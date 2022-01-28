التقارير

ماذا سرق أوباش الوهابية عندما غزوا كربلاء عام 1801؟!


 

متابعة ـ مازن الشيخ ||

 

زين جيل الاندومي والبوبجي ما سامع بيها يجوز؟!

الغمان شمالهم هم ما سامعين؟!

شيوخ العشاير السادة المراجع الاكاديميين

شمالكم؟؟!

مسروقاتهم من العتبات

1ـ المصاحف الشريفة المتنوعة الحجم والمجدول بعضها بالذهب وبعضها يعد من النوادر

2ـ أغطية للصندوق الشريف أغلبها من الحرير الخالص وبعضها مرصعة بالنجوم

3ـ رمانات ذهبية ونحاسية على الضريح الشريف

4ـ علامات كبيرة من الذهب والفضة على الضريح الشريف

5ـ عمائم خضراء خاصة بالضريح الشريف من القماش الثمين

6ـ أعلام كبيرة ذات نجوم من الصلب على الضريح الشريف

7ـ مجموعة كبيرة جدا من الأحجار الكريمة مكونة من الياقوت والزمرد واللؤلؤ والفيروز والزبرجد بمختلف الأحجام

8ـ شمعدانات ذهبية وفضية

ـ مباخر ذهبية ذوات أربع زوايا

10ـ وردات ذهبية مزينة باللؤلؤ والزمرد

11ـ ساعات ذهبية وذوات مينة ذهبية

12ـ كراسي بعضها من الذهب

13ـ معلقات ذوات سلاسل ذهبية مزينة بأحجار كريمة

14ـ أزرار ذهبية كبيرة مزينة بالأحجار الكريمة

15ـ كفوف من الذهب والفضة

16ـ نُجف متنوعة الأحجام بعضها مزين بالماس

17ـ قناديل كثيرة أغلبها من الذهب والفضة والبلور الأخضر والأبيض وبعضها مزين بالماس والزمرد والياقوت

18ـ ستائر من الحرير وغيره وبعضها مزينة باللؤلؤ

19ـ أكياس لمفتاح الضريح الشريف

20ـ صرر للمصاحف الشريفة

21ـ رحلات متنوعة

22ـ سيوف ودروع وخناجر وسكاكين بعضها منقوش بالذهب ومزين بالأحجار الكريمة

23ـ بنادق مختلفة الأحجام والأنواع

24ـ سجاد كبير ووسط

هسة راح نوفر لهم كلشي

عليش يغزون ويهدون ،راح نجيبهم يمنا ويدللون خل يصيدون شـ..يعة براحتهم

خل يشتغلون ابادية النجف والسماوة وبكيف آل بعرور ظلينا😡

اهم شي اشليش متونس

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