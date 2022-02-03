بعد 4 اعوام من اعتقاله كارهابي.. زعيم داعش الارهابي “موظف” في الوقف السني

اعلان الرئيس الامريكي، جو بايدن، اليوم، قتل زعيم داعش الارهابي، كشف عن عشرات الملفات بخصوص القرداش، واعاد بنا الزمن الى عام 2009 عند اعتقاله كارهابي خطير قبل أن يتم الافراج عنه.

وبعد الافراج عن الارهابي القرداش تمكن من الحصول على وظيفة في الوقف السني بصفة خطيب جامع تابع الى اوقاف محافظة نينوى بحسب ما تكشفه الهوية.

الارهابي القرداش الذي قتل عشرات الالاف من العراقيين وشرد ضعفهم جددت له بطاقة الاحوال المدنية قبل سنتين من سيطرة التنظيم الارهابي على نينوى وعدد من المحافظات العراقية، اضافة لهوية الوقف السني.

وكشف الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تقديم المخابرات العراقية معلومات للتحالف الدولي حول تواجد زعيم داعش.

وبارك مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي عبد الله قرداش، فيما كشفت وزارة الدفاع الامريكية، عن ان زعيم داعش الارهابي عبد الله القرداش كان وراء عمليات ابادة الإيزيديين في العراق.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن زعيم داعش الارهابي القتيل عبدالله قرداش الذي قتل بعملية عسكرية أميركية في إدلب السورية اليوم الخميس، لم يهتم بأسرته وقتلهم بحزام ناسف في عمل جبان وبائس.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل زعيم عصابات داعش الإرهابية خلال عملية في سوريا.