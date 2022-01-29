التقارير

اوكرانيا تشعل حروب الطاقة ولاحرب عسكرية في الافق


 

محمد صادق الحسيني ||

 

القيصر الروسي لن يرضيه اقل من تغيير النظام النازي في كييف ..!

والشيطان الاكبر لن يقبل اقل من تعطيل مشروع السيل الشمالي الروسي..!

وفيما يملك بوتين زمام المبادرة في اوكرانيا بعد ان حسم موازين القوى الاستراتيجية لصالحه هناك..!

 يتصرف بايدن بردود الفعل ويحاول ان يعرقل خطط روسيا للسيطرة على حوض الدون جنوباً والزحف الى العاصمة الاوكرانية من خلال فتح النيران الاقتصادية ضد خصمه الروسي..!

الانباء الواردة من الميدان الاوكراني تفيد بان بوتين استطاع التسلل بكتبيتين من القوات الخاصة الخفية الى داخل محيط كييف مع معداتها وتثبيت مواقع لها وهي تنتظر اوامر الكرملين للاطاحة بحكم زيلينيسكي النازي عندما تحين اللحظة..!

فيما تعاونها مجموعات متمترسة في بلدات حوض الدون او الدون باس..!

 قامت واشنطن في هذه الاثناء بتحريك اكثر من ثلاثين ناقلة غاز مسال من الولايات المتحدة باتجاه اوروبا بهدف اغراء اوروبا بالغاز الاميركي والضغط على حلفها الاطلسي ليستغني عن غاز السيل الشمالي الروسي..!

على الجهة الاخرى طلبت واشنطن  من الدوحة الاستعداد لامداد اوروبا بنحو مائة الف متر مكعب من غازها ، سيتم عملياً خصمها من تلك الكميات التي يفترض ان تذهب الى الصين ، ما يؤدي عملياً للضغط على بكين حليفة بوتين في المواجهة العالمية المفتوحة بين الشرق والغرب حول الطاقة..!

من الان حتى تحسم معركة تموضع اوكرانيا النهائي في هذه المواجهة  وغالباً ما ستكون لصالح الروس ، ستظل ملفات العالم الاخرى تتأرجح بين الخوف والرجاء ، خوف تسعير الجبهات او الرجاء بعقد تسويات تبدو في غاية الصعوبة.

*بعدنا طيبين قولوا الله *

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