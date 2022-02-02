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مركز دراسات: أمريكا تهدف لإرسال 15 ألف إرهابي إلى العراق


كشف مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية ، محمود الهاشمي ، الأربعاء ، عن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من وضع أكثر من 15 إلف إرهابي في السجون السورية ، مشيرا الى انها محاولة لإرسالهم إلى العراق لإثارة الأزمات.

وقال الهاشمي ل /المعلومة/، إن “السبب وراء بقاء وخزن هذا العدد الكبير من الإرهابيين ووضعهم في السجون السورية سواء كانوا بالحسكة أو في مخيم الهول باعتبارها منطقة غير مستقرة تهدف أمريكا من خلاله إرسال مجاميع إرهابية بين فترة وأخرى إلى البلدان العربية لإثارة ألازمات وتهديد امن هذه الدول” ،مبينا أن “هذا ما يحدث في العراق حيث تنطلق مجاميع إرهابية من داخل سوريا وضمن مخطط أمريكي منظم لإثارة المشاكل والأزمات والادعاء”.

وأضاف، أن” العراق في ريبة من أي إجراء أمريكي خاصة تجاه الإرهاب والإرهابيين لأنه يعلم أن الإرهاب بكل أصنافه وعناوينه هو من إنتاج مختبرات الولايات المتحدة الأمريكية لتهديد السلم العراقي ، والادعاء بان الإرهاب باقي ويهدد امن المنطقة والحاجة الى تواجد القوات الأمريكية لحماية البلد من خطر الإرهابيين”.

وأوضح الهاشمي أن “منظمة مثل قسد السورية لا تستطيع السيطرة على سجن يحتوي على أكثر من 15 إلف إرهابي متمرس ومن أكثر من 40 دولة حول العالم”، مشددا على الحكومة العراقية “ضرورة حماية حدود البلد من هذه التهديدات الإرهابية باعتباره المستهدف الأول لأنهم لا يذهبون إلا باتجاه العراق”.

وختم مدير مركز الاتحاد قوله ، ان” المصانع الأمريكية مستمرة بإنتاج الإرهاب والإرهابيين وتوجهيهم نحو العراق لإثارة المشاكل والأزمات وخدمة لمصالحها داخل البلاد”

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