التقارير

ماذا يحدث في أوربا الشرقية؟!


  د. هيثم الخزعلي ||   تأزم الموقف بين روسيا واوكرانيا  عندما قامت ألاخيرة بالتحشيد على حدود منطقة الدنباس التي اعلنت  استقلالها عن أوكرانيا.  هذا الإعلان الذي جاء مع سيطرة روسيا على القرم بعد الثورة المخملية التي اوصلت حكومة موالية للغرب للسلطة.  وعلاوة على  آن الدنباس تتكلم اللغة الروسية، يسكنها ٦٠٠ الف شخص يحمل الجنسية الروسية.  فقامت الولايات المتحدة برفع مستوى التصعيد بعد تهديد روسيا باخراجها من نظام سويفت للتبادل بالدولار.  ثم اخلت رعاياها في أوكرانيا وبيلاروسيا، وبعد جولة لقاءات في جنيف  رفضت الولايات المتحدة إعطاء ضمانات لروسيا بعدم تمدد حلف الناتو شرقا، مما زاد  احتمالات التصعيد بين الجانبين.  ثم  حدثت  مشادة بين ممثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الامن الذي لايستطيع ان يتخذ قرارا ضد روسيا لتمتعها بحق النقص الفيتو.  الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا محور حركة التصعيد  ودول الناتو ما زالت ترسل السلاح لاوكرانيا وتنشر قوات قتالية في شرق أوربا .  فبينما ترسل الدنمارك  طائرات اف ٣٥ للتوانيا، وإسبانيا ترسل سفينة وطائرات لبلغاريا، وفرنسا ترسل قوات لاوكرانيا، فإن الولايات المتحدة سترسل قوات قتالية لشرق اوربا لحماية حلفائها دون القتال باوكرانيا كما تزعم.  اذن الناتو يحشد  بشرق أوربا  مع ان أوكرانيا ليست عضوا في الناتو... في الجانب الاخر فأن  بيلاروسيا وهنكاريا اعلنتا  بانهما سيقفان مع روسيا ضد الغرب. بينما هددت كرواتيا بانهازستسحب قواتها من الناتو اذا استمر التصعيد ضد روسيا، بينما اتهم رئيسها ميلوفيتش بريطانيا بأنها تضلل أوكرانيا وتدفعها للحرب مع روسيا.  فبينما تعلن  بريطانيا وبولندا  أنهما ستقاتلان اذا تعرضت أوكرانيا للغزو... وهذا تصعيد خطير لان أوكرانيا ليست ضمن حلف الناتو، ولكنها كانت دائما ممرا لغزو روسيا، لانها  المنطقة السهلية التي تربط روسيا بقلب أوربا عبر بولندا.  كما أن انضمام أوكرانيا للناتو يعني نصب منظمات صواريخ على الحدود الروسية وجعل موسكو تحت مرمى النار.  وهذا قد يدفع روسيا لنشر صواريخ نووية في فنزويلا وكوبا مما هددت بذلك.  وبناءا على المعطيات أعلاه نعتقد ان الولايات المتحدة تستدرج روسيا لغزو أوكرانيا لحصارها اقتصاديا من ناحية.  وفرض واقع حماية الناتو لاوكرانيا من ناحية ثانية تمهيدا لضمها للناتو، وفرض نشر أسلحة وصواريخ على الحدود الروسية من ناحية ثالثة لغرض احتوائها.  الا ان ان اشد المخاوف ان  يفلت زمام الأمور وتقع صدامات بين روسيا وبعض دول الناتو وهنا قد يتحول الصراع الي حرب لايعرف مداها الا الله...  ومع ان روسيا لن تبدأ غزو أوكرانيا، ولكن دعم الناتو قد يدفع أوكرانيا لمغامرة في الدنباس، وهنا يتوجب على روسيا ان تحمي رعاياها طبقا للدستور الروسي.. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا  ويأتيك بالاخبار من لم تزود

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا يحدث في أوربا الشرقية؟!
عقد الخمسينات والمكر البعثي
معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت.. ترقب كبير لجلسة الاثنين المقبل
مركز دراسات: أمريكا تهدف لإرسال 15 ألف إرهابي إلى العراق
ما هيَ دلالات زوال إسرائيل، وما هيَ ضمانات بقائها؟
رفض سياسي لاعادة تدوير المجرب الفاسد باوامر أميركية
مؤشرات على ادراك اسرائيل خطر الزوال .
الرهانات ترتفع حول تمرير رئيس الجمهورية.. من سيشكل ثلثي البرلمان؟
نذر "داعش" المشؤومة من العظيم الى الحسكة!
بين "اليكتي والبارتي".. منصب رئيس الجمهورية يلتحق بقطار الازمات
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك