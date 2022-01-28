سلاح وسلاح..!

د اسماعيل النجار ||

إذاً صنعت إيران الصواريخ والدبابات والطوافات وسلاح البحرية وقطع المدفعية وراجمات الصواريخ والرادارات والآليات العسكرية وأجهزة التشويش والتنصت والنانو تكنولوجي، وطوّرتها،ثم ألحقت بكلّ ذلك،عدةأنواع من المقاتلات الحربية المتطورة التي بقيَت المعلومات عنها طَي الكتمان، كما الكثير من الأسلحة التي امتلكتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى أربعين عاما.

وقد تميَّزَت إيرانُ بصناعة وتطوير أصناف كثيرة من الطائرات المُسَيَّرَة من دون طيار، ومن كل الأحجام والمديات، ولِمُهمات قتالية مختلفة، حتى وصلت إلى مصافِّ الدول المتقدمَة في العالم، في هذا المجال الحيوي العسكري الكبير.

وطَوَّرَت إيران أيضاً، دبلوماسيتها الخارجية، وأنشأت أقساماً متخصصة بأمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، كُلٍّ على حِدة.

في المواقف السياسيةمع دول الخارج، تعاملت إيران بصلابة فولاذية لا مثيل لها مع العالم، وكانت صارمة بقراراتها ومواقفها، وملفها النووي مع أميريكا يشهد لها بذلك.

أيضاً، أثبَتَت إيران شجاعتها على تحدي واشنطن وتل أبيب، وسيطرَت على طائرات متطوِّرة من دون طيار،للولايات المتحدة الأمريكية وصنعت نُسَخاً كثيرة منها.

وعندما اغتالت الأخيرة القائدين الكبيرين:الفريق الحاج قاسم سليماني وأخاه الشهيد القائد الحاج"أبو مهدي المهندس"، أقدمَت إيران على قصف القواعد الأمريكية في العراق، ومنها قاعدة عين الأسد، كانتقامٍ منهاوتأديب لها على فِعلتها، وأصابت الصواريخ أهدافها بدقة عالية أذهلت الخبراء، وأنزلت بهم خسائر، بينها قتلى وجرحى.

كما قصفت الصواريخ الإيرانية الدقيقة مواقع عسكرية لتنظيم داعش، داخل سوريا على مسافة ٨٠٠ كلم، وأصابتها بدقةٍ عاليةٍ جداً، الأمرُ الذي أذهل الأمريكيين والغرب، وأرعَبَ إسرائيل.

بعد أربعين عاماً، باتت إيران دولَةً إقليميةً كُبْرىَ تُمسِكُ بالكثير من الملفات والمضائق والبحار، ورقماً صعباً، لا تستطيع أيُّ دولةٍ تَجاوزَهُ، ووقفت إلى جانب روسيا والصين في وجه أمريكا، نداً لند، بينما بقيَت الدُوَل العربية الواحدة والعشرون، ما عدا سوريا، خانعةً خاضعةً راكعةً وتابعة، رغم الجغرافيا الواسعة، والثروات الكبرى، والعديد البشري،ولم يُفلِحوا إلَّا بالتطبيع مع الصهاينة، والركوع على ابواب الأمريكيين، ودفع الخُوَّة لهم، حتى باتوا يُعرفون ب"البقرة الحلوب"، كما سمّاهم ترامب.

كذلك أبدعوا في سباق الجِمال والخيول وإنجاح مهرجانات الجادرية، وبانتخاب أجمل عنزة، وأجمل دجاجة، وأجمل ناقة، حتى وصل بهم الأمر حقن شفاه النوق بالبوتوكس، لزيادة جمالها.

ولا ننسى نجاح السعودية تحديداً، بتشجيع الِانحلال الخلقي، وفتح المقامر والحانات والمراقص على امتداد بلاد الرسول الأكرم(ص) وأبدعوا بصنع الإرهاب،فابتدعوا تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وجبهة النُصرَة، وجيش الإسلام وبوكوحرام،وأكثر من مئة فصيل إرهابي، دمّروا بها أغلب الدوَل العربية وقتلوا ما يزيد عن ستة ملايين مسلم، وجرحوا وشرّدوا أكثر من عشرة ملايين آخرين.

أمّا النجاح الأهم الذي سجّله العرب، بقيادة السعودية، يبقى نجاحهم بتأمين سلامة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين،وتحييدِهِ عن الخطر، بل وتحويله إلى صديق، واعتبار إيران عدوا.

كما نجحت كلٌّ من السعودية والإمارات أيضاً، في طباعة بعض النسَخ المحرّفة من القرآن الكريم، حيث قاموا بتغيير اسم سورة الإسراء فيها، وبحذف بعض الآيات التي تدعوا المسلمين إلى الجهاد ضد الصهاينة والمشركين،وغيّروا مناهج الدراسة في دولهم، ليصبح يوسي القادم من تل أبيب إلى الإمارات هوَ طفلاً طيباً مسالماً، بينما حوّلوا حسين القادم من العراق، إرهابياً ومجوسياً وقاتلا!.

ولن ننسى نجاح السعودية والإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية، بإقناع المجتمع العربي،بأنهما دوَلتا خير، وتحت هذا الشعار قتلتا أكثر من مئة ألف يمني، وأكثر من مليون مواطن سوري، وأكثر من نصف مليون ليبي، وأكثر من مئَتَي ألف لبناني، والحَبْلُ على الجرار.

في ناحيةٍ أُخرى، نجحت مصر في محاصرة مليوني فلسطيني، في قطاع غزة، بمساحة لا تتجاوز مئة ملعب كرة قدم، ومنعت عنهم الدواء والعلاج والمواد الطبية الأساسية، مما زرع الفرحة في صدر ِ كُلٍّ من بنيامين نتانياهو ونفتالي بينيت وشيمون بيريز وغيرهم.

وللتاريخ، نجحت السعودية أيضاً، بالتعاون مع الولايات المتحدة

الأمريكية وإسرائيل، بتشريد أكثر من عشرة ملايين مواطن سوري من بلادهم، الى ٥٠ دولة في العالم، وأكثر من مليون ليبي، وأكثر من خمسة ملايين يمني،

ولاتزال الولايات المتحدة تنهب ثرواتهم وعلى عينَك يا تاجر، وهم منبطحون أذِلَّاء.

لكلِّ ذلك،كان لابُدمن التنويه بإنجازات السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب والسودان وقطر،والبحرين، ونهنئهم بها، كما نتمنى لهم طيب المقام، بين أحذيَة وأقدام الشعوب والأُمَم المتطورة المتقدمة والمتحضرة الذين يقفون فوق رؤوسهم يدوسونها، كأمريكا وروسيا والصين وأوروباوإيران.

ويبقى أن أعتذر على الإطالة.

بيروت في.....

28/1/2022

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