنا العزيز آية الله السيد محمد باقر الحكيم، الذي حمل راية المواجهة، والصمود امام النظم الفاسدة، ولا سيما نظام الظلم والطغيان البائد مع الحفاظ على الاخلاص، والأستقامة في مسيرته الطويلة

 

▪️آية الله السيد محمد تقي المدرّسي دام ظلهُ : إن علماء كثيرين ومراجع كبار استشهدوا في أثناء الصلاة او اثناء عودتهم او في طريق عودتهم أو في طريقهم الى الصلاة وكأن هذه العبادة الإلهية قد ضمخت بدم الشهداء ومن هنا فإنّ شهادة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم(قدس) ستكون لها آثار سلبية كثيرة على الوضع الأسلامي لكني أعتقد أن الشعب العراقي المسلم يستطيع أن يلتف أكثر فأكثر حول المرجعية الدينية ويجبر هذا الكسر الكبير بفضل الله وقوته، وتتحول دماء الشهداء ودم الشهيد الحكيم الى وقود مسيرته الصاعدة نحو تحقيق الأمن والأستقلال والحرية في العراق إن شاء الله تعالى.

-رحمك الله سيدنا ابا صادق قد اختارك الله بالطريقة التي اردتَ ان تلقاهُ بها شهيدا مضرجا بدمه مقطع الاوصال مُبعثر الاشلاء في سبيل نصرة دينك ومذهبك وصون عقيدتك ومبادئك وإعزاز قضيتك ومشروعك والدفاع عن وطنك وشعبك بعد عمرٌ طويل وسنين مديدة حافلة بالعطاء ومضنية بالجهاد والاتعاب والالام ، وقد توج الله قتلك على يد اشر خلقه من عتاة الظالمين والمستكبرين من الشيطان الاكبر وحلفاءه وذيوله من نواصب الوهابية الاجراس ومرتزقتهم وفي اشرف الاماكن وبجوار سيدك ومولاك امير المؤمنين علي بن أبي طالب ع واقدس الاوقات في يوم الجمعة من الاول من رجب الاصب ، وسنعاهدك سيدنا بالثبات على خطك ونهجك والسير بمادئك والمضي بمشروعك الذي ضحيت من اجله ودفعت حياتك الشريف ثمننا له ، فقد كنت العقبة الكؤد التي تحول دون تحقيق مشروع  الاعداء والطامعين في عراقنا الجديد فأدركوا ان وجودكم الشريف يحول دون تحقيق مشروعهم وتمرير اهدافهم .. فما كان لهم الا إن يفكروا بإزاحة هذا الوجود وهذه العقبة التي تحول دون تحقيق مأربهم ليتمكنوا من تحقيق ماعملوا عليه …

حشرك الله مع ابائك الطاهرين وبعثك الله مع الشهداء والصديقين والنبيين ولاحرمنا من شفاعتك وشفاعة اباءك الطاهرين ولعن الله اعدائك وقاتليك وكل من رضي بظلمهم وافعالهم

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بعض ما قاله العلماء والفقهاء بحق الشهيد  السيد محمد باقر الحكيم ره
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